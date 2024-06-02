https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/rus-hava-savunma-sistemleri-belgorod-bolgesi-uzerinde-bir-neptun-fuzesi-ve-3-iha-dusurdu-1084440721.html
Rus hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde bir Neptun füzesi ve 3 İHA düşürdü
Rus hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde bir Neptun füzesi ve 3 İHA düşürdü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, nöbetteki hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir Neptun gemisavar seyir füzesi ve 3 insansız hava... 02.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-02T18:23+0300
2024-06-02T18:23+0300
2024-06-02T18:23+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kiev rejiminin Belgorod’a yönelik füze ve İnsansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırı girişimleri Rusya hava savunması tarafından önlendi."2 Haziran tarihinde Moskova saatiyle 16.05-16.20 arasında, Kiev rejiminin Neptün gemisavar füzesi ve uçak tipi İHA’lar kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimleri önlendi" denilen açıklama şöyle devam etti:"Nöbetteki hava savunma sistemleri bir Neptun gemisavar füzesi ile Ukrayna'ya ait 3 insansız hava aracı Belgorod bölgesi üzerinde imha edildi."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/rusya-topraklari-uzerinde-3-insansiz-hava-araci-dusurdu-1084429866.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya, rusya savunma bakanlığı, iha, saldırı, belgorod
Rus hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde bir Neptun füzesi ve 3 İHA düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı, nöbetteki hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir Neptun gemisavar seyir füzesi ve 3 insansız hava aracı imha ettiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kiev rejiminin Belgorod’a yönelik füze ve İnsansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırı girişimleri Rusya hava savunması tarafından önlendi.
"2 Haziran tarihinde Moskova saatiyle 16.05-16.20 arasında, Kiev rejiminin Neptün gemisavar füzesi ve uçak tipi İHA’lar kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimleri önlendi" denilen açıklama şöyle devam etti:
"Nöbetteki hava savunma sistemleri bir Neptun gemisavar füzesi ile Ukrayna'ya ait 3 insansız hava aracı Belgorod bölgesi üzerinde imha edildi."