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Uluslararası Ceza Mahkemesi Danışmanı: ABD insanlığa karşı suçların suç ortağıdır
Uluslararası Ceza Mahkemesi Danışmanı: ABD insanlığa karşı suçların suç ortağıdır
Sputnik Türkiye
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Danışmanı Eli Hatem, ABD’nin tüm baskılarına rağmen UCM’nin İsrailli yetkilileri, savaş suçları ile insanlığa karşı suçlara... 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T18:20+0300
2024-06-07T18:20+0300
2024-06-07T18:20+0300
dünya
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abd
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filistin
rusya
uluslararası adalet divanı
bm genel kurulu
swift
st. petersburg uluslararası ekonomi forumu
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Uluslararası hukuk profesörü ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Danışmanı Eli Hatem, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun (SPIEF 2024) oturum aralarında Sputnik'e verdiği demeçte, ekonomik ve siyasi alanda ABD hegemonyasıyla mücadele etmenin yollarına ilişkin bir dizi önemli açıklama yaptı.Hatem, ABD’nin, siyasi iradesine boyun eğmeyen herkese yaptırım uyguladığını, ancak bunun da bir çözümü olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin olarak uzman, ABD'nin Filistinlilere karşı işlenen suçlarda suç ortağı olduğunu ve UCM'nin yargılamayı sürdüreceğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/demokrasi-buraya-kadarmis-abd-netanyahu-icin-yakalama-karari-cikaran-ucmye-yaptirim-uygulayacak-1084517490.html
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uluslararası ceza mahkemesi (ucm), abd, israil, filistin, rusya, uluslararası adalet divanı, bm genel kurulu, swift, st. petersburg uluslararası ekonomi forumu
uluslararası ceza mahkemesi (ucm), abd, israil, filistin, rusya, uluslararası adalet divanı, bm genel kurulu, swift, st. petersburg uluslararası ekonomi forumu
Uluslararası Ceza Mahkemesi Danışmanı: ABD insanlığa karşı suçların suç ortağıdır
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Danışmanı Eli Hatem, ABD’nin tüm baskılarına rağmen UCM’nin İsrailli yetkilileri, savaş suçları ile insanlığa karşı suçlara karışanları kovuşturmaya kararlı olduğunu belirtti.
Uluslararası hukuk profesörü ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Danışmanı Eli Hatem, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun (SPIEF 2024) oturum aralarında Sputnik'e verdiği demeçte, ekonomik ve siyasi alanda ABD hegemonyasıyla mücadele etmenin yollarına ilişkin bir dizi önemli açıklama yaptı.
Hatem, ABD’nin, siyasi iradesine boyun eğmeyen herkese yaptırım uyguladığını, ancak bunun da bir çözümü olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
“Rusya'nın dünya sahnesine dönüşü, özgür dünyaya Washington'un hegemonyasına karşı mücadele etme umudu verdi. Küresel diktatörlükten ve Amerikan yaptırımlarından kurtulmanın tek çözümü, ABD yönetiminin kontrolündeki SWIFT sistemini bypass ederek devletler arasında yapılacak doğrudan ticari işbirliğidir. Bu, uluslararası hukuka saygı göstermeyenlere yaptırım uygulanmasına olanak tanıyacak.”
Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin olarak uzman, ABD'nin Filistinlilere karşı işlenen suçlarda suç ortağı olduğunu ve UCM'nin yargılamayı sürdüreceğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:
“İsrail'in işlediği savaş suçları Uluslararası Adalet Divanı tarafından tanınmamakta, BM Genel Kurulu'nun 1142 sayılı kararı ve Güvenlik Konseyi'nin 65 sayılı kararı dikkate alınmamıştır. Maalesef ABD, BM ve Güvenlik Konseyi üzerinde güçlü bir baskı kuruyor. Bununla birlikte UCM olarak, uygulanan baskıya rağmen İsrailli yetkilileri ve savaş suçları ile insanlığa karşı suçlara karışanları kovuşturmaya kararlıyız.”