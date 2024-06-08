https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/rusya-abdnin-nukleer-cephaneligini-buyutmesine-nukleer-doktrinimize-uygun-karsilik-verecegiz-1084638383.html
Rusya: ABD’nin nükleer cephaneliğini büyütmesine nükleer doktrinimize uygun karşılık vereceğiz
Rusya: ABD’nin nükleer cephaneliğini büyütmesine nükleer doktrinimize uygun karşılık vereceğiz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin nükleer cephaneliğini artırma yönündeki açıklamalarına Moskova’nın kendi nükleer doktrinine uygun... 08.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-08T13:22+0300
2024-06-08T13:22+0300
2024-06-08T13:22+0300
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St. Petersburg Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) Beyaz Saray’ın nükleer yeteneklerini artırma ihtiyacı olduğu yönündeki açıklamalarını Sputink’e değerlendiren Zaharova, ABD’nin nükleer cephaneliğini artırma yönündeki açıklamalarına Moskova’nın kendi nükleer doktrinine uygun olarak karşılık vereceğini söyledi.Zaharova, “Dün Başkan (Vladimir Putin) her şeyi söyledi, nükleer doktrin var. Üzerinde ek çalışma gerekiyorsa ilgili revizyonlar yapılacak. Bununla ilgili cephanelikler mevcut. Bunun Beyaz Saray’ın kamuoyunun ABD’nin neden bu cephaneliklerden daha azına sahip olduğuna dair sorularına verdiği karşılık olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.Zaharova ayrıca ABD’nin ‘artık neyi ve neden açıkladığını anlamadığını’ sözlerine ekledi.Washington’un bir kez daha iç sorunlarını çözmek için Rusya ile ilgili bir konuyu kullandığını ve bunun ABD’nin eksikliğini gösterdiğine dikkat çeken Zaharova, ayrıca Washington'un bu tür şeyleri anlık siyasi duruma göre değil, ulusal çıkarlarına bağlı olarak duyurması gerektiğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/zaharova-zelenskiyi-artik-kiev-rejiminin-elebasi-olarak-goruyoruz-1084354489.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, beyaz saray, nükleer cephanelik, karşılık
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, beyaz saray, nükleer cephanelik, karşılık
Rusya: ABD’nin nükleer cephaneliğini büyütmesine nükleer doktrinimize uygun karşılık vereceğiz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin nükleer cephaneliğini artırma yönündeki açıklamalarına Moskova’nın kendi nükleer doktrinine uygun olarak karşılık vereceğini belirtti.
St. Petersburg Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) Beyaz Saray’ın nükleer yeteneklerini artırma ihtiyacı olduğu yönündeki açıklamalarını Sputink’e değerlendiren Zaharova, ABD’nin nükleer cephaneliğini artırma yönündeki açıklamalarına Moskova’nın kendi nükleer doktrinine uygun olarak karşılık vereceğini söyledi.
Zaharova, “Dün Başkan (Vladimir Putin) her şeyi söyledi, nükleer doktrin var. Üzerinde ek çalışma gerekiyorsa ilgili revizyonlar yapılacak. Bununla ilgili cephanelikler mevcut. Bunun Beyaz Saray’ın kamuoyunun ABD’nin neden bu cephaneliklerden daha azına sahip olduğuna dair sorularına verdiği karşılık olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.
Zaharova ayrıca ABD’nin ‘artık neyi ve neden açıkladığını anlamadığını’ sözlerine ekledi.
Washington’un bir kez daha iç sorunlarını çözmek için Rusya ile ilgili bir konuyu kullandığını ve bunun ABD’nin eksikliğini gösterdiğine dikkat çeken Zaharova, ayrıca Washington'un bu tür şeyleri anlık siyasi duruma göre değil, ulusal çıkarlarına bağlı olarak duyurması gerektiğinin altını çizdi.