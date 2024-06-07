Ukrayna ordusunun sivilleri İHA’larla vurduğu ‘ölüm yolu’

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Uçaklar neden doğuya doğru daha hızlı uçar?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Hilal Köylü: Asıl oyun kurucunun halen Erdoğan olduğunu gözlemliyoruz
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
'Avrupa Parlamentosu'nda dengeler değişebilir'
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
12:12
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABER MASASI
İşletmelerde yaşanan ara eleman sıkıntısı nasıl çözülecek?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Milyonlar o zammı bekliyor
15:01
59 dk
EKSEN
‘Ulusal egemenliğe saygı duyan yeni bir uluslararası ilişkiler sistemi gelişiyor’
16:30
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
17:43
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
07:11
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Yedi Güzel Adam' şairi
07:22
10 dk
SESLİ HABER
Bakan Fidan’ın bahsettiği BRICS’in tarihçesi: G7’yi solladı
07:45
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
Oğul Biden, baba Joe Biden'ı telefonuna nasıl kaydetmişti?
08:09
4 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Sahne kıyafetleriyle gündeme oturmuştu
08:28
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ceyda Karan: Türkiye'nin BRICS üyeliğine memnuniyetle yaklaşılıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Şiirlerini türkülerle yaşattı
12:10
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HABER MASASI
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den müfredat eleştirilerine yanıt.
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
EKSEN
‘Türkiye, BRICS’e hoş geldiniz’
16:30
29 dk
SESLİ HABER
Biden gaflarına devam ediyor: Refah’la Rusya’yı karıştırdı
17:03
1 dk
SESLİ HABER
İki ülke daha Ukrayna zirvesine katılmayı reddetti
17:15
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
Topkapı Sarayı’nda restorasyonların tamamlandığı bölümler ziyaretçilere açıldı
17:45
2 dk
SESLİ HABER
Washington yönetimi nükleer silah alanında daha agresif bir strateji kabul edecek
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin kütüphane istatistikleri açıklandı
18:14
3 dk
SESLİ HABER
Batı’nın Ukrayna’ya koşulsuz desteği azalıyor
18:24
5 dk
SESLİ HABER
Çinli uzmandan Çin-Türkiye işbirliği açıklaması
18:37
3 dk
SESLİ HABER
Macaristan Büyükelçisi’nden ‘uyarı notu’ açıklaması
18:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Fransa’da Macron tepkisi: Tam bir deli
19:16
2 dk
SESLİ HABER
Tarlada 1000 yıllık Viking kılıcı bulundu
19:31
1 dk
SESLİ HABER
Mahkemeden çalışan memur kadın için karar
19:55
1 dk
SESLİ HABER
Golden Boy 2024 listesinde 4 Türk isim
20:07
2 dk
SESLİ HABER
BRICS ülkeleri Batı’yı endişelendiriyor
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye'nin politikası ABD'yi rahatsız ediyor
20:24
3 dk
SESLİ HABER
Biden, olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı
20:34
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'ya ağır silah gönderen Batı ülkeleri: Listenin başında Çekya var
20:43
2 dk
SESLİ HABER
Kurban Bayramı öncesi uzmanlardan uyarı
21:35
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/ukrayna-ordusunun-sivilleri-ihalarla-vurdugu-olum-yolu-1084536135.html
Ukrayna ordusunun sivilleri İHA’larla vurduğu ‘ölüm yolu’
Ukrayna ordusunun sivilleri İHA’larla vurduğu ‘ölüm yolu’
Sputnik Türkiye
Donetsk şehrinde, Ukrayna ordusunun insansız hava araçları (İHA) ile kasıtlı olarak sivilleri hedef aldığı ‘ölüm yolunda’ sadece bir hafta içinde dört... 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T17:45+0300
2024-06-07T17:46+0300
ukrayna krizi
video
rusya
donetsk halk cumhuriyeti
ukrayna
insansız hava aracı (iha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/05/1084535857_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1d89231d8bb98442496b3c25ba3696af.jpg
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Ukrayna’nın savaş suçlarını araştıran Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Temsilciliği yetkilisi Sergey Pereverzev, Sputnik’e açıklamasında, “Son bir haftada dört otomobil yandı. İHA’lardan otomobilleri bombalıyorlar. Bugün de bir tanesini vurdular. İki sivil vatandaş yaralandı. Donetsk’te bir ‘ölüm yolu’ olduğunu söyleyebiliriz” dedi.Pereverzev, şehrin iki ilçesini birbirine bağlayan bu yolda, saldırı sonucu kül olan arabaların kalıntılarının yanı sıra, İHA parçalarının da bulunduğunu anlattı.Yerel sakinlerden İrina İvanovna, “İHA’lar sürekli uçuyor. İnsanlar bu yoldan gitmeseler daha iyi olur. Çok korkunç. Son beş günde dört araba. Hepsi sivil arabalar” diye konuştu.10 yıldır cephe hattında yaşadığını belirten kadın, bu süre içinde Ukrayna ordusunun sivil hedefleri kasıtlı olarak vurduğunu anladığını kaydetti.Büyük tehlikeye rağmen insanlar zamanında işlerine ve komşu ilçedeki çarşıya varabilmesi için toplu ulaşım araçları bu yolu kullanmaya devam ediyor.Aleksandr adında yerel bir sakin, “Sürekli İHA’lar uçuyor. Burada 65 no’lu otobüs geçiyor. İnsanlar çarşıya gitmek için sürekli bu otobüsü kullanıyorlar” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/rusya-disisleri--ukraynadaki-insan-haklari-durumuna-iliskin-raporunu-yayinladi-1084468600.html
rusya
donetsk halk cumhuriyeti
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Ukrayna ordusunun sivilleri İHA’larla vurduğu ‘ölüm yolu’
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun sivilleri İHA’larla vurduğu ‘ölüm yolu’
2024-06-07T17:45+0300
true
PT0M55S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/05/1084535857_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8f062b23791753ca9ed606415c2f7849.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
video, rusya, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna, insansız hava aracı (iha)
video, rusya, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna, insansız hava aracı (iha)

