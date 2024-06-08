Saldırıya uğramıştı: Danimarka Başbakanı Frederiksen'in son durumu hakkında bilgi paylaşıldı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, dün başkent Kopenhag'da saldırıya uğramıştı.



Saldırganın tutuklandığı olayda Frederiksen'in sağlık durumuna ilişkin Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Danimarka Başbakanının hafif şekilde boyun incinmesi yaşadığı bildirildi. Açıklamada, “Başbakan sağlıklı ve güvende, ancak olayın şokunda” denildi.



Frederiksen’in kontrol amacıyla hastaneye götürüldüğü kaydedilen açıklamada, Başbakan Frederiksen’in bugünkü programlarının iptal edildiği bildirildi.



Danimarka polisi ise bugün yaptığı açıklamada, 39 yaşındaki saldırganın bugün hakim karşısına çıkacağını aktarırken saldırının sebebine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.



İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, demokratik değerlerin kalbine yönelik bir saldırıyı temsil eden kabul edilemez bir şiddet eylemi olduğunu ifade etti.



Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, saldırının ardından şoke olduğunu dile getirerek, saldırıyı kınadığını ifade etti.



Slovakya Başbakanı Robert Fico da 15 Mayıs’ta başkent Bratislava'nın yaklaşık 180 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında bir kültür merkezinin önünde halka selamlaştığı sırada silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.