https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/rusya-bolgelerinde-28-ukrayna-ihasi-engellendi-1084593141.html
Rusya bölgelerinde 28 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya bölgelerinde 28 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece 19’u Kırım ve Azak Denizi’nde olmak üzere toplamda 28 insansız hava aracını (İHA) vurduğu belirtildi. 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T08:36+0300
2024-06-07T08:36+0300
2024-06-07T08:33+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
kiev
insansız hava aracı (iha)
iha
terör saldırısı
kırım
azak denizi
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyon topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırıları gerçekleştirme girişiminde bulunduğu bildirildi.Görev başındaki hava savunma güçlerinin Kırım Yarımadası’nda 11, Azak Denizi’nde 8, Krasnodar bölgesinde 6, Belgorod bölgesinde 2 ve Rostov bölgesinde 1 İHA imha ettiği kaydedildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri düşmanın saldırılarını püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/hersonda-bombardiman-