https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/kongreyi-terk-eden-aziz-yildirim-aciklama-yapiyor-1084639068.html
Kongreyi terk eden Aziz Yıldırım'dan açıklama: 'Ali Koç kavga etmek istedi, ben de güldüm'
Kongreyi terk eden Aziz Yıldırım'dan açıklama: 'Ali Koç kavga etmek istedi, ben de güldüm'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kongresi'ni terk ettikten sonra açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, "Delegeler Fenerbahçe'nin holdinglerin takımı mı, halkın takımı mı olacağına... 08.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-08T13:35+0300
2024-06-08T13:35+0300
2024-06-08T14:33+0300
spor
aziz yıldırım
kongre
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
seçim
başkanlık seçimleri
başkanlık seçimi
ali koç
terk
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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, sarı lacivertli kulübün genel kurulunda yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı. Aziz Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:'Ali Bey, 'Gerekirse kavga edelim' dedi'Seçimden çekilecek mi?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/aziz-yildirimdan-sert-tepki-kongreyi-terk-etti-1084634351.html
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Kongreyi terk eden Aziz Yıldırım'dan açıklama: 'Ali Koç kavga etmek istedi, ben de güldüm'
13:35 08.06.2024 (güncellendi: 14:33 08.06.2024)
Fenerbahçe Kongresi'ni terk ettikten sonra açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, "Delegeler Fenerbahçe'nin holdinglerin takımı mı, halkın takımı mı olacağına karar verecekler. Biz halkın takımıyız, holdinglerin değil" dedi, 'Seçimden çekilecek misiniz' sorusuna cevap verdi.
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, sarı lacivertli kulübün genel kurulunda yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı. Aziz Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
"Kavga çıkacaktı, ben kavga çıkmaması için stattan ayrıldım. Ali Bey kavga istiyor. Bizim derdimiz seçim kazanmak değil, Fenerbahçe'nin kazanması.
Ali Koç kavga etmek istedi, ben de güldüm. Baştan olay belli değil mi? Biz kavga etmez istemiyoruz çünkü Fenerbahçe'ye zarar verecek. Aklı selim delegeler yarın gelip 'holdinglerin Fenerbahçesi' mi 'halkın Fenerbahçesi' mi olacağına karar versinler. Biz halkın takımıyız, holdinglerin değil.
'Ali Bey, 'Gerekirse kavga edelim' dedi'
Divan başkanlığı seçiminin nasıl 'oldu bittiye' getirildiğini hepiniz gördünüz. Delegelerin tepkisi oldukça ve bunlar büyüdükçe ortalık gerildi. Yer yer kavgalar çıktı. Kongre üyesi olmayan taraftarlar da içeri alınmıştır. Görevli adı altında da içeri insanlar alınmıştır. Divan seçimi yapılıyor, 'Oy birliği ile kazanmıştır' deniyor. Ben o delegeye oy vermedim, nasıl oybirliği ile kazandı bu adam?
Kürsüye giderek bu yanlışa bir çözüm bulmalarını istedim. Amacım bir sükunet ortamı yaratmaktı. Ali Bey'e yöneldim, elini sıktım. Divan'ın tavrının kavgaya yol açacağını söyledim. Ali Bey, 'Gerekirse kavga edelim' dedi.
"Yarın sabah statta olacağım. Çekilmek filan yok. Ayrılmasam çok büyük olaylar olacaktı. İçeriye provoke eden insanlar sokmuşlar. Biz kimlerle ne mücadeleler yapmışız."