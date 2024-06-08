https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/18-il-icin-sari-kodlu-uyari-ilk-once-cok-kuvvetli-yagis-ardindan-40-derecelik-sicaklar-geliyor-1084633136.html

18 il için sarı kodlu uyarı: İlk önce çok kuvvetli yağış, ardından 40 derecelik sıcaklar geliyor

18 il için sarı kodlu uyarı: İlk önce çok kuvvetli yağış, ardından 40 derecelik sıcaklar geliyor

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürürken bazı bölgelerde yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu paylaştı ve 18 il için... 08.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-08T11:09+0300

2024-06-08T11:09+0300

2024-06-08T11:09+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, bazı bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor. Bu yağışlar nedeniyle 18 il için sarı kodlu uyarı verildi. Sıcaklıkların düşüp düşmeyeceğini ve yağışların hangi illerde etkili olacağını merak ediyor.Prof. Dr. Orhan Şen'den Yağış UyarısıProf. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün ve yarın yağış beklenen illeri sıraladı. Şen, "Bugün öğleden sonra Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Yozgat, Afyon, Konya, Bolu, Erzurum, Kars, Ağrı, Rize ve Artvin'de sağanak yağış, yerel su baskını, dolu ve yıldırım görülebilir. Yarın Pazar öğleden sonra doğuya kayarak Konya, Karaman, Kayseri, Sivas, Erzurum, Kars hattında yağış tekrar edecek" dedi.Yağış Beklenen İller:Hava sıcaklıkları ve beklenen değişikliklerŞen, hava sıcaklıklarına ilişkin yaptığı bir diğer paylaşımda, "Bugün cumartesi, sıcaklıklar batıda değişmiyor, doğuda 3-4 derece azalıyor. İstanbul 30°C, Ankara kuvvetli sağanak yağışlı 25°C, İzmir 36°C, Antalya sağanak yağışlı 38°C, Konya kuvvetli sağanak yağışlı 27°C, Urfa 40°C" ifadelerini kullandı.Aşırı sıcaklar geliyorŞen, Salı gününden itibaren batı bölgelerde aşırı sıcakların etkili olacağını belirterek, "Özellikle Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Güneydoğu'da sıcaklıklar artacak. İstanbul da dahil olmak üzere 35-40 derece üzerinde sıcaklıklar bekleniyor. Aşırı sıcaklar da doğal afettir. Kendinizi koruyun" dedi.Meteoroloji̇'den son hava durumu raporuMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Diyarbakır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Afyonkarahisar, Konya, Çorum, Bolu’nun güney ve doğusu,, Karabük'ün güney kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Bayburt çevreleri ile Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, doğu kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.18 i̇l i̇çi̇n sari kodÖte yandan Meteoroloji'den 18 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu iller; Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Bolu, Çankırı, Erzurum, Eskişehir, Kars, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Rize, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Ardahan ve Karabük.Gelecek hafta yağişlar azalacak, sicakliklar artacakMeteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, gelecek hafta yağışların azalacağını, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bildirdi. Macit, AA muhabirine gelecek hafta yurtta beklenen hava durumu tahminlerine ilişkin bilgi verdi.Yarından itibaren yağışların azalacağını belirten Macit, "Önümüzdeki hafta boyunca yurdun doğu kesimlerinde yağış var, batı kesimlerinde yağış yok. Yani Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in doğusunda yağış bekliyoruz, diğer yerlerde beklemiyoruz." diye konuştu.Hava sıcaklıklarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Macit, "Sıcaklıklar salı gününe kadar mevsim normalleri civarında, salıdan itibaren mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde seyredecek." ifadesini kullandı.Macit, Ankara, İstanbul ve İzmir'de de pazar gününden itibaren yağış beklenmediğini, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını kaydetti.İL İL HAVA DURUMUMARMARAParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEParçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar İç Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Konya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu'nun güney ve doğusu ile Karabük'ün doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çorum, Bayburt çevreleri ile Artvin ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu, öğle saatlerinde Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/bankalarda-parasi-olanlar-dikkat-mevduatta-faiz-oranlari-dusuyor-yuksek-kazanc-icin-son-firsat-1084631410.html

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