https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/zaharova-zelenskiyi-artik-kiev-rejiminin-elebasi-olarak-goruyoruz-1084354489.html

Zaharova: Zelenskiy'i artık Kiev rejiminin elebaşı olarak görüyoruz

Zaharova: Zelenskiy'i artık Kiev rejiminin elebaşı olarak görüyoruz

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, haftalık basın toplantısında Ukrayna krizi, İsrail'in Refah saldırısı ve Polonya'nın hasmane adımı hakkında önemli... 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T16:45+0300

2024-05-30T16:45+0300

2024-05-30T16:46+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 20 Mayıs'ta görev süresi dolan Ukrayna Devlet Vladimir Zelenskiy'i artık Kiev rejiminin elebaşı olarak gördüklerini söyledi.Zaharova, görev süresi dolduktan sonra Ukrayna'da meşruiyeti tartışılmaya başlanan Zelenskiy'i Kiev rejiminin elebaşı olarak niteledi.'Batı'nın Ukrayna'daki planı başarısız oldu'Batılı ülkelerin Ukrayna'ya asker gönderilmesine dair açıklamalarına tepki gösteren Zaharova, bu durumu Batı'nın planının başarısız olduğunun bir kanıtı olarak tanımladı.Fransa'nın yanı sıra Polonya ve Baltık ülkelerinden de konuyla ilgili açıklamalar geldiğine dikkat çeken Rusya Dışişleri Sözcüsü, "Bu ne demek oluyor? Ukrayna'ya ilişkin ana planlarının tamamen başarısız olduğunu gösteriyor. Ukrayna halkına, ABD öncülüğündeki NATO'nun macerasının esiri ve şimdi de kurbanı olduklarını söylemeye hala daha korkuyorlar" ifadelerini kullandı.Zaharova, Fransa'nın Ukrayna'ya asker göndermeye hazırlandığına dair teyitlerin geldiğini vurguladı.'İsrail'i BM kararlarını uygulamaya çağırıyoruz'Refah'ta yaşanan gelişmelere değinen Zaharova, çadır kampında çok sayıda can kaybına yol açan korkunç saldırının, İsrail'in BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu'nda kabul edilen, Gazze Şeridi'ndeki silahlı faaliyetlerin sonlandırılmasını öngören kararları görmezden gelmesinin sonucu olduğunu vurguladı.İsrail'i söz konusu kararları derhal uygulamaya çağıran Zaharova, bunun uzun vadeli ateşkes sağlanmasına, Gazze Şeridi'ndeki sakinlere yardım ulaştırılmasına ve çabaların siyasi çözüme yönlendirilmesine imkan tanıyacağının altını çizdi.Zaharova, ölenlerin yakınlarına, Filistin halkı ve yönetimine başsağlığı, yaralılara acil şifa mesajlarını da gönderdi.'Polonya'nın adımı yanıtsız kalmayacak'Polonya'nın 'Rusya'nın AB'ye karşı hibrit savaş yürüttüğü' gerekçesiyle Rus diplomatların ülke içindeki hareketlerine kısıtlamalar getireceğine dair Moskova'ya nota göndermesini değerlendiren Zaharova, Rusya'nın Varşova'nın bu adımını yanıtsız bırakmayacağı uyarısında bulundu.'Lavrov, SPIEF 2024'e katılacak'Zaharova, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 5-8 Haziran tarihlerinde düzenlenecek St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) 2024'e katılacağını ve yabancı ortaklarıyla bir dizi görüşme yapacağını bildirdi.

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