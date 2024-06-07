https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/ukraynaya-savas-ucagi-gondermek-isteyen-macrona-tepki-tam-bir-deli-1084598049.html

Ukrayna’ya savaş uçağı göndermek isteyen Macron’a tepki: ‘Tam bir deli’

Ukrayna’ya savaş uçağı göndermek isteyen Macron’a tepki: ‘Tam bir deli’

Sputnik Türkiye

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday olan Fransız Vatanseverler Partisi lideri Philippot, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna ordusuna Mirage... 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T11:44+0300

2024-06-07T11:44+0300

2024-06-07T11:42+0300

dünya

ukrayna krizi

fransa

florian philippot

emmanuel macron

ukrayna

mirage 2000-5

ukrayna ordusu

batı

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/04/1066566477_0:143:2987:1823_1920x0_80_0_0_d13f6ade7a9b74bc945333b6ef91ff5d.jpg

Fransız siyasetçi Florian Philippot, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa lideri Macron’un Ukrayna ordusuna Mirage 2000-5 savaş uçaklarını verme ve Ukraynalı pilotlar için bu uçakları kullanmaya ilişkin eğitim organize etme planını değerlendirdi.Ayrıca 4 bin 500 Ukraynalı askeri eğitme sözünü veren Macron’un, Ukrayna’ya askeri uzman gönderme konusunda “bir tabusunun olmadığını” kaydeden Philippot, “Bu savaş gündemi bir an önce engellenmeli! Bu bizim savaşımız değil! Barış!” talebinde bulundu.Bazı Batı ülkeleri, Kiev rejimine sağladıkların silahların Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanılmasına izin verdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün St. Petersburg’da yabancı ülkelerin gazetecileriyle yaptığı görüşmede, Ukrayna’ya uzun menzilli silahların sağlanmasına asimetrik karşılık verebilecekleri uyarısında bulunmuştu.Putin, “Rusya’ya karşı bunu yapan ülkelerin hassas hedeflerine yönelik saldırılar gerçekleştirecek bölgelere silah sağlamaya başlayabiliriz" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/biden-ukraynaya-rusyayi-vurmasi-icin-verdigimiz-izin-batiyi-savasa-cekebilir-1084594928.html

fransa

ukrayna

batı

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna krizi, fransa, florian philippot, emmanuel macron, ukrayna, mirage 2000-5, ukrayna ordusu, batı, rusya, vladimir putin