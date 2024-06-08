https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/rusya-abdnin-nukleer-cephaneligini-buyutmesine-nukleer-doktrinimize-uygun-karsilik-verecegiz-1084638383.html

Rusya: ABD’nin nükleer cephaneliğini büyütmesine nükleer doktrinimize uygun karşılık vereceğiz

Rusya: ABD’nin nükleer cephaneliğini büyütmesine nükleer doktrinimize uygun karşılık vereceğiz

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin nükleer cephaneliğini artırma yönündeki açıklamalarına Moskova’nın kendi nükleer doktrinine uygun... 08.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-08T13:22+0300

2024-06-08T13:22+0300

2024-06-08T13:22+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

abd

beyaz saray

nükleer cephanelik

karşılık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090439_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_8d788d2fc39e135273f61f27d62ea971.jpg

St. Petersburg Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) Beyaz Saray’ın nükleer yeteneklerini artırma ihtiyacı olduğu yönündeki açıklamalarını Sputink’e değerlendiren Zaharova, ABD’nin nükleer cephaneliğini artırma yönündeki açıklamalarına Moskova’nın kendi nükleer doktrinine uygun olarak karşılık vereceğini söyledi.Zaharova, “Dün Başkan (Vladimir Putin) her şeyi söyledi, nükleer doktrin var. Üzerinde ek çalışma gerekiyorsa ilgili revizyonlar yapılacak. Bununla ilgili cephanelikler mevcut. Bunun Beyaz Saray’ın kamuoyunun ABD’nin neden bu cephaneliklerden daha azına sahip olduğuna dair sorularına verdiği karşılık olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.Zaharova ayrıca ABD’nin ‘artık neyi ve neden açıkladığını anlamadığını’ sözlerine ekledi.Washington’un bir kez daha iç sorunlarını çözmek için Rusya ile ilgili bir konuyu kullandığını ve bunun ABD’nin eksikliğini gösterdiğine dikkat çeken Zaharova, ayrıca Washington'un bu tür şeyleri anlık siyasi duruma göre değil, ulusal çıkarlarına bağlı olarak duyurması gerektiğinin altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/zaharova-zelenskiyi-artik-kiev-rejiminin-elebasi-olarak-goruyoruz-1084354489.html

rusya

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, beyaz saray, nükleer cephanelik, karşılık