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Ukrayna’ya savaş uçağı göndermek isteyen Macron’a tepki: ‘Tam bir deli’
Ukrayna’ya savaş uçağı göndermek isteyen Macron’a tepki: ‘Tam bir deli’
Sputnik Türkiye
Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday olan Fransız Vatanseverler Partisi lideri Philippot, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna ordusuna Mirage... 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T11:44+0300
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dünya
ukrayna krizi
fransa
florian philippot
emmanuel macron
ukrayna
mirage 2000-5
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batı
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Fransız siyasetçi Florian Philippot, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa lideri Macron’un Ukrayna ordusuna Mirage 2000-5 savaş uçaklarını verme ve Ukraynalı pilotlar için bu uçakları kullanmaya ilişkin eğitim organize etme planını değerlendirdi.Ayrıca 4 bin 500 Ukraynalı askeri eğitme sözünü veren Macron’un, Ukrayna’ya askeri uzman gönderme konusunda “bir tabusunun olmadığını” kaydeden Philippot, “Bu savaş gündemi bir an önce engellenmeli! Bu bizim savaşımız değil! Barış!” talebinde bulundu.Bazı Batı ülkeleri, Kiev rejimine sağladıkların silahların Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanılmasına izin verdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün St. Petersburg’da yabancı ülkelerin gazetecileriyle yaptığı görüşmede, Ukrayna’ya uzun menzilli silahların sağlanmasına asimetrik karşılık verebilecekleri uyarısında bulunmuştu.Putin, “Rusya’ya karşı bunu yapan ülkelerin hassas hedeflerine yönelik saldırılar gerçekleştirecek bölgelere silah sağlamaya başlayabiliriz" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/biden-ukraynaya-rusyayi-vurmasi-icin-verdigimiz-izin-batiyi-savasa-cekebilir-1084594928.html
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ukrayna krizi, fransa, florian philippot, emmanuel macron, ukrayna, mirage 2000-5, ukrayna ordusu, batı, rusya, vladimir putin
ukrayna krizi, fransa, florian philippot, emmanuel macron, ukrayna, mirage 2000-5, ukrayna ordusu, batı, rusya, vladimir putin

Ukrayna’ya savaş uçağı göndermek isteyen Macron’a tepki: ‘Tam bir deli’

11:44 07.06.2024
© AFP 2023 / THOMAS SAMSONFlorian Philippot,
Florian Philippot, - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2024
© AFP 2023 / THOMAS SAMSON
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Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday olan Fransız Vatanseverler Partisi lideri Philippot, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna ordusuna Mirage savaş uçaklarını verme ve Ukraynalı pilotlar için eğitim organize etme yönündeki açıklamasına sert tepki verdi.
Fransız siyasetçi Florian Philippot, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa lideri Macron’un Ukrayna ordusuna Mirage 2000-5 savaş uçaklarını verme ve Ukraynalı pilotlar için bu uçakları kullanmaya ilişkin eğitim organize etme planını değerlendirdi.
Macron tam bir deli! Ukrayna’ya Mirage 2000-5 savaş uçaklarını vereceğini duyurdu. Bununla Fransa ordusunu giderek daha fazla soyuyor ve 3. Dünya Savaşı’nı giderek daha fazla yaklaştırıyor.
Ayrıca 4 bin 500 Ukraynalı askeri eğitme sözünü veren Macron’un, Ukrayna’ya askeri uzman gönderme konusunda “bir tabusunun olmadığını” kaydeden Philippot, “Bu savaş gündemi bir an önce engellenmeli! Bu bizim savaşımız değil! Barış!” talebinde bulundu.
Bazı Batı ülkeleri, Kiev rejimine sağladıkların silahların Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanılmasına izin verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün St. Petersburg’da yabancı ülkelerin gazetecileriyle yaptığı görüşmede, Ukrayna’ya uzun menzilli silahların sağlanmasına asimetrik karşılık verebilecekleri uyarısında bulunmuştu.

Putin, “Rusya’ya karşı bunu yapan ülkelerin hassas hedeflerine yönelik saldırılar gerçekleştirecek bölgelere silah sağlamaya başlayabiliriz" demişti.
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