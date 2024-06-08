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18 il için sarı kodlu uyarı: İlk önce çok kuvvetli yağış, ardından 40 derecelik sıcaklar geliyor
18 il için sarı kodlu uyarı: İlk önce çok kuvvetli yağış, ardından 40 derecelik sıcaklar geliyor
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürürken bazı bölgelerde yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu paylaştı ve 18 il için... 08.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-08T11:09+0300
2024-06-08T11:09+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, bazı bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor. Bu yağışlar nedeniyle 18 il için sarı kodlu uyarı verildi. Sıcaklıkların düşüp düşmeyeceğini ve yağışların hangi illerde etkili olacağını merak ediyor.Prof. Dr. Orhan Şen'den Yağış UyarısıProf. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün ve yarın yağış beklenen illeri sıraladı. Şen, "Bugün öğleden sonra Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Yozgat, Afyon, Konya, Bolu, Erzurum, Kars, Ağrı, Rize ve Artvin'de sağanak yağış, yerel su baskını, dolu ve yıldırım görülebilir. Yarın Pazar öğleden sonra doğuya kayarak Konya, Karaman, Kayseri, Sivas, Erzurum, Kars hattında yağış tekrar edecek" dedi.Yağış Beklenen İller:Hava sıcaklıkları ve beklenen değişikliklerŞen, hava sıcaklıklarına ilişkin yaptığı bir diğer paylaşımda, "Bugün cumartesi, sıcaklıklar batıda değişmiyor, doğuda 3-4 derece azalıyor. İstanbul 30°C, Ankara kuvvetli sağanak yağışlı 25°C, İzmir 36°C, Antalya sağanak yağışlı 38°C, Konya kuvvetli sağanak yağışlı 27°C, Urfa 40°C" ifadelerini kullandı.Aşırı sıcaklar geliyorŞen, Salı gününden itibaren batı bölgelerde aşırı sıcakların etkili olacağını belirterek, "Özellikle Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Güneydoğu'da sıcaklıklar artacak. İstanbul da dahil olmak üzere 35-40 derece üzerinde sıcaklıklar bekleniyor. Aşırı sıcaklar da doğal afettir. Kendinizi koruyun" dedi.Meteoroloji̇'den son hava durumu raporuMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Diyarbakır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Afyonkarahisar, Konya, Çorum, Bolu’nun güney ve doğusu,, Karabük'ün güney kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Bayburt çevreleri ile Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, doğu kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.18 i̇l i̇çi̇n sari kodÖte yandan Meteoroloji'den 18 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu iller; Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Bolu, Çankırı, Erzurum, Eskişehir, Kars, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Rize, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Ardahan ve Karabük.Gelecek hafta yağişlar azalacak, sicakliklar artacakMeteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, gelecek hafta yağışların azalacağını, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bildirdi. Macit, AA muhabirine gelecek hafta yurtta beklenen hava durumu tahminlerine ilişkin bilgi verdi.Yarından itibaren yağışların azalacağını belirten Macit, "Önümüzdeki hafta boyunca yurdun doğu kesimlerinde yağış var, batı kesimlerinde yağış yok. Yani Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in doğusunda yağış bekliyoruz, diğer yerlerde beklemiyoruz." diye konuştu.Hava sıcaklıklarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Macit, "Sıcaklıklar salı gününe kadar mevsim normalleri civarında, salıdan itibaren mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde seyredecek." ifadesini kullandı.Macit, Ankara, İstanbul ve İzmir'de de pazar gününden itibaren yağış beklenmediğini, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını kaydetti.İL İL HAVA DURUMUMARMARAParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEParçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar İç Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Konya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu'nun güney ve doğusu ile Karabük'ün doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çorum, Bayburt çevreleri ile Artvin ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu, öğle saatlerinde Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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8 haziran hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, bayramda hava nasıl olacak, bayramda hava durumu, bayramda hava durumu izmir, bayramda hava durumu istanbul, bayramda hava durumu antalya, bayramda hava durumu 2024, bayram ne zaman 2024, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava sıcaklığı, yağmur yağacak mı yarın, bugün yağmur var mı
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18 il için sarı kodlu uyarı: İlk önce çok kuvvetli yağış, ardından 40 derecelik sıcaklar geliyor

