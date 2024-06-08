Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracatçılar için yeni düzenlemeyi duyurdu

İhracatçılarımız için döviz bozdurma zorunluluğunu %40’tan %30’a indirdik. Bu düzenleme pazartesiden itibaren geçerli olacak. Tüm ihracat ailesine hayırlı olmasını diliyorum.

Hazine Bakanlığımız ve Merkez Bankamız, ihracatçılarımızın finansman imkânlarını geliştirmek için farklı formüller üzerinde çalışıyor. Sürekli yeni teşvikler ve destekleri devreye alıyoruz. Eximbankın sermayesini güçlendirdik.

Son 1 yıl içinde toplam 22 milyar liralık nakdî sermaye artışı oldu. Böylece Türk Eximbank, 70 milyar liralık öz kaynak yapısıyla değerli ihracatçılarımıza daha fazla destek verme imkânına kavuştu. Eximbank vasıtasıyla 2023 yılında ihracatçılarımıza toplam 42 milyar dolar destek sağladık. Kredide kefalet sorununun ortadan kaldırılması amacıyla kurulan İhracatı Geliştirme Şirketi ile bugüne kadar 78,4 milyar liralık kefalet sağladık.

Son dönemde yapılan düzenlemelerle reeskont kredilerinin günlük limitini 10 kat artışla 3 milyar liraya çıkardık. Kurumlar vergisi mükellefleri için uygulanacak olan %25 oranındaki vergi oranını ihracatçı firmalarımız için 5 puanlık indirimle %20 olarak belirledik. Mimarlık, mühendislik, tasarım ve yazılım gibi çeşitli hizmet ihracatı gelirlerindeki kazanç istisnasını %50’den %80’e yükselttik.

Eximbank kredilerinin yanı sıra, yatırım taahhütlü avans kredilerinin kapsamını, katma değeri yüksek ihracatı artıracak şekilde genişlettik. Program sayesinde dış ticaret açığımızda yer tutan 284 ürüne odaklanan 1 milyar lira ve üzerindeki yatırım projeleri değerlendirilecek. Bir başka ifadeyle yüksek teknolojili ve stratejik üretime yönelik yatırımları bundan sonra daha güçlü destekleyeceğiz.