Ukrayna ordusunun sivilleri İHA’larla vurduğu ‘ölüm yolu’

17:45 07.06.2024 (güncellendi: 17:46 07.06.2024)
© Sputnik
Abone ol
Donetsk şehrinde, Ukrayna ordusunun insansız hava araçları (İHA) ile kasıtlı olarak sivilleri hedef aldığı ‘ölüm yolunda’ sadece bir hafta içinde dört otomobilin yandığı belirtildi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Ukrayna’nın savaş suçlarını araştıran Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Temsilciliği yetkilisi Sergey Pereverzev, Sputnik’e açıklamasında, “Son bir haftada dört otomobil yandı. İHA’lardan otomobilleri bombalıyorlar. Bugün de bir tanesini vurdular. İki sivil vatandaş yaralandı. Donetsk’te bir ‘ölüm yolu’ olduğunu söyleyebiliriz” dedi.
Pereverzev, şehrin iki ilçesini birbirine bağlayan bu yolda, saldırı sonucu kül olan arabaların kalıntılarının yanı sıra, İHA parçalarının da bulunduğunu anlattı.
Yerel sakinlerden İrina İvanovna, “İHA’lar sürekli uçuyor. İnsanlar bu yoldan gitmeseler daha iyi olur. Çok korkunç. Son beş günde dört araba. Hepsi sivil arabalar” diye konuştu.
10 yıldır cephe hattında yaşadığını belirten kadın, bu süre içinde Ukrayna ordusunun sivil hedefleri kasıtlı olarak vurduğunu anladığını kaydetti.
Büyük tehlikeye rağmen insanlar zamanında işlerine ve komşu ilçedeki çarşıya varabilmesi için toplu ulaşım araçları bu yolu kullanmaya devam ediyor.
Aleksandr adında yerel bir sakin, “Sürekli İHA’lar uçuyor. Burada 65 no’lu otobüs geçiyor. İnsanlar çarşıya gitmek için sürekli bu otobüsü kullanıyorlar” dedi.
Rusya Dışişleri Ukrayna insan hakları raporu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2024
DÜNYA
Rusya Dışişleri , Ukrayna’daki insan hakları durumuna ilişkin raporunu yayınladı
3 Haziran , 17:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала