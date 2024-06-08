https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/kuzey-osetya-lideri-menyaylo-mozdokta-dusurulen-3-iha-askeri-havalimanina-saldirmaya-calisti-1084635105.html
Kuzey Osetya lideri Menyaylo: Mozdok’ta düşürülen 3 İHA askeri havalimanına saldırmaya çalıştı
Kuzey Osetya lideri Menyaylo: Mozdok’ta düşürülen 3 İHA askeri havalimanına saldırmaya çalıştı
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu’na bağlı Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti lideri Sergey Menyaylo, Ukrayna’ya ait 3 insansız hava aracının (İHA) Mozdok kentinde yer alan... 08.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-08T11:45+0300
2024-06-08T11:45+0300
2024-06-08T12:03+0300
ukrayna krizi
kuzey osetya
sergey menyaylo
ukrayna ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
iha
saldırı
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Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti lideri Menyaylo, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna’ya ait 3 İHA’nın Mozdok kentindeki askeri havalimanına saldırı girişiminde bulunduğunu, İHA’ların hava sistemleri tarafından düşürüldüğünü bildirdi.Açıklamada, “Mozdok’ta hava savunma güçleri 3 insansız hava aracını düşürdü. Ön bilgilere göre İHA’lar Ukrayna tarafından geldi. Hedefleri askeri havalimanıydı” ifadelerine yer verildi.Olay sonucunda ölü, yaralı veya tahribat olmadığına dikkat çeken Menyaylo, daha sonra diğer detayları açıklayacağını ifade etti.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin bugün saat 08.40 sularında Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti üzerinde bir İHA’yı düşürdüğünü duyurmuştu.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere çeşitli insansız araçları ile düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırmış bulunuyor. Neredeyse her gün gerçekleştirilen İHA’lı saldırılar sınır bölgelerine, bazen de Rusya'nın iç kısımlarına ulaşabiliyor. Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/rus-hava-savunma-sistemleri-belgorod-bolgesi-uzerinde-bir-neptun-fuzesi-ve-3-iha-dusurdu-1084440721.html
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kuzey osetya, sergey menyaylo, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, iha, saldırı, rusya savunma bakanlığı
Kuzey Osetya lideri Menyaylo: Mozdok’ta düşürülen 3 İHA askeri havalimanına saldırmaya çalıştı
11:45 08.06.2024 (güncellendi: 12:03 08.06.2024)
Rusya Federasyonu’na bağlı Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti lideri Sergey Menyaylo, Ukrayna’ya ait 3 insansız hava aracının (İHA) Mozdok kentinde yer alan askeri havalimanına saldırı girişimine bulunduğunu bildirdi.
Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti lideri Menyaylo, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna’ya ait 3 İHA’nın Mozdok kentindeki askeri havalimanına saldırı girişiminde bulunduğunu, İHA’ların hava sistemleri tarafından düşürüldüğünü bildirdi.
Açıklamada, “Mozdok’ta hava savunma güçleri 3 insansız hava aracını düşürdü. Ön bilgilere göre İHA’lar Ukrayna tarafından geldi. Hedefleri askeri havalimanıydı” ifadelerine yer verildi.
Olay sonucunda ölü, yaralı veya tahribat olmadığına dikkat çeken Menyaylo, daha sonra diğer detayları açıklayacağını ifade etti.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin bugün saat 08.40 sularında Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti üzerinde bir İHA’yı düşürdüğünü duyurmuştu.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere çeşitli insansız araçları ile düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırmış bulunuyor. Neredeyse her gün gerçekleştirilen İHA’lı saldırılar sınır bölgelerine, bazen de Rusya'nın iç kısımlarına ulaşabiliyor. Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.