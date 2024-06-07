https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/disisleri-bakani-fidan-filistin-basbakani-mustafa-ile-telefonda-gorustu-1084625828.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Başbakanı Mustafa ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Başbakanı Mustafa ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile Filistin'deki son duruma ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T23:29+0300
2024-06-07T23:29+0300
2024-06-07T23:29+0300
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AA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Fidan ile Mustafa'nın telefon görüşmesinde, yarın İstanbul’da düzenlenecek Gazze konulu Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı ve Filistin’deki son durum ele alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/hakan-fidan-turkiyenin-bricse-uye-olmak-istedigini-soylemisti-zaharovadan-yanit-geldi-1084579732.html
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Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Başbakanı Mustafa ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile Filistin'deki son duruma ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
AA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Fidan ile Mustafa'nın telefon görüşmesinde, yarın İstanbul’da düzenlenecek Gazze konulu Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı ve Filistin’deki son durum ele alındı.