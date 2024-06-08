https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/saldiriya-ugrasmisti-cumhurbaskani-erdogandan-danimarka-basbakanina-gecmis-olmus-mesaji--1084648488.html
Saldırıya uğramıştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Danimarka Başbakanı'na geçmiş olmuş mesajı
Saldırıya uğramıştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Danimarka Başbakanı'na geçmiş olmuş mesajı
Sputnik Türkiye
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag’da bir erkeğin saldırısına uğrayarak darbedilmişti. Erdoğan, Danimarka Başbakanı için bir geçmiş olsun... 08.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-08T19:51+0300
2024-06-08T19:51+0300
2024-06-08T19:51+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kopenhag'daki Kultorvet Meydanı'nda bir kişinin saldırısına uğrayan Danimarka Başbakanı Frederiksen için sosyal medya hesabından kınama ve geçmiş olsun mesajı yayınladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında "Danimarka Başbakanı Sayın Mette Frederiksen'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor; Sayın Başbakan'a, Danimarka hükûmetine ve halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/iyi-partiden-aciklama-erdogan-ile-aksener-neyi-gorustu--1084646278.html
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recep tayyip erdoğan
Saldırıya uğramıştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Danimarka Başbakanı'na geçmiş olmuş mesajı
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag’da bir erkeğin saldırısına uğrayarak darbedilmişti. Erdoğan, Danimarka Başbakanı için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kopenhag'daki Kultorvet Meydanı'nda bir kişinin saldırısına uğrayan Danimarka Başbakanı Frederiksen için sosyal medya hesabından kınama ve geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında "Danimarka Başbakanı Sayın Mette Frederiksen'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor; Sayın Başbakan'a, Danimarka hükûmetine ve halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verildi.