Rus uzman: 40 yıldır AB'nin kapısında bekleyen Türkiye BRICS'i seçebilir

“Batılı ülkelerden Türk ekonomisine yapılan yatırımlar önemli ölçüde azaldığından, ekonomik fayda Türkiye için büyük önem taşıyacaktır. Gerçek şu ki, Türkiye artık NATO için ‘uygun’bir müttefik değil, çünkü önce egemenlik çıkarlarını, sonra İttifak'ın çıkarlarını ön planda tutmaya başladı. Buanlamda Rusya, Çin ve Hindistan gibi dünyanın en büyük ekonomilerinin BRICS üyesi olduğu göz önüne alındığında, bu birliğe üyelik Ankara için son derece umut verici. BRICS’e katılım sayesinde enerji tedariki sorununu tamamen çözebilecek, yeni pazarlara girebilecek ve iç ekonomideki durumu olumlu yönde etkileyebilecektir. Ve hiç kimse tek bir demir mantığa sorgusuz sualsiz itaat etmeyi talep etmeyecektir. BRICS'te koşulsuz müttefik olmak gerekli değil; karşılıklı saygıya dayalıysa rekabet bile teşvik edilir.”