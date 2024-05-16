https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/rusyanin-ankara-buyukelcisi-yerhov-mansur-yavas-ile-gorustu-1083898375.html

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, Mansur Yavaş ile görüştü

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, Mansur Yavaş ile görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T17:05+0300

2024-05-16T17:05+0300

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dünya

aleksey yerhov

mansur yavaş

görüşme

rusya

ankara

türkiye

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Rus Büyükelçi Aleksey Yerhov,, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ile görüştü. Görüşmeyle ilgili Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'görüşme sırasında tarafların belediyeler arası ilişkilerin gelişmesi de dahil olmak üzere iş birliği perspektiflerini ele aldığı' belirtildi.Büyükelçiliğin hesabından görüşmeye dair fotoğraflar da paylaşıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/ankarada-kizil-ordu-ruzgari--1083812907.html

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aleksey yerhov, mansur yavaş, görüşme, rusya, ankara, türkiye