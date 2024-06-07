https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/ukraynaya-savas-ucagi-gondermek-isteyen-macrona-tepki-tam-bir-deli-1084598049.html
Ukrayna’ya savaş uçağı göndermek isteyen Macron’a tepki: ‘Tam bir deli’
Ukrayna’ya savaş uçağı göndermek isteyen Macron’a tepki: ‘Tam bir deli’
Sputnik Türkiye
Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday olan Fransız Vatanseverler Partisi lideri Philippot, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna ordusuna Mirage... 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T11:44+0300
2024-06-07T11:44+0300
2024-06-07T11:42+0300
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ukrayna krizi
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Fransız siyasetçi Florian Philippot, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa lideri Macron’un Ukrayna ordusuna Mirage 2000-5 savaş uçaklarını verme ve Ukraynalı pilotlar için bu uçakları kullanmaya ilişkin eğitim organize etme planını değerlendirdi.Ayrıca 4 bin 500 Ukraynalı askeri eğitme sözünü veren Macron’un, Ukrayna’ya askeri uzman gönderme konusunda “bir tabusunun olmadığını” kaydeden Philippot, “Bu savaş gündemi bir an önce engellenmeli! Bu bizim savaşımız değil! Barış!” talebinde bulundu.Bazı Batı ülkeleri, Kiev rejimine sağladıkların silahların Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanılmasına izin verdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün St. Petersburg’da yabancı ülkelerin gazetecileriyle yaptığı görüşmede, Ukrayna’ya uzun menzilli silahların sağlanmasına asimetrik karşılık verebilecekleri uyarısında bulunmuştu.Putin, “Rusya’ya karşı bunu yapan ülkelerin hassas hedeflerine yönelik saldırılar gerçekleştirecek bölgelere silah sağlamaya başlayabiliriz" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/biden-ukraynaya-rusyayi-vurmasi-icin-verdigimiz-izin-batiyi-savasa-cekebilir-1084594928.html
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ukrayna krizi, fransa, florian philippot, emmanuel macron, ukrayna, mirage 2000-5, ukrayna ordusu, batı, rusya, vladimir putin
Ukrayna’ya savaş uçağı göndermek isteyen Macron’a tepki: ‘Tam bir deli’
Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday olan Fransız Vatanseverler Partisi lideri Philippot, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna ordusuna Mirage savaş uçaklarını verme ve Ukraynalı pilotlar için eğitim organize etme yönündeki açıklamasına sert tepki verdi.
Fransız siyasetçi Florian Philippot, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa lideri Macron’un Ukrayna ordusuna Mirage 2000-5 savaş uçaklarını verme ve Ukraynalı pilotlar için bu uçakları kullanmaya ilişkin eğitim organize etme planını değerlendirdi.
Macron tam bir deli! Ukrayna’ya Mirage 2000-5 savaş uçaklarını vereceğini duyurdu. Bununla Fransa ordusunu giderek daha fazla soyuyor ve 3. Dünya Savaşı’nı giderek daha fazla yaklaştırıyor.
Ayrıca 4 bin 500 Ukraynalı askeri eğitme sözünü veren Macron’un, Ukrayna’ya askeri uzman gönderme konusunda “bir tabusunun olmadığını” kaydeden Philippot, “Bu savaş gündemi bir an önce engellenmeli! Bu bizim savaşımız değil! Barış!” talebinde bulundu.
Bazı Batı ülkeleri, Kiev rejimine sağladıkların silahların Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanılmasına izin verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün St. Petersburg’da yabancı ülkelerin gazetecileriyle yaptığı görüşmede, Ukrayna’ya uzun menzilli silahların sağlanmasına asimetrik karşılık verebilecekleri uyarısında bulunmuştu.
Putin, “Rusya’ya karşı bunu yapan ülkelerin hassas hedeflerine yönelik saldırılar gerçekleştirecek bölgelere silah sağlamaya başlayabiliriz" demişti.