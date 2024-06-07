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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/rusyanin-kievin-iddialarina-yanit-rus-filosu-kirimda-gorevin-basinda--1084595301.html
Rusya’dan Kiev’in iddialarına yanıt: Rus filosu Kırım’da görevin başında
Rusya’dan Kiev’in iddialarına yanıt: Rus filosu Kırım’da görevin başında
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu’na bağlı Sivastopol şehrinin Valisi Mihail Razvozjayev, Kiev’in Rus Karadeniz filosunun Kırım’dan gittiği yönündeki iddialarını yalanlayarak... 07.06.2024, Sputnik Türkiye
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kırım
sivastopol
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Kırım Yarımadası’nın güneyinde yer alan Sivastopol’ün Valisi Razvozjaev, katıldığı St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF-2024) kapsamında Sputnik’in sorularını yanıtladı. Vali, Kiev rejiminin, Rus Karadeniz Filosu’nun ‘Ukrayna ordusunun saldırıları karşısında Sivastopol’den kaçtığı’ iddiasını şöyle değerlendirdi:Filo ve diğer birimlerin savunma görevlerini başarıyla yerine getirmeye devam ettiğini kaydeden Ravozjayev, “Ukraynalı yetkililerinin, Karadeniz Filosu’nun Sivastopol’den gittiği yönündeki açıklamaları, Batı’da onlara kulak verenlere kalsın” diye ekledi.Ukrayna ordusu düzenli olarak Rus Karadeniz Filosu gemilerine ve filonun ana üssü olan Sivastopol şehrine saldırı girişimlerinde bulunuyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in itiraf ettiği gibi, Ukrayna ordusunun bu amaçla Batı yapımı füzeler kullanıyor. Times gazetesine göre, Kiev’in Rus gemilere yönelik saldırıları planlamasına şahsen İngiltere Genelkurmay Başkanı Amiral Tony Radakin yardımcı oluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/rusya-bolgelerinde-28-ukrayna-ihasi-engellendi-1084593141.html
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rusya, kırım, sivastopol, rus donanması, rusya karadeniz filosu, ukrayna, kiev, ukrayna ordusu, füze saldırısı, nato, jens stoltenberg, ingiltere, tony radakin
rusya, kırım, sivastopol, rus donanması, rusya karadeniz filosu, ukrayna, kiev, ukrayna ordusu, füze saldırısı, nato, jens stoltenberg, ingiltere, tony radakin

Rusya’dan Kiev’in iddialarına yanıt: Rus filosu Kırım’da görevin başında

10:21 07.06.2024
© Sputnik / Andrey StanavovVışniy Voloçek küçük füze gemisi
Vışniy Voloçek küçük füze gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2024
© Sputnik / Andrey Stanavov
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Rusya Federasyonu’na bağlı Sivastopol şehrinin Valisi Mihail Razvozjayev, Kiev’in Rus Karadeniz filosunun Kırım’dan gittiği yönündeki iddialarını yalanlayarak, “Filo her gün düşmanın deniz araçlarını yok ediyor” dedi.
Kırım Yarımadası’nın güneyinde yer alan Sivastopol’ün Valisi Razvozjaev, katıldığı St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF-2024) kapsamında Sputnik’in sorularını yanıtladı. Vali, Kiev rejiminin, Rus Karadeniz Filosu’nun ‘Ukrayna ordusunun saldırıları karşısında Sivastopol’den kaçtığı’ iddiasını şöyle değerlendirdi:
Öncelikle filo demek, sadece gemiler demek değil. Gemiler gitmedi, taktiği değiştirerek şimdi limanlarda durmuyor, çünkü bu kendini ek tehlikeye maruz bırakmak demek. Aynı zamanda filo, içinde hava araçlarının da bulunduğu büyük bir organizasyon sistemidir. Karadeniz Filosu’na bağlı hava araçları Sivastopol’e yaklaşmaya çalışan düşmanın insansız botlarını başarılı bir şekilde imha ediyor.
Filo ve diğer birimlerin savunma görevlerini başarıyla yerine getirmeye devam ettiğini kaydeden Ravozjayev, “Ukraynalı yetkililerinin, Karadeniz Filosu’nun Sivastopol’den gittiği yönündeki açıklamaları, Batı’da onlara kulak verenlere kalsın” diye ekledi.
Ukrayna ordusu düzenli olarak Rus Karadeniz Filosu gemilerine ve filonun ana üssü olan Sivastopol şehrine saldırı girişimlerinde bulunuyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in itiraf ettiği gibi, Ukrayna ordusunun bu amaçla Batı yapımı füzeler kullanıyor. Times gazetesine göre, Kiev’in Rus gemilere yönelik saldırıları planlamasına şahsen İngiltere Genelkurmay Başkanı Amiral Tony Radakin yardımcı oluyor.
Rusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2024
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