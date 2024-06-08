Kongreyi terk eden Aziz Yıldırım'dan açıklama: 'Ali Koç kavga etmek istedi, ben de güldüm'

Divan başkanlığı seçiminin nasıl 'oldu bittiye' getirildiğini hepiniz gördünüz. Delegelerin tepkisi oldukça ve bunlar büyüdükçe ortalık gerildi. Yer yer kavgalar çıktı. Kongre üyesi olmayan taraftarlar da içeri alınmıştır. Görevli adı altında da içeri insanlar alınmıştır. Divan seçimi yapılıyor, 'Oy birliği ile kazanmıştır' deniyor. Ben o delegeye oy vermedim, nasıl oybirliği ile kazandı bu adam?

Kürsüye giderek bu yanlışa bir çözüm bulmalarını istedim. Amacım bir sükunet ortamı yaratmaktı. Ali Bey'e yöneldim, elini sıktım. Divan'ın tavrının kavgaya yol açacağını söyledim. Ali Bey, 'Gerekirse kavga edelim' dedi.