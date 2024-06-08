https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/resmi-gazetede-yayinlandi-kurban-bayraminda-hangi-kopru-ve-otoyollar-ucretsiz-olacak-1084635385.html
Resmi Gazete'de yayınlandı: Kurban Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak?
Resmi Gazete'de yayınlandı: Kurban Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak?
Sputnik Türkiye
Bayram haftasına girilmesiyle birlikte 'Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi' soruları hız kazanırken, Resmi Gazete'de yayınlanan karar tartışmalara son... 08.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-08T12:14+0300
2024-06-08T12:14+0300
2024-06-08T12:14+0300
ekonomi
köprü
tem otoyolu
istanbul-izmir otoyolu
tem otoyolu
otoyol
fatih sultan mehmet köprüsü
15 temmuz şehitler köprüsü
boğaziçi köprüsü
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Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Kurban Bayramı tatili süresince köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağına dair merak sona erdi. Bayramda hangi yollar ve köprüler bedava olacak?Karara göre, devletin işlettiği köprüler ve otoyollar bayram boyunca ücretsiz olacak. KGM sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak. Ancak, yap-işlet-devret projeleri bu uygulamanın dışında tutuldu.Köprü ve otoyollar ne zaman bedava olacak? Ne zamana kadar ücretsiz olacak?15 Haziran Cumartesi saat 00.00'dan (Cumayı Cumartesiye bağlayan gece) başlayarak, 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar belirlenen yollar ve köprüler ücretsiz olacak.Şehir i̇çi toplu taşıma da ücretsizAyrıca, şehir içi toplu taşıma hizmetleri de bayram boyunca ücretsiz olacak. 16 Haziran Pazar saat 00.00'dan (Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece) başlayarak 19 Haziran Çarşamba gün sonuna kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı ve belediyeler tarafından sunulan toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.
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bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz, bayramda 3 köprü ücretsiz mi, bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bayramda köprü ve otoyollar, bayramda köprü ücretleri, bayramda otobüsler ücretsiz mi 2024, bayramda metrobüs ücretsiz mi, metrobüs bayramda ücretsiz mi istanbul
bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz, bayramda 3 köprü ücretsiz mi, bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bayramda köprü ve otoyollar, bayramda köprü ücretleri, bayramda otobüsler ücretsiz mi 2024, bayramda metrobüs ücretsiz mi, metrobüs bayramda ücretsiz mi istanbul
Resmi Gazete'de yayınlandı: Kurban Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak?
Bayram haftasına girilmesiyle birlikte 'Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi' soruları hız kazanırken, Resmi Gazete'de yayınlanan karar tartışmalara son noktayı koydu. Peki, Kurban Bayramı'nda hangi yollar ve köprüler bedava olacak?
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Kurban Bayramı tatili süresince köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağına dair merak sona erdi.
Bayramda hangi yollar ve köprüler bedava olacak?
Karara göre, devletin işlettiği köprüler ve otoyollar bayram boyunca ücretsiz olacak. KGM sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak. Ancak, yap-işlet-devret projeleri bu uygulamanın dışında tutuldu.
Köprü ve otoyollar ne zaman bedava olacak? Ne zamana kadar ücretsiz olacak?
15 Haziran Cumartesi saat 00.00'dan (Cumayı Cumartesiye bağlayan gece) başlayarak, 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar belirlenen yollar ve köprüler ücretsiz olacak.
Şehir i̇çi toplu taşıma da ücretsiz
Ayrıca, şehir içi toplu taşıma hizmetleri de bayram boyunca ücretsiz olacak. 16 Haziran Pazar saat 00.00'dan (Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece) başlayarak 19 Haziran Çarşamba gün sonuna kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı ve belediyeler tarafından sunulan toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.