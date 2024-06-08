https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/ankarada-saganak-cadde-ve-sokaklar-su-altinda-kaldi-cok-sayida-arac-suya-gomuldu-1084644537.html

Ankara'da sağanak: Cadde ve sokaklar su altında kaldı, çok sayıda araç suya gömüldü

Ankara'da sağanak: Cadde ve sokaklar su altında kaldı, çok sayıda araç suya gömüldü

Sputnik Türkiye

Ankara'da öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, kentin birçok bölgesinde su baskınlarına yol açtı. Cadde ve sokaklar su altında kalırken, araçlar suya... 08.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-08T17:23+0300

2024-06-08T17:23+0300

2024-06-08T17:34+0300

türkiye

ankara

sağanak

sel

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren Ankara'da il genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıların da bulunulduğu sağanak yağış, Ankara'nın Çankaya, Etimesgut, Sincan gibi merkez ilçelerde etkisini gösterdi. Kuvvetli yağışla birlikte göle dönen D140 karayolundaki gidiş ve dönüş istikametinde çok sayıda araç suya gömüldü. Cadde ve sokakların suyla dolması sonucu birçok araç suya gömüldü. Sürücüler ve yolcular araçlarında mahsur kaldı, bazıları ise araçlarını terk ederek güvenli bölgelere ulaşmaya çalıştı.

türkiye

ankara

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ankara, sağanak, sel