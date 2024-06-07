https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/ukrayna-ordusunun-sivilleri-ihalarla-vurdugu-olum-yolu-1084536135.html
Ukrayna ordusunun sivilleri İHA’larla vurduğu ‘ölüm yolu’
Ukrayna ordusunun sivilleri İHA’larla vurduğu ‘ölüm yolu’
Sputnik Türkiye
Donetsk şehrinde, Ukrayna ordusunun insansız hava araçları (İHA) ile kasıtlı olarak sivilleri hedef aldığı ‘ölüm yolunda’ sadece bir hafta içinde dört... 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T17:45+0300
2024-06-07T17:45+0300
2024-06-07T17:46+0300
ukrayna krizi
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donetsk halk cumhuriyeti
ukrayna
insansız hava aracı (iha)
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Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Ukrayna’nın savaş suçlarını araştıran Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Temsilciliği yetkilisi Sergey Pereverzev, Sputnik’e açıklamasında, “Son bir haftada dört otomobil yandı. İHA’lardan otomobilleri bombalıyorlar. Bugün de bir tanesini vurdular. İki sivil vatandaş yaralandı. Donetsk’te bir ‘ölüm yolu’ olduğunu söyleyebiliriz” dedi.Pereverzev, şehrin iki ilçesini birbirine bağlayan bu yolda, saldırı sonucu kül olan arabaların kalıntılarının yanı sıra, İHA parçalarının da bulunduğunu anlattı.Yerel sakinlerden İrina İvanovna, “İHA’lar sürekli uçuyor. İnsanlar bu yoldan gitmeseler daha iyi olur. Çok korkunç. Son beş günde dört araba. Hepsi sivil arabalar” diye konuştu.10 yıldır cephe hattında yaşadığını belirten kadın, bu süre içinde Ukrayna ordusunun sivil hedefleri kasıtlı olarak vurduğunu anladığını kaydetti.Büyük tehlikeye rağmen insanlar zamanında işlerine ve komşu ilçedeki çarşıya varabilmesi için toplu ulaşım araçları bu yolu kullanmaya devam ediyor.Aleksandr adında yerel bir sakin, “Sürekli İHA’lar uçuyor. Burada 65 no’lu otobüs geçiyor. İnsanlar çarşıya gitmek için sürekli bu otobüsü kullanıyorlar” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/rusya-disisleri--ukraynadaki-insan-haklari-durumuna-iliskin-raporunu-yayinladi-1084468600.html
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Ukrayna ordusunun sivilleri İHA’larla vurduğu ‘ölüm yolu’
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun sivilleri İHA’larla vurduğu ‘ölüm yolu’
2024-06-07T17:45+0300
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video, rusya, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna, insansız hava aracı (iha)
video, rusya, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna, insansız hava aracı (iha)
Ukrayna ordusunun sivilleri İHA’larla vurduğu ‘ölüm yolu’
17:45 07.06.2024 (güncellendi: 17:46 07.06.2024)
Donetsk şehrinde, Ukrayna ordusunun insansız hava araçları (İHA) ile kasıtlı olarak sivilleri hedef aldığı ‘ölüm yolunda’ sadece bir hafta içinde dört otomobilin yandığı belirtildi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Ukrayna’nın savaş suçlarını araştıran Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Temsilciliği yetkilisi Sergey Pereverzev, Sputnik’e açıklamasında, “Son bir haftada dört otomobil yandı. İHA’lardan otomobilleri bombalıyorlar. Bugün de bir tanesini vurdular. İki sivil vatandaş yaralandı. Donetsk’te bir ‘ölüm yolu’ olduğunu söyleyebiliriz” dedi.
Pereverzev, şehrin iki ilçesini birbirine bağlayan bu yolda, saldırı sonucu kül olan arabaların kalıntılarının yanı sıra, İHA parçalarının da bulunduğunu anlattı.
Yerel sakinlerden İrina İvanovna, “İHA’lar sürekli uçuyor. İnsanlar bu yoldan gitmeseler daha iyi olur. Çok korkunç. Son beş günde dört araba. Hepsi sivil arabalar” diye konuştu.
10 yıldır cephe hattında yaşadığını belirten kadın, bu süre içinde Ukrayna ordusunun sivil hedefleri kasıtlı olarak vurduğunu anladığını kaydetti.
Büyük tehlikeye rağmen insanlar zamanında işlerine ve komşu ilçedeki çarşıya varabilmesi için toplu ulaşım araçları bu yolu kullanmaya devam ediyor.
Aleksandr adında yerel bir sakin, “Sürekli İHA’lar uçuyor. Burada 65 no’lu otobüs geçiyor. İnsanlar çarşıya gitmek için sürekli bu otobüsü kullanıyorlar” dedi.