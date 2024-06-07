https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/uluslararasi-ceza-mahkemesi-danismani-abd-insanliga-karsi-suclarin-suc-ortagidir-1084616782.html

Uluslararası Ceza Mahkemesi Danışmanı: ABD insanlığa karşı suçların suç ortağıdır

Uluslararası Ceza Mahkemesi Danışmanı: ABD insanlığa karşı suçların suç ortağıdır

Sputnik Türkiye

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Danışmanı Eli Hatem, ABD’nin tüm baskılarına rağmen UCM’nin İsrailli yetkilileri, savaş suçları ile insanlığa karşı suçlara... 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T18:20+0300

2024-06-07T18:20+0300

2024-06-07T18:20+0300

dünya

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

abd

israil

filistin

rusya

uluslararası adalet divanı

bm genel kurulu

swift

st. petersburg uluslararası ekonomi forumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102384/94/1023849403_0:282:1839:1316_1920x0_80_0_0_7faaf005b75f15e5381395f8ef822d35.jpg

Uluslararası hukuk profesörü ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Danışmanı Eli Hatem, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun (SPIEF 2024) oturum aralarında Sputnik'e verdiği demeçte, ekonomik ve siyasi alanda ABD hegemonyasıyla mücadele etmenin yollarına ilişkin bir dizi önemli açıklama yaptı.Hatem, ABD’nin, siyasi iradesine boyun eğmeyen herkese yaptırım uyguladığını, ancak bunun da bir çözümü olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin olarak uzman, ABD'nin Filistinlilere karşı işlenen suçlarda suç ortağı olduğunu ve UCM'nin yargılamayı sürdüreceğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/demokrasi-buraya-kadarmis-abd-netanyahu-icin-yakalama-karari-cikaran-ucmye-yaptirim-uygulayacak-1084517490.html

israil

filistin

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uluslararası ceza mahkemesi (ucm), abd, israil, filistin, rusya, uluslararası adalet divanı, bm genel kurulu, swift, st. petersburg uluslararası ekonomi forumu