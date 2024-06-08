https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/iyi-partiden-aciklama-erdogan-ile-aksener-neyi-gorustu--1084646278.html

İYİ Parti'den açıklama: Erdoğan ile Akşener neyi görüştü?

İYİ Parti'den açıklama: Erdoğan ile Akşener neyi görüştü?

Sputnik Türkiye

Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi ardından kafalarda oluşan sorulara Meral Akşener'in özel kalemi ve İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu... 08.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-08T18:21+0300

2024-06-08T18:21+0300

2024-06-08T18:21+0300

politika

müsavat dervişoğlu

iyi parti

meral akşener

ak parti

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in görüşmesi ardından partili isimlerden görüşmeye ilişkin açıklama geldi. Akşener'e görev teklif edildi iddialarına yanıtİYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve Ankara Milletvekili Koray Aydın’ın 'Görüşmenin içeriğini açıkla' çağrısı yaptığı Akşener sessizliğini korurken, özel kalem müdürü Esma Bekar’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Bekar, Akşener’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme gündemi olmadığını bildirdi. Dikkat çeken bir iddiayı da gündeme taşıyan Bekar, “İYİ Parti Meral Akşener’den korkuyor, Akşener’i partiden ihraç etmeye çalışıyor.” dedi. TGRT Haber’e konuşan Bekar, “Görüşme daveti Sayın Cumhurbaşkanı’ndan geldi. Ne bir görev teklifi ne de bir talep gündeme geldi.” dedi. 'Beklemiyordum ama şaşırmadım'İYİ Parti lideri Dervişoğlu ise konuya ilişkin, “Görüşmeden hangi aşamada haberdar oldunuz, şaşırdınız mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/erdogan-aksener-gorusmesi-basladi-1084536355.html

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Sputnik Türkiye

müsavat dervişoğlu, iyi parti, meral akşener, ak parti, recep tayyip erdoğan