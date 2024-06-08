https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/banka-kullanicilari-mesajla-uyardi-fast-islemleri-yapilamayacak-1084641145.html
Banka müşterilerini mesajla uyardı: FAST işlemleri yapılamayacak
Banka müşterilerini mesajla uyardı: FAST işlemleri yapılamayacak
Sputnik Türkiye
Türkiye İş Bankası, 9 Haziran 2024 Pazar günü FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) işlemlerinin yapılamayacağını duyurdu. Banka, bu bilgiyi İşCep mobil... 08.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-08T15:48+0300
2024-06-08T15:48+0300
2024-06-08T15:54+0300
ekonomi
fast
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İş Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından sunulan FAST sistemiyle ilgili bir kesinti bildirimi yaptı. Yapılan açıklamada, 9 Haziran 2024 Pazar günü saat 05.00 ile 08.00 arasında FAST işlemlerinin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi. Banka, bu kesintinin FAST Sistemi'nde yapılacak bakım çalışması nedeniyle olduğunu vurguladı.Kullanıcılar İçin Önemli Bilgilendirmeİş Bankası, müşterilerini bu kesinti hakkında bilgilendirmek için İşCep mobil uygulamasını kullandı. Müşterilerin, belirtilen saatler arasında FAST işlemleri yapamayacakları konusunda uyarıldığı duyuru, banka hizmetlerinin sürekliliği açısından önemli bir bildirim olarak öne çıkıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/bankalarda-parasi-olanlar-dikkat-mevduatta-faiz-oranlari-dusuyor-yuksek-kazanc-icin-son-firsat-1084631410.html
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Banka müşterilerini mesajla uyardı: FAST işlemleri yapılamayacak
15:48 08.06.2024 (güncellendi: 15:54 08.06.2024)
Türkiye İş Bankası, 9 Haziran 2024 Pazar günü FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) işlemlerinin yapılamayacağını duyurdu. Banka, bu bilgiyi İşCep mobil uygulaması üzerinden müşterilerine bildirdi.
İş Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından sunulan FAST sistemiyle ilgili bir kesinti bildirimi yaptı. Yapılan açıklamada, 9 Haziran 2024 Pazar günü saat 05.00 ile 08.00 arasında FAST işlemlerinin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi. Banka, bu kesintinin FAST Sistemi'nde yapılacak bakım çalışması nedeniyle olduğunu vurguladı.
Kullanıcılar İçin Önemli Bilgilendirme
İş Bankası, müşterilerini bu kesinti hakkında bilgilendirmek için İşCep mobil uygulamasını kullandı. Müşterilerin, belirtilen saatler arasında FAST işlemleri yapamayacakları konusunda uyarıldığı duyuru, banka hizmetlerinin sürekliliği açısından önemli bir bildirim olarak öne çıkıyor.