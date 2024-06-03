https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/bosnaya-bagli-sirp-cumhuriyetinin-lideri-dodik-bati-rusyaya-yaptirim-uygulamamizi-talep-ediyor-1084453695.html

Bosna'ya bağlı Sırp Cumhuriyeti’nin lideri Dodik: Batı, Rusya’ya yaptırım uygulamamızı talep ediyor

Bosna'ya bağlı Sırp Cumhuriyeti’nin lideri Dodik: Batı, Rusya’ya yaptırım uygulamamızı talep ediyor

Sputnik Türkiye

Bosna Hersek’e bağlı Sırp Cumhuriyeti’nin lideri Milorad Dodik, Batı’nın her gün onlardan Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımlara katılmayı talep ettiğini... 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T10:57+0300

2024-06-03T10:57+0300

2024-06-03T10:57+0300

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Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dodik, Sputnik’e açıklamasında, “Bizim ne düşündüğümüzü dinlemek bile istemeyen ama kararlar vermeye çalışan Amerikalılara minnettar olamam. Sorunun özü şu ki, bizimle konuşmuyorlar ama bizim hakkımızda kararlar veriyorlar. Bosna Hersek’in Rusya’ya yaptırım kararına uyguladığımız veto engelini kaldırmak için bize her gün baskı yapılıyor” ifadesini kullandı.Batı ülkeleri, Ukrayna’daki özel askeri operasyon gerekçesiyle Rusya’ya yönelik yaptırım baskısını artırmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırımların tüm dünya ekonomisine büyük darbe indirdiğini kaydetmişti. Rusya yaptırım sonuçlarının üstesinden başarıyla gelirken ABD ve Avrupa’daki bazı uzmanlar ve siyasetçiler, yaptırımların etkili olmadığını defalarca dile getirmişti.Yakın zamanda konuşan Nijer Başbakanı Ali Mahaman Lamine Zeine, ABD'nin Rusya ve İran ile istemediği şekillerde ilişki kurmaması için kendilerini tehdit ettiğini dile getirmişti.Zeine, ABD'nin Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Molly Fee'nin Mart ayındaki bir ziyareti sırasında Nijer'in yeni yetkililerini, ABD ile güvenlik bağlarını sürdürmek istiyorlarsa Rusya ve İran ile Washington'un istemediği şekillerde ilişki kurmaktan kaçınmaya çağırdığını belirtti.Zeine yaptığı açıklamada ABD'nin Nijer'i, İran'a uranyum satışını öngören bir anlaşma yapması halinde yaptırım uygulamakla tehdit ettiğini vurguladı.Zeine açıklamasında, Fee'ye "Madam, söylediklerinizi iki noktada özetleyeceğim' dedim, 'Birincisi, buraya bizi ülkemizde tehdit etmeye geldiniz. Bu kabul edilemez. Ve buraya kimlerle ilişki kurabileceğimizi söylemeye geldiniz ki bu da kabul edilemez. Ve tüm bunları küçümseyici bir üslupla ve saygıdan yoksun bir şekilde yaptınız" dediğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/zaharova-abd-egemen-devletlerin-islerine-asagilayici-ve-kustah-bir-sekilde-mudahale-ediyor-1084184405.html

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