https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/ankarada-saganak-cadde-ve-sokaklar-su-altinda-kaldi-cok-sayida-arac-suya-gomuldu-1084644537.html
Ankara'da sağanak: Cadde ve sokaklar su altında kaldı, çok sayıda araç suya gömüldü
Ankara'da sağanak: Cadde ve sokaklar su altında kaldı, çok sayıda araç suya gömüldü
Sputnik Türkiye
Ankara'da öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, kentin birçok bölgesinde su baskınlarına yol açtı. Cadde ve sokaklar su altında kalırken, araçlar suya... 08.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-08T17:23+0300
2024-06-08T17:23+0300
2024-06-08T17:34+0300
türkiye
ankara
sağanak
sel
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren Ankara'da il genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıların da bulunulduğu sağanak yağış, Ankara'nın Çankaya, Etimesgut, Sincan gibi merkez ilçelerde etkisini gösterdi. Kuvvetli yağışla birlikte göle dönen D140 karayolundaki gidiş ve dönüş istikametinde çok sayıda araç suya gömüldü. Cadde ve sokakların suyla dolması sonucu birçok araç suya gömüldü. Sürücüler ve yolcular araçlarında mahsur kaldı, bazıları ise araçlarını terk ederek güvenli bölgelere ulaşmaya çalıştı.
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ankara, sağanak, sel
Ankara'da sağanak: Cadde ve sokaklar su altında kaldı, çok sayıda araç suya gömüldü
17:23 08.06.2024 (güncellendi: 17:34 08.06.2024)
Ankara'da öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, kentin birçok bölgesinde su baskınlarına yol açtı. Cadde ve sokaklar su altında kalırken, araçlar suya gömüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren Ankara'da il genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.
Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıların da bulunulduğu sağanak yağış, Ankara'nın Çankaya, Etimesgut, Sincan gibi merkez ilçelerde etkisini gösterdi.
Kuvvetli yağışla birlikte göle dönen D140 karayolundaki gidiş ve dönüş istikametinde çok sayıda araç suya gömüldü. Cadde ve sokakların suyla dolması sonucu birçok araç suya gömüldü. Sürücüler ve yolcular araçlarında mahsur kaldı, bazıları ise araçlarını terk ederek güvenli bölgelere ulaşmaya çalıştı.