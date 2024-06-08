https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/fenerbahce-baskanini-seciyor-aziz-yildirim-6-yil-sonra-ilk-kez-sukru-saracogluna-ayak-basti-1084632793.html

Fenerbahçe başkanını seçiyor: Aziz Yıldırım, 6 yıl sonra ilk kez Şükrü Saraçoğlu'na ayak bastı

Fenerbahçe başkanını seçiyor: Aziz Yıldırım, 6 yıl sonra ilk kez Şükrü Saraçoğlu'na ayak bastı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı bugün itibariyle başladı. Kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım, 6 yıl sonra ilk kez Şükrü... 08.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-08T10:45+0300

2024-06-08T10:45+0300

2024-06-08T11:31+0300

spor

aziz yıldırım

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

seçim

başkanlık seçimleri

başkanlık seçimi

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Fenerbahçe'de ki gün sürecek olan seçimin ilk gününde, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak. Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin her bir dönem için ayrı ayrı ibra edilmesi görüşülecek. Gündemde yer alan maddelerin tamamlanmasının ardından sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak.Seçim süreci ve gündem maddeleriİlk gün:İkinci gün:Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın 6 yıl sonra Şükrü Saraçoğlu'na geri dönüşü, kulüp için tarihi bir an olarak kaydedildi. Seçim süreci, kulüp üyeleri ve taraftarlar arasında büyük bir heyecanla takip ediliyor.Aziz Yıldırım'ın 'geri dönüşü'Aziz Yıldırım'ın uzun bir aradan sonra Şükrü Saraçoğlu'na geri dönmesi, genel kurul toplantısının en dikkat çekici anlarından biri oldu. Yıldırım'ın dönüşü, kulüp içindeki dinamikleri ve seçim sonuçlarını nasıl etkileyeceği merak konusu.Fenerbahçeli üyeler, Aziz Yıldırım'ı büyük bir coşkuyla karşıladı. Aziz Yıldırım da tribünlerin destek tezahüratlarına karşılık verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/aziz-yildirimdan-sert-tepki-kongreyi-terk-etti-1084634351.html

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aziz yıldırım şükrü saraçoğlu, fenerbahçe seçim, fenerbahçe seçimleri, aziz yıldırım seçim konuşması