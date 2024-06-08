https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/galatasarayli-futbolcu-tetenin-kopenhaga-attigi-gol-sampiyonlar-liginde-sezonun-golu-secildi-1084642918.html
Galatasaraylı Tete'nin Kopenhag'a attığı gol, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü seçildi
Galatasaraylı Tete'nin Kopenhag'a attığı gol, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü seçildi
Sputnik Türkiye
Galatasaraylı futbolcu Tete'nin Kopenhag filelerine attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü seçildi. 08.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-08T16:06+0300
2024-06-08T16:06+0300
2024-06-08T16:07+0300
spor
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uefa şampiyonlar ligi
gol
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Galatasaraylı Tete'nin Kopenhag ağlarına attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü seçildi.Galatasaray'ın 20 Eylül 2023 tarihinde Kopenhag ile oynadığı grup maçında Tete'nin 86. dakikadaki golü durumu 2-2'ye getirerek maçın skorunu belirlemişti.
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tete, uefa, uefa şampiyonlar ligi, gol, galatasaray, kopenhag
tete, uefa, uefa şampiyonlar ligi, gol, galatasaray, kopenhag
Galatasaraylı Tete'nin Kopenhag'a attığı gol, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü seçildi
16:06 08.06.2024 (güncellendi: 16:07 08.06.2024)
Galatasaraylı futbolcu Tete'nin Kopenhag filelerine attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü seçildi.
Galatasaraylı Tete'nin Kopenhag ağlarına attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü seçildi.
Galatasaray'ın 20 Eylül 2023 tarihinde Kopenhag ile oynadığı grup maçında Tete'nin 86. dakikadaki golü durumu 2-2'ye getirerek maçın skorunu belirlemişti.