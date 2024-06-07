https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/rusyanin-kievin-iddialarina-yanit-rus-filosu-kirimda-gorevin-basinda--1084595301.html

Rusya’dan Kiev’in iddialarına yanıt: Rus filosu Kırım’da görevin başında

Rusya’dan Kiev’in iddialarına yanıt: Rus filosu Kırım’da görevin başında

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu’na bağlı Sivastopol şehrinin Valisi Mihail Razvozjayev, Kiev’in Rus Karadeniz filosunun Kırım’dan gittiği yönündeki iddialarını yalanlayarak... 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T10:21+0300

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ukrayna krizi

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kırım

sivastopol

rus donanması

rusya karadeniz filosu

ukrayna

kiev

ukrayna ordusu

füze saldırısı

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Kırım Yarımadası’nın güneyinde yer alan Sivastopol’ün Valisi Razvozjaev, katıldığı St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF-2024) kapsamında Sputnik’in sorularını yanıtladı. Vali, Kiev rejiminin, Rus Karadeniz Filosu’nun ‘Ukrayna ordusunun saldırıları karşısında Sivastopol’den kaçtığı’ iddiasını şöyle değerlendirdi:Filo ve diğer birimlerin savunma görevlerini başarıyla yerine getirmeye devam ettiğini kaydeden Ravozjayev, “Ukraynalı yetkililerinin, Karadeniz Filosu’nun Sivastopol’den gittiği yönündeki açıklamaları, Batı’da onlara kulak verenlere kalsın” diye ekledi.Ukrayna ordusu düzenli olarak Rus Karadeniz Filosu gemilerine ve filonun ana üssü olan Sivastopol şehrine saldırı girişimlerinde bulunuyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in itiraf ettiği gibi, Ukrayna ordusunun bu amaçla Batı yapımı füzeler kullanıyor. Times gazetesine göre, Kiev’in Rus gemilere yönelik saldırıları planlamasına şahsen İngiltere Genelkurmay Başkanı Amiral Tony Radakin yardımcı oluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/rusya-bolgelerinde-28-ukrayna-ihasi-engellendi-1084593141.html

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