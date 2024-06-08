https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/fenerbahce-baskanini-seciyor-aziz-yildirim-6-yil-sonra-ilk-kez-sukru-saracogluna-ayak-basti-1084632793.html
Fenerbahçe başkanını seçiyor: Aziz Yıldırım, 6 yıl sonra ilk kez Şükrü Saraçoğlu'na ayak bastı
Fenerbahçe başkanını seçiyor: Aziz Yıldırım, 6 yıl sonra ilk kez Şükrü Saraçoğlu'na ayak bastı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı bugün itibariyle başladı. Kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım, 6 yıl sonra ilk kez Şükrü... 08.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-08T10:45+0300
2024-06-08T10:45+0300
2024-06-08T11:31+0300
spor
aziz yıldırım
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
seçim
başkanlık seçimleri
başkanlık seçimi
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Fenerbahçe'de ki gün sürecek olan seçimin ilk gününde, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak. Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin her bir dönem için ayrı ayrı ibra edilmesi görüşülecek. Gündemde yer alan maddelerin tamamlanmasının ardından sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak.Seçim süreci ve gündem maddeleriİlk gün:İkinci gün:Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın 6 yıl sonra Şükrü Saraçoğlu'na geri dönüşü, kulüp için tarihi bir an olarak kaydedildi. Seçim süreci, kulüp üyeleri ve taraftarlar arasında büyük bir heyecanla takip ediliyor.Aziz Yıldırım'ın 'geri dönüşü'Aziz Yıldırım'ın uzun bir aradan sonra Şükrü Saraçoğlu'na geri dönmesi, genel kurul toplantısının en dikkat çekici anlarından biri oldu. Yıldırım'ın dönüşü, kulüp içindeki dinamikleri ve seçim sonuçlarını nasıl etkileyeceği merak konusu.Fenerbahçeli üyeler, Aziz Yıldırım'ı büyük bir coşkuyla karşıladı. Aziz Yıldırım da tribünlerin destek tezahüratlarına karşılık verdi.
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aziz yıldırım şükrü saraçoğlu, fenerbahçe seçim, fenerbahçe seçimleri, aziz yıldırım seçim konuşması
aziz yıldırım şükrü saraçoğlu, fenerbahçe seçim, fenerbahçe seçimleri, aziz yıldırım seçim konuşması
Fenerbahçe başkanını seçiyor: Aziz Yıldırım, 6 yıl sonra ilk kez Şükrü Saraçoğlu'na ayak bastı
10:45 08.06.2024 (güncellendi: 11:31 08.06.2024)
Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı bugün itibariyle başladı. Kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım, 6 yıl sonra ilk kez Şükrü Saraçoğlu'na geri döndü. Fenerbahçeli üyeler, Yıldırım'ı büyük bir coşkuyla karşıladı. Aziz Yıldırım da tribünlerin destek tezahüratlarına karşılık verdi.
Fenerbahçe'de ki gün sürecek olan seçimin ilk gününde, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak. Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin her bir dönem için ayrı ayrı ibra edilmesi görüşülecek. Gündemde yer alan maddelerin tamamlanmasının ardından sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak.
Seçim süreci ve gündem maddeleri
Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
Denetim kurulu raporunun okunması
Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ibra edilmesi
Sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi
Başkan ve Yönetim Kurulu seçimleri
Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Sicil Kurulu, Balotaj Kurulu ile Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu üyelerinin seçimleri
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın 6 yıl sonra Şükrü Saraçoğlu'na geri dönüşü, kulüp için tarihi bir an olarak kaydedildi. Seçim süreci, kulüp üyeleri ve taraftarlar arasında büyük bir heyecanla takip ediliyor.
Aziz Yıldırım'ın 'geri dönüşü'
Aziz Yıldırım'ın uzun bir aradan sonra Şükrü Saraçoğlu'na geri dönmesi, genel kurul toplantısının en dikkat çekici anlarından biri oldu. Yıldırım'ın dönüşü, kulüp içindeki dinamikleri ve seçim sonuçlarını nasıl etkileyeceği merak konusu.
Fenerbahçeli üyeler, Aziz Yıldırım'ı büyük bir coşkuyla karşıladı. Aziz Yıldırım da tribünlerin destek tezahüratlarına karşılık verdi.