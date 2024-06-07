https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/turkiye-ampute-milli-futbol-takimi-finalde-1084624708.html

Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı finalde

Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı finalde

Sputnik Türkiye

Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Evian-Les-Bains kentinde düzenlenen EURO 2024 Ampute Futbol... 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T21:41+0300

2024-06-07T21:41+0300

2024-06-07T21:41+0300

spor

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ampute milli takımı

türkiye ampute milli takımı

turkcell

turkcell

ispanya

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Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, yarı final maçında Polonya'yı 5-1 sonuçla mağlup eden Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, finale yükselme başarısı gösterdi.Türkiye Ampute Futbol Milli Takımına finali getiren goller, 11'nci dakikada Muhammed Yeğen, 22'nci dakikada Rahmi Özcan, 27'nci ve 46'nci dakikada Şeyhmus Erdinç'le 30'uncu dakikada Serkan Dereli'den geldi.Finalde rakip İspanyaÖte yandan, Ampute Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası finalindeki rakibi İspanya oldu.Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonanın ikinci yarı finalinde İspanya ile İngiltere karşılaştı.İlk yarıyı 1-0 geride kapatan İspanya, ikinci yarıdaki oyunuyla maçı 2-1 kazandı ve finale yükseldi.Türkiye ile İspanya arasında oynanacak final maçı, yarın TSİ 18.30'da başlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230622/misir-ampute-futbol-takiminin-kaptani-ingiltere-turkiye-macini-izledim-ve-her-sey-degisti-1072741813.html

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