https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/kediye-apartmanda-sopayla-saldirdi-valilikten-aciklama-geldi-1084628270.html
Kediye apartmanda sopayla saldırdı: Valilikten açıklama geldi
Kediye apartmanda sopayla saldırdı: Valilikten açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kediye sopayla vuran şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, olaya ilişkin adli tahkikata... 08.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-08T00:52+0300
2024-06-08T00:52+0300
2024-06-08T00:54+0300
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kediye kötü muamelede bulunduğu iddia edilen kişinin gözaltına alındığı bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya platformlarında Pamukova'da bir kişinin kediye kötü muamelede bulunduğuna dair görüntülerin paylaşıldığı belirtildi.Kedinin sahibinin şikayeti üzerine görüntüde yer alan kişinin Pamukova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, olaya ilişkin adli tahkikata başlandığı kaydedildi.Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, şahsın kediye sopayla vurması, kedinin şahsa saldırması ve şahsın evine girerek kapıyı kapatması yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/izmirde-vahset-yasakli-cins-kopek-herkesin-ortasinda-kediyi-oldurdu-kimse-bir-sey-yapamadi--1084267578.html
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kedi
Kediye apartmanda sopayla saldırdı: Valilikten açıklama geldi
00:52 08.06.2024 (güncellendi: 00:54 08.06.2024)
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kediye sopayla vuran şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, olaya ilişkin adli tahkikata başlandığı kaydedildi.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kediye kötü muamelede bulunduğu iddia edilen kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya platformlarında Pamukova'da bir kişinin kediye kötü muamelede bulunduğuna dair görüntülerin paylaşıldığı belirtildi.
Kedinin sahibinin şikayeti üzerine görüntüde yer alan kişinin Pamukova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, olaya ilişkin adli tahkikata başlandığı kaydedildi.
Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, şahsın kediye sopayla vurması, kedinin şahsa saldırması ve şahsın evine girerek kapıyı kapatması yer alıyor.