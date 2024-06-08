https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/iyi-partiden-aciklama-erdogan-ile-aksener-neyi-gorustu--1084646278.html
İYİ Parti'den açıklama: Erdoğan ile Akşener neyi görüştü?
İYİ Parti'den açıklama: Erdoğan ile Akşener neyi görüştü?
Sputnik Türkiye
Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi ardından kafalarda oluşan sorulara Meral Akşener'in özel kalemi ve İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu... 08.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-08T18:21+0300
2024-06-08T18:21+0300
2024-06-08T18:21+0300
politika
müsavat dervişoğlu
iyi parti
meral akşener
ak parti
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/05/1084537419_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_caa1099259845aa98debb82e160ff098.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in görüşmesi ardından partili isimlerden görüşmeye ilişkin açıklama geldi. Akşener'e görev teklif edildi iddialarına yanıtİYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve Ankara Milletvekili Koray Aydın’ın 'Görüşmenin içeriğini açıkla' çağrısı yaptığı Akşener sessizliğini korurken, özel kalem müdürü Esma Bekar’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Bekar, Akşener’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme gündemi olmadığını bildirdi. Dikkat çeken bir iddiayı da gündeme taşıyan Bekar, “İYİ Parti Meral Akşener’den korkuyor, Akşener’i partiden ihraç etmeye çalışıyor.” dedi. TGRT Haber’e konuşan Bekar, “Görüşme daveti Sayın Cumhurbaşkanı’ndan geldi. Ne bir görev teklifi ne de bir talep gündeme geldi.” dedi. 'Beklemiyordum ama şaşırmadım'İYİ Parti lideri Dervişoğlu ise konuya ilişkin, “Görüşmeden hangi aşamada haberdar oldunuz, şaşırdınız mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/erdogan-aksener-gorusmesi-basladi-1084536355.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/05/1084537419_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_804b30f2b817dd757245047d584047d6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
müsavat dervişoğlu, iyi parti, meral akşener, ak parti, recep tayyip erdoğan
müsavat dervişoğlu, iyi parti, meral akşener, ak parti, recep tayyip erdoğan
İYİ Parti'den açıklama: Erdoğan ile Akşener neyi görüştü?
Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi ardından kafalarda oluşan sorulara Meral Akşener'in özel kalemi ve İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu cevap verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in görüşmesi ardından partili isimlerden görüşmeye ilişkin açıklama geldi.
Akşener'e görev teklif edildi iddialarına yanıt
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve Ankara Milletvekili Koray Aydın’ın 'Görüşmenin içeriğini açıkla' çağrısı yaptığı Akşener sessizliğini korurken, özel kalem müdürü Esma Bekar’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Bekar, Akşener’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme gündemi olmadığını bildirdi. Dikkat çeken bir iddiayı da gündeme taşıyan Bekar, “İYİ Parti Meral Akşener’den korkuyor, Akşener’i partiden ihraç etmeye çalışıyor.” dedi. TGRT Haber’e konuşan Bekar, “Görüşme daveti Sayın Cumhurbaşkanı’ndan geldi. Ne bir görev teklifi ne de bir talep gündeme geldi.” dedi.
'Beklemiyordum ama şaşırmadım'
İYİ Parti lideri Dervişoğlu ise konuya ilişkin, “Görüşmeden hangi aşamada haberdar oldunuz, şaşırdınız mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:
Beklemiyordum ama şaşırmadım. Elbette içeriğini bilmiyorum. Görüşmeye dair açıklamadan sonra sağ olsunlar bizi bilgilendirdiler. Cumhurbaşkanı, CHP lideri ile de görüşüyor. Son görüşmeden sonra da açıklama yapılmadı. Yani sorunun muhatabı elbette ben değilim. İsteyen istediği ile görüşsün. Ben kurulan senaryolara karşı çıkacağımı ilan ediyorum. Ben bu potada milletin iradesini erittirmeyeceğim. Cumhurbaşkanlığı konusunda ise, bana teklif edilemeyecek bir şeyin, kurucu başkanımıza da teklif edilemeyeceğini düşünürüm