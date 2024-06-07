https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/dilan-ve-engin-polat-davasinda-yeni-gelisme-hakim-suphe-var-diyerek-cekildi-1084591222.html

Dilan ve Engin Polat davasında yeni gelişme: Hakim, 'Şüphe var' diyerek çekildi

Dilan ve Engin Polat davasında yeni gelişme: Hakim, 'Şüphe var' diyerek çekildi

Sputnik Türkiye

Ünlü fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın azmettirici olarak yargılandığı silahlı saldırı davasında beklenmedik bir gelişme yaşandı.Davanın hakimi... 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T07:09+0300

2024-06-07T07:09+0300

2024-06-07T07:09+0300

yaşam

hakim

dilan polat

engin polat

dava

hakim

karar

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Ünlü fenomen Dilan Polat, kara para aklama suçlamasıyla 7 aydır cezaevinde. Polat'ın yargılandığı başka davalar da var. Onlardan biri de şarkıcı Banu Parlak'ın işyerine yapılan silahlı saldırı olayı. Duruşmada hakim saldırı dosyasının çete lideri Barış Boyun'un davasıyla birleştirilmesi kararını vermişti. İstinaf Mahkemesi ise bu kararı bozdu. Hakimin davaya devam etmesini istedi.Ancak o hakim Recep Baş, dün bir dilekçe verdi. Baş dilekçede çekilmek istediğini ifade etti. Dilekçede Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya ile yaşadıklarını anlattı. Hakim ve Kaya adliye koridorunda tartıştı. Kaya, hakimle odasında görüşmek istediğini söyledi. Hakim ise bu isteğe olumsuz yanıt verdi. Dilekçedeki ifadede "Hiçbir şekilde avukatlarla, hiçbir dosyayı odamda görüşmem, odama kabul etmem" dedi.Kanal D'nin haberine göre dilekçedeki bilgilere göre Kaya, hakime "Ne demek görüşemezsiniz, o zaman biz avukat değil otuz. Bize yapacak bir şey kalmadı, sizi HSK'ya şikayet edeceğim." dedi.Baş tartışmadan 2 gün sonra Küçükçekmece 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir dilekçe verdi. Dilekçesinde "Tarafsızlığımdan şüphe var. Bu aşamadan sonra ne karar verirsem vereyim, tarafların bir şekilde memnun olmayacakları, kararda tarafsızlığıma şüphe olarak bakacakları, hatta tarafsızlığı kabul etmeyecekleri, şahsımın ve Yargı'nın tarafsızlığından şüpheye düşülmesinin olumsuz intibalar bırakacağı değerlendirilmiş olup davadan çekilmiş bulunmaktayım." ifadeleri yer aldı.

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hakim, dilan polat, engin polat, dava, hakim, karar