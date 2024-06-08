CHP Genel Başkanı Özel: Emekliye ve asgari ücrete enflasyon oranında zam bekliyoruz

Biz Türkiye Tarihi Kentler Belediyeler Birliği’nin de başkanlığına Mansur Yavaş'ı aday gösterdik. Bizim oradaki toplam delege sayımız 424 olmasına rağmen Mansur Bey 495 oy alarak başkan seçildi. Rakibi Mehmet Öztürk de 221 oy aldı. AK Parti'nin Cumhur İttifakı adayı AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi oylarından 216 eksik oy aldı. Geçtiğimiz günlerde AKP adayının 12 oy eksik almasıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nde partiden atılsınlar, hesap sorulsun gibi yaklaşımları biz dikkatle ve endişeyle takip ediyorken, bugün AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nin, birlikte davranan Cumhur İttifakı'nın toplam alması gereken oy 437 iken, 221 oy aldılar ve 216 eksik oy aldılar.

Bu karşı taraftaki dağınıklığı ve bizim tarafta işlerin ne kadar yolunda gittiğini gösteriyor. Orada da İYİ Parti'yle, Yeniden Refah Partisi'yle birlikteyiz. MHP'ye de AK Parti'ye de çok sayıda patiye teklifte bulunduk. Bizim paylaşma teklifimizi algılayamadılar. Çoğunluklarına güvendiler. Ama bugün orada ortaya çıkan durum kendileri açısından son derece azimdir. Biz AK Partilileri, MHP'lileri de ötekileştirmeden bu imkanları herkesin gücü nispetinde elde etmesini sağlayacağız.