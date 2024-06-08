https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/israil-multeci-kampina-saldirdi-en-az-93-siviloldu-bolgeye-giden-ambulanslar-hedef-alindi-1084643259.html
İsrail mülteci kampına saldırdı: En az 210 sivil öldü, bölgeye giden ambulanslar hedef alındı
İsrail mülteci kampına saldırdı: En az 210 sivil öldü, bölgeye giden ambulanslar hedef alındı
Sputnik Türkiye
İsrail'in Gazze'nin orta bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 210 kişi öldü kişi öldü. 08.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-08T17:40+0300
2024-06-08T17:40+0300
2024-06-08T17:40+0300
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İsrail'in 246 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 801'e yükselirken, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin ortasındaki Nusayrat Mülteci Kampı ile çeşitli bölgelere düzenlediği saldırılarda en az 210 kişi öldü kişi öldü.Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta bölgesine eş zamanlı şekilde yoğun saldırılar düzenledi.Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği şiddetli saldırıların ardından "Filistin halkının teslim olmayacağını, direniş güçlerinin de İsrail karşısında Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğini" söyledi.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise sağlık ekipleri, ambulans ve acil durum sisteminin Gazze'nin orta bölgesine düzenlenen saldırılarda yaralananların Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledilmesine yönelik gelen çağrılara yanıt veremediği belirtildi. Açıklamada İsrail'in, yakıt ve yedek parça girişini engellemesi ve 130 ambulansı hedef alıp onlarca ambulansın saldırı bölgelerine ulaşmasına izin vermemesi sonucu Gazze'de acil durum sisteminin kasten baltalandığı vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/bakan-fidanin-cagrisiyla-bir-ilk-gerceklesiyor-8-ulke-olaganustu-gazze-zirvesi-icin-istanbulda-1084632225.html
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İsrail mülteci kampına saldırdı: En az 210 sivil öldü, bölgeye giden ambulanslar hedef alındı
İsrail'in Gazze'nin orta bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 210 kişi öldü kişi öldü.
İsrail'in 246 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 801'e yükselirken, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin ortasındaki Nusayrat Mülteci Kampı ile çeşitli bölgelere düzenlediği saldırılarda en az 210 kişi öldü kişi öldü.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta bölgesine eş zamanlı şekilde yoğun saldırılar düzenledi.
Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği şiddetli saldırıların ardından "Filistin halkının teslim olmayacağını, direniş güçlerinin de İsrail karşısında Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğini" söyledi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise sağlık ekipleri, ambulans ve acil durum sisteminin Gazze'nin orta bölgesine düzenlenen saldırılarda yaralananların Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledilmesine yönelik gelen çağrılara yanıt veremediği belirtildi.
Açıklamada İsrail'in, yakıt ve yedek parça girişini engellemesi ve 130 ambulansı hedef alıp onlarca ambulansın saldırı bölgelerine ulaşmasına izin vermemesi sonucu Gazze'de acil durum sisteminin kasten baltalandığı vurgulandı.