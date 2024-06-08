https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/kediye-apartmanda-sopayla-saldirdi-valilikten-aciklama-geldi-1084628270.html

Kediye apartmanda sopayla saldırdı: Valilikten açıklama geldi

Kediye apartmanda sopayla saldırdı: Valilikten açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kediye sopayla vuran şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, olaya ilişkin adli tahkikata... 08.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-08T00:52+0300

2024-06-08T00:52+0300

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türkiye

kedi

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kediye kötü muamelede bulunduğu iddia edilen kişinin gözaltına alındığı bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya platformlarında Pamukova'da bir kişinin kediye kötü muamelede bulunduğuna dair görüntülerin paylaşıldığı belirtildi.Kedinin sahibinin şikayeti üzerine görüntüde yer alan kişinin Pamukova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, olaya ilişkin adli tahkikata başlandığı kaydedildi.Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, şahsın kediye sopayla vurması, kedinin şahsa saldırması ve şahsın evine girerek kapıyı kapatması yer alıyor.

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