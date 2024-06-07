https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/thy-ucagi-acil-durum-bildirdi-istanbula-dondu-1084591718.html
THY uçağı acil durum bildirdi: İstanbul'a döndü
THY uçağı acil durum bildirdi: İstanbul'a döndü
Sputnik Türkiye
Türk Hava Yolları’na ait TK801 sefer sayılı İstanbul-Panama seferini yapan yolcu uçağında acil durum bildirildi. İlk önce Paris'e yönelen uçak daha sonra... 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T07:27+0300
2024-06-07T07:27+0300
2024-06-07T07:27+0300
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türk hava yolları (thy)
yaşam
acil durum
acil durum
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Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Panama City seferini icra eden TK801 sefer sayılı Boeing 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağı, bu sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı’ndan kalkış yaptı. Fransa hava sahasındayken TC-LLN kuyruk tescilli uçakta acil durum kodu bildirildi. Durum üzerine uçuş ekibi Biskay körfezi üzerinden dönerek Paris'e divert kararı aldı. Bu karardan vazgeçilmesi üzerine ekip iniş için İstanbul’a yönlendirildi.Acil durumun nedeni öğrenilemezken, THY yetkililerinden de konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.İstanbul'a i̇ndi̇Acil durum ilan edilmesine rağmen saatlerce havada kalan uçakta, teknik bir arızadan kaynaklı acil durum deklare edildiği iddia edildi. Boeing tipi yolcu uçağı akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’na sorunsuz iniş yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/dilan-ve-engin-polat-davasinda-yeni-gelisme-hakim-suphe-var-diyerek-cekildi-1084591222.html
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thy, thy, türk hava yolları (thy), acil durum, acil durum
THY uçağı acil durum bildirdi: İstanbul'a döndü
Türk Hava Yolları’na ait TK801 sefer sayılı İstanbul-Panama seferini yapan yolcu uçağında acil durum bildirildi. İlk önce Paris'e yönelen uçak daha sonra İstanbul Havalimanı'na indi. Olay ile ilgili açıklama yapılmadı.
Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Panama City seferini icra eden TK801 sefer sayılı Boeing 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağı, bu sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı’ndan kalkış yaptı. Fransa hava sahasındayken TC-LLN kuyruk tescilli uçakta acil durum kodu bildirildi. Durum üzerine uçuş ekibi Biskay körfezi üzerinden dönerek Paris'e divert kararı aldı. Bu karardan vazgeçilmesi üzerine ekip iniş için İstanbul’a yönlendirildi.
Acil durumun nedeni öğrenilemezken, THY yetkililerinden de konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Acil durum ilan edilmesine rağmen saatlerce havada kalan uçakta, teknik bir arızadan kaynaklı acil durum deklare edildiği iddia edildi. Boeing tipi yolcu uçağı akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’na sorunsuz iniş yaptı.