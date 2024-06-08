https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/saldiriya-ugrasmisti-cumhurbaskani-erdogandan-danimarka-basbakanina-gecmis-olmus-mesaji--1084648488.html

Saldırıya uğramıştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Danimarka Başbakanı'na geçmiş olmuş mesajı

Saldırıya uğramıştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Danimarka Başbakanı'na geçmiş olmuş mesajı

Sputnik Türkiye

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag’da bir erkeğin saldırısına uğrayarak darbedilmişti. Erdoğan, Danimarka Başbakanı için bir geçmiş olsun... 08.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-08T19:51+0300

2024-06-08T19:51+0300

2024-06-08T19:51+0300

politika

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kopenhag'daki Kultorvet Meydanı'nda bir kişinin saldırısına uğrayan Danimarka Başbakanı Frederiksen için sosyal medya hesabından kınama ve geçmiş olsun mesajı yayınladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında "Danimarka Başbakanı Sayın Mette Frederiksen'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor; Sayın Başbakan'a, Danimarka hükûmetine ve halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/iyi-partiden-aciklama-erdogan-ile-aksener-neyi-gorustu--1084646278.html

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recep tayyip erdoğan