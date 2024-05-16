https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/rusyanin-ankara-buyukelcisi-yerhov-mansur-yavas-ile-gorustu-1083898375.html
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, Mansur Yavaş ile görüştü
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, Mansur Yavaş ile görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T17:05+0300
2024-05-16T17:05+0300
2024-05-16T17:06+0300
dünya
aleksey yerhov
mansur yavaş
görüşme
rusya
ankara
türkiye
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Rus Büyükelçi Aleksey Yerhov,, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ile görüştü. Görüşmeyle ilgili Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'görüşme sırasında tarafların belediyeler arası ilişkilerin gelişmesi de dahil olmak üzere iş birliği perspektiflerini ele aldığı' belirtildi.Büyükelçiliğin hesabından görüşmeye dair fotoğraflar da paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/ankarada-kizil-ordu-ruzgari--1083812907.html
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aleksey yerhov, mansur yavaş, görüşme, rusya, ankara, türkiye
aleksey yerhov, mansur yavaş, görüşme, rusya, ankara, türkiye
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, Mansur Yavaş ile görüştü
17:05 16.05.2024 (güncellendi: 17:06 16.05.2024)
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi.
Rus Büyükelçi Aleksey Yerhov,, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ile görüştü. Görüşmeyle ilgili Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'görüşme sırasında tarafların belediyeler arası ilişkilerin gelişmesi de dahil olmak üzere iş birliği perspektiflerini ele aldığı' belirtildi.
Büyükelçiliğin hesabından görüşmeye dair fotoğraflar da paylaşıldı.