11:09 08.06.2024
© İHA / AHMET AKBUĞAkuvvetli yağış - sağanak yağmur
kuvvetli yağış - sağanak yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2024
© İHA / AHMET AKBUĞA
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Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürürken bazı bölgelerde yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu paylaştı ve 18 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yağışlı illeri ve yaklaşan aşırı sıcakları açıkladı. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, bazı bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor. Bu yağışlar nedeniyle 18 il için sarı kodlu uyarı verildi. Sıcaklıkların düşüp düşmeyeceğini ve yağışların hangi illerde etkili olacağını merak ediyor.

Prof. Dr. Orhan Şen'den Yağış Uyarısı

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün ve yarın yağış beklenen illeri sıraladı. Şen, "Bugün öğleden sonra Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Yozgat, Afyon, Konya, Bolu, Erzurum, Kars, Ağrı, Rize ve Artvin'de sağanak yağış, yerel su baskını, dolu ve yıldırım görülebilir. Yarın Pazar öğleden sonra doğuya kayarak Konya, Karaman, Kayseri, Sivas, Erzurum, Kars hattında yağış tekrar edecek" dedi.
Yağış Beklenen İller:
Ankara
Eskişehir
Kırıkkale
Yozgat
Afyon
Konya
Bolu
Erzurum
Kars
Ağrı
Rize
Artvin
Karaman
Kayseri
Sivas

Hava sıcaklıkları ve beklenen değişiklikler

Şen, hava sıcaklıklarına ilişkin yaptığı bir diğer paylaşımda, "Bugün cumartesi, sıcaklıklar batıda değişmiyor, doğuda 3-4 derece azalıyor. İstanbul 30°C, Ankara kuvvetli sağanak yağışlı 25°C, İzmir 36°C, Antalya sağanak yağışlı 38°C, Konya kuvvetli sağanak yağışlı 27°C, Urfa 40°C" ifadelerini kullandı.

Aşırı sıcaklar geliyor

Şen, Salı gününden itibaren batı bölgelerde aşırı sıcakların etkili olacağını belirterek, "Özellikle Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Güneydoğu'da sıcaklıklar artacak. İstanbul da dahil olmak üzere 35-40 derece üzerinde sıcaklıklar bekleniyor. Aşırı sıcaklar da doğal afettir. Kendinizi koruyun" dedi.

Meteoroloji̇'den son hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Diyarbakır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Afyonkarahisar, Konya, Çorum, Bolu’nun güney ve doğusu,, Karabük'ün güney kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Bayburt çevreleri ile Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, doğu kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.

18 i̇l i̇çi̇n sari kod

Öte yandan Meteoroloji'den 18 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu iller; Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Bolu, Çankırı, Erzurum, Eskişehir, Kars, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Rize, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Ardahan ve Karabük.

Gelecek hafta yağişlar azalacak, sicakliklar artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, gelecek hafta yağışların azalacağını, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bildirdi. Macit, AA muhabirine gelecek hafta yurtta beklenen hava durumu tahminlerine ilişkin bilgi verdi.
Yarından itibaren yağışların azalacağını belirten Macit, "Önümüzdeki hafta boyunca yurdun doğu kesimlerinde yağış var, batı kesimlerinde yağış yok. Yani Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in doğusunda yağış bekliyoruz, diğer yerlerde beklemiyoruz." diye konuştu.
Hava sıcaklıklarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Macit, "Sıcaklıklar salı gününe kadar mevsim normalleri civarında, salıdan itibaren mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde seyredecek." ifadesini kullandı.
Macit, Ankara, İstanbul ve İzmir'de de pazar gününden itibaren yağış beklenmediğini, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını kaydetti.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar İç Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarn yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 36°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 36°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Konya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarn yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarn yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarn yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarn yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu'nun güney ve doğusu ile Karabük'ün doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çorum, Bayburt çevreleri ile Artvin ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, öğle saatlerinde Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu
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