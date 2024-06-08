https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/nikaragua-devlet-baskaninin-rusya-ozel-temsilcisi-ortega-rusyanin-yuce-zaferine-inaniyoruz-1084644856.html
Nikaragua Devlet Başkanı’nın Rusya Özel Temsilcisi Ortega: Rusya’nın yüce zaferine inanıyoruz
Nikaragua Devlet Başkanı’nın Rusya Özel Temsilcisi Ortega: Rusya’nın yüce zaferine inanıyoruz
Sputnik Türkiye
Nikaragua Devlet Başkanı’nın Yatırım, Ticaret ve Uluslararası İşbirliği Danışmanı ve Rusya Özel Temsilcisi Laureano Ortega Murillo, Managua’da Moskova’nın... 08.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-08T17:35+0300
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2024-06-08T17:35+0300
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Nikaragua Devlet Başkanı’nın Yatırım, Ticaret ve Uluslararası İşbirliği Danışmanı ve Rusya Özel Temsilcisi Ortega, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) Sputnik’e verdiği demeçte Managua’da Moskova’nın Ukrayna’daki çatışmadan zaferle çıkacağına dair en ufak bir şüphe dahi olmadığını, Nikaragua’nın barış mücadelesinde Avrasya devinin yanında yer aldığını söyledi.Ortega, “Rusya, tarihsel olarak dünya halklarının güvenliği ve dünya barışı için savaşan bir ülkedir (Başkan Putin şimdi de bunu yapmaya devam ediyor). Rusya’nın Ukrayna’da faşizme karşı yürüttüğü bu büyük mücadelenin küresel bir erişim ve etkiye sahip olduğuna, finanse edilip kurgulanan ve ABD ile NATO müttefiklerinin kontrolü altına alından Nazizm ve faşizmden hepimizi tekrardan kurtaracağına inanıyorum” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:Güvenlik alanında işbirliğiNikaragua ulusal polisinin ve ordusunun kapasitesinin güçlendirilmesinde Rusya’nın sağladığı destek için ülkenin yönetimi adına şükranlarını dile getiren Ortega, ABD’nin Rusya İçişleri Bakanlığı’nın Managua’daki Eğitim Merkezi’ne yönelik yaptırımları bağlamında, “Tüm Orta Amerika’da en düşük suç oranına, tüm kıtada ise en düşük suç oranlarından birine sahibiz ve bu, Rusya’nın bize eğitim ve suç önleme konusunda verdiği destek sayesindedir” diye konuştu.Ortega, sözlerine şöyle devam etti:Nükleer Tıp MerkeziOrtega, sağlık alanında Rusya ile işbirliğinin son yıllarda ikili ilişkilerin başlıca odağı olduğunu belirtti.Managua’nın Moskova ile işbirliğinin giderek yenilikçi doğasına işaret eden bir nükleer tıp merkezi açmanın eşiğinde olduğuna dikkat çeken Ortega, kanser teşhis ve tedavi merkezinin önümüzdeki birkaç yıl içinde hazır olacağının altını çizdi:Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından yürütülecek olan proje, daha sonra tesisi işletecek olan personelin Nikaragua’da eğitilmesini de içeriyor.
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rusya, st. petersburg, st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief), st. petersburg ekonomi forumu (spief), nikaragua, sputnik
Nikaragua Devlet Başkanı’nın Rusya Özel Temsilcisi Ortega: Rusya’nın yüce zaferine inanıyoruz
Nikaragua Devlet Başkanı’nın Yatırım, Ticaret ve Uluslararası İşbirliği Danışmanı ve Rusya Özel Temsilcisi Laureano Ortega Murillo, Managua’da Moskova’nın Ukrayna’daki çatışmadan zaferle çıkacağına dair en ufak bir şüphe dahi olmadığını, Nikaragua’nın barış mücadelesinde Avrasya devinin yanında yer aldığını belirtti.
Nikaragua Devlet Başkanı’nın Yatırım, Ticaret ve Uluslararası İşbirliği Danışmanı ve Rusya Özel Temsilcisi Ortega, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) Sputnik’e verdiği demeçte Managua’da Moskova’nın Ukrayna’daki çatışmadan zaferle çıkacağına dair en ufak bir şüphe dahi olmadığını, Nikaragua’nın barış mücadelesinde Avrasya devinin yanında yer aldığını söyledi.
Ortega, “Rusya, tarihsel olarak dünya halklarının güvenliği ve dünya barışı için savaşan bir ülkedir (Başkan Putin şimdi de bunu yapmaya devam ediyor). Rusya’nın Ukrayna’da faşizme karşı yürüttüğü bu büyük mücadelenin küresel bir erişim ve etkiye sahip olduğuna, finanse edilip kurgulanan ve ABD ile NATO müttefiklerinin kontrolü altına alından Nazizm ve faşizmden hepimizi tekrardan kurtaracağına inanıyorum” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Rusya’yı bu mücadelede, yürüttüğü bu savaşta her zaman destekliyoruz ve yüce bir zafer kazanacağını umuyor ve buna inanıyoruz.”
Güvenlik alanında işbirliği
Nikaragua ulusal polisinin ve ordusunun kapasitesinin güçlendirilmesinde Rusya’nın sağladığı destek için ülkenin yönetimi adına şükranlarını dile getiren Ortega, ABD’nin Rusya İçişleri Bakanlığı’nın Managua’daki Eğitim Merkezi’ne yönelik yaptırımları bağlamında, “Tüm Orta Amerika’da en düşük suç oranına, tüm kıtada ise en düşük suç oranlarından birine sahibiz ve bu, Rusya’nın bize eğitim ve suç önleme konusunda verdiği destek sayesindedir” diye konuştu.
Ortega, sözlerine şöyle devam etti:
“İşbirliğimizi sadece sürdürmek değil, güçlendirmek ve genişletmek de bizim için önemli. Bu bölgesel merkez, Nikaragua ve Orta Amerika bölgesine güvenlik açısından sadece fayda kattı. O, Nikaragua halkının sivil güvenliği sağlamak için daha büyük kapasiteye sahip bir polis gücü geliştirilmesine, ayrıca Latin Amerikalı ve Karayipli mevkidaşlarımızın eğitilmesine olanak tanıdı. Böylece Rusya, başta Nikaragua olmak üzere bu güvenlik ve savunma projeleri üzerinden barışa, huzura, güvenliğe ve istikrara katkıda bulunuyor.”
Ortega, sağlık alanında Rusya ile işbirliğinin son yıllarda ikili ilişkilerin başlıca odağı olduğunu belirtti.
Managua’nın Moskova ile işbirliğinin giderek yenilikçi doğasına işaret eden bir nükleer tıp merkezi açmanın eşiğinde olduğuna dikkat çeken Ortega, kanser teşhis ve tedavi merkezinin önümüzdeki birkaç yıl içinde hazır olacağının altını çizdi:
“Bu yıl tüm finansal prosedürleri tamamlayabileceğimizi, gelecek yıl da inşaata başlayabileceğimizi umuyoruz. İşin tamamlanıp Managua’daki merkezin devreye alınması yaklaşık 3 yıl sürecek.”
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından yürütülecek olan proje, daha sonra tesisi işletecek olan personelin Nikaragua’da eğitilmesini de içeriyor.