https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/ankara-icin-saganak-uyarisi-1084586169.html
Ankara için sağanak uyarısı
Ankara için sağanak uyarısı
Sputnik Türkiye
Ankara il merkezinde 2 saatlik periyotta gök gürültülü sağanak öngörülüyor. 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T22:04+0300
2024-06-06T22:04+0300
2024-06-06T22:15+0300
ankara
türkiye
sağanak
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gök gürültülü sağanak
sel
su baskını
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Ankara il merkezinde 2 saatlik periyotta gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara il merkezinde görülecek gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması, 2 saatlik periyotta etkili olması bekleniyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Yağan yağmurla birlikte kentin bazı noktalarında şimşek çaktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/meteorolojiden-sevindiren-haber-sicaklar-bazi-bolgelerde-yerini-saganak-yagmura-birakacak-1084516869.html
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ankara, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak, sel, su baskını
ankara, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak, sel, su baskını
Ankara için sağanak uyarısı
22:04 06.06.2024 (güncellendi: 22:15 06.06.2024)
Ankara il merkezinde 2 saatlik periyotta gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Ankara il merkezinde 2 saatlik periyotta gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara il merkezinde görülecek gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması, 2 saatlik periyotta etkili olması bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Yağan yağmurla birlikte kentin bazı noktalarında şimşek çaktı.