https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/aziz-yildirimdan-sert-tepki-kongreyi-terk-etti-1084634351.html
Aziz Yıldırım'dan sert tepki: Kongreyi terk etti
Aziz Yıldırım'dan sert tepki: Kongreyi terk etti
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'de hareketli anlar yaşandı. Aziz Yıldırım, Erol Bilecik'in Fenerbahçe'nin borçlarını açıkladığı sırada sahneye çıktı. Kongre divan başkanlığı... 08.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-08T11:26+0300
2024-06-08T11:26+0300
2024-06-08T11:35+0300
spor
aziz yıldırım
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
seçim
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başkanlık seçimi
terk
terk etmek
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Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Erol Bilecik, kulübün mali durumunu ve borçlarını açıklarken, eski başkan Aziz Yıldırım sahneye çıkarak müdahalede bulundu. Yıldırım, yapılan seçimin gayri demokratik olduğunu iddia ederek tepkisini dile getirdi.Bir süre sonra kürsüde konuşmaya başlayan Yıldırım, kongreyi yöneten Vefa Küçük tarafından, "Sayın Aziz Yıldırım benden söz almadan konuşamazsınız" diyerek uyarıldı. Yıldırım, Küçük'e "Ben söz alırım. Sen seçilmeden oraya oturdun." diyerek yanıt verdi.Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir süre kürsü önünde konuştu. Vefa Küçük, "Kürsüye kadar geldiğine göre bir 30 saniye söz hakkı tanıyalım Aziz Yıldırım'a..." ifadelerini kullandı ve Yıldırım'a söz hakkı verdi.Aziz Yıldırım, kürsüye çıkarak kongre divan başkanlığı seçiminin demokratik olmadığını belirtip genel kuruldan ayrılacağını açıkladı. Aziz Yıldırım, "Yapılan seçim gayri demokratik bir seçim oldu. Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy atmaya geleceğim" diyerek konuşmasını tamamladı ve stadı terk etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/fenerbahce-baskanini-seciyor-aziz-yildirim-6-yil-sonra-ilk-kez-sukru-saracogluna-ayak-basti-1084632793.html
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aziz yıldırım, aziz yıldırım şükrü saraçoğlu, fenerbahçe seçim, fenerbahçe seçimleri, aziz yıldırım seçim konuşması
Aziz Yıldırım'dan sert tepki: Kongreyi terk etti
11:26 08.06.2024 (güncellendi: 11:35 08.06.2024)
Fenerbahçe'de hareketli anlar yaşandı. Aziz Yıldırım, Erol Bilecik'in Fenerbahçe'nin borçlarını açıkladığı sırada sahneye çıktı. Kongre divan başkanlığı seçiminin demokratik olmadığını belirtip genel kuruldan ayrılacağını açıklayan Aziz Yıldırım stadı terk etti.
Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Erol Bilecik, kulübün mali durumunu ve borçlarını açıklarken, eski başkan Aziz Yıldırım sahneye çıkarak müdahalede bulundu. Yıldırım, yapılan seçimin gayri demokratik olduğunu iddia ederek tepkisini dile getirdi.
Bir süre sonra kürsüde konuşmaya başlayan Yıldırım, kongreyi yöneten Vefa Küçük tarafından, "Sayın Aziz Yıldırım benden söz almadan konuşamazsınız" diyerek uyarıldı. Yıldırım, Küçük'e "Ben söz alırım. Sen seçilmeden oraya oturdun." diyerek yanıt verdi.
Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir süre kürsü önünde konuştu. Vefa Küçük, "Kürsüye kadar geldiğine göre bir 30 saniye söz hakkı tanıyalım Aziz Yıldırım'a..." ifadelerini kullandı ve Yıldırım'a söz hakkı verdi.
Aziz Yıldırım, kürsüye çıkarak kongre divan başkanlığı seçiminin demokratik olmadığını belirtip genel kuruldan ayrılacağını açıkladı. Aziz Yıldırım, "Yapılan seçim gayri demokratik bir seçim oldu. Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy atmaya geleceğim" diyerek konuşmasını tamamladı ve stadı terk etti.