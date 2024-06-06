https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/ankara-icin-saganak-uyarisi-1084586169.html

Ankara için sağanak uyarısı

Ankara için sağanak uyarısı

Sputnik Türkiye

Ankara il merkezinde 2 saatlik periyotta gök gürültülü sağanak öngörülüyor. 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T22:04+0300

2024-06-06T22:04+0300

2024-06-06T22:15+0300

ankara

türkiye

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

gök gürültülü sağanak

sel

su baskını

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/06/1084586321_0:109:1600:1009_1920x0_80_0_0_710624e9b9f46c52753702084527b8db.jpg

Ankara il merkezinde 2 saatlik periyotta gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara il merkezinde görülecek gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması, 2 saatlik periyotta etkili olması bekleniyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Yağan yağmurla birlikte kentin bazı noktalarında şimşek çaktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/meteorolojiden-sevindiren-haber-sicaklar-bazi-bolgelerde-yerini-saganak-yagmura-birakacak-1084516869.html

ankara

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak, sel, su baskını