https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/rus-hava-savunma-sistemleri-belgorod-bolgesi-uzerinde-bir-neptun-fuzesi-ve-3-iha-dusurdu-1084440721.html

Rus hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde bir Neptun füzesi ve 3 İHA düşürdü

Rus hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde bir Neptun füzesi ve 3 İHA düşürdü

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, nöbetteki hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir Neptun gemisavar seyir füzesi ve 3 insansız hava... 02.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-02T18:23+0300

2024-06-02T18:23+0300

2024-06-02T18:23+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kiev rejiminin Belgorod’a yönelik füze ve İnsansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırı girişimleri Rusya hava savunması tarafından önlendi."2 Haziran tarihinde Moskova saatiyle 16.05-16.20 arasında, Kiev rejiminin Neptün gemisavar füzesi ve uçak tipi İHA’lar kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimleri önlendi" denilen açıklama şöyle devam etti:"Nöbetteki hava savunma sistemleri bir Neptun gemisavar füzesi ile Ukrayna'ya ait 3 insansız hava aracı Belgorod bölgesi üzerinde imha edildi."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/rusya-topraklari-uzerinde-3-insansiz-hava-araci-dusurdu-1084429866.html

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