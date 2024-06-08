https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/nikaragua-devlet-baskaninin-rusya-ozel-temsilcisi-ortega-rusyanin-yuce-zaferine-inaniyoruz-1084644856.html

Nikaragua Devlet Başkanı’nın Rusya Özel Temsilcisi Ortega: Rusya’nın yüce zaferine inanıyoruz

Nikaragua Devlet Başkanı’nın Rusya Özel Temsilcisi Ortega: Rusya’nın yüce zaferine inanıyoruz

Sputnik Türkiye

Nikaragua Devlet Başkanı’nın Yatırım, Ticaret ve Uluslararası İşbirliği Danışmanı ve Rusya Özel Temsilcisi Laureano Ortega Murillo, Managua’da Moskova’nın... 08.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-08T17:35+0300

2024-06-08T17:35+0300

2024-06-08T17:35+0300

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rusya

st. petersburg

st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief)

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

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Nikaragua Devlet Başkanı’nın Yatırım, Ticaret ve Uluslararası İşbirliği Danışmanı ve Rusya Özel Temsilcisi Ortega, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) Sputnik’e verdiği demeçte Managua’da Moskova’nın Ukrayna’daki çatışmadan zaferle çıkacağına dair en ufak bir şüphe dahi olmadığını, Nikaragua’nın barış mücadelesinde Avrasya devinin yanında yer aldığını söyledi.Ortega, “Rusya, tarihsel olarak dünya halklarının güvenliği ve dünya barışı için savaşan bir ülkedir (Başkan Putin şimdi de bunu yapmaya devam ediyor). Rusya’nın Ukrayna’da faşizme karşı yürüttüğü bu büyük mücadelenin küresel bir erişim ve etkiye sahip olduğuna, finanse edilip kurgulanan ve ABD ile NATO müttefiklerinin kontrolü altına alından Nazizm ve faşizmden hepimizi tekrardan kurtaracağına inanıyorum” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:Güvenlik alanında işbirliğiNikaragua ulusal polisinin ve ordusunun kapasitesinin güçlendirilmesinde Rusya’nın sağladığı destek için ülkenin yönetimi adına şükranlarını dile getiren Ortega, ABD’nin Rusya İçişleri Bakanlığı’nın Managua’daki Eğitim Merkezi’ne yönelik yaptırımları bağlamında, “Tüm Orta Amerika’da en düşük suç oranına, tüm kıtada ise en düşük suç oranlarından birine sahibiz ve bu, Rusya’nın bize eğitim ve suç önleme konusunda verdiği destek sayesindedir” diye konuştu.Ortega, sözlerine şöyle devam etti:Nükleer Tıp MerkeziOrtega, sağlık alanında Rusya ile işbirliğinin son yıllarda ikili ilişkilerin başlıca odağı olduğunu belirtti.Managua’nın Moskova ile işbirliğinin giderek yenilikçi doğasına işaret eden bir nükleer tıp merkezi açmanın eşiğinde olduğuna dikkat çeken Ortega, kanser teşhis ve tedavi merkezinin önümüzdeki birkaç yıl içinde hazır olacağının altını çizdi:Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından yürütülecek olan proje, daha sonra tesisi işletecek olan personelin Nikaragua’da eğitilmesini de içeriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/spief-2024e-dunyanin-dort-bir-yanindan-konuklar-katiliyor-1084606447.html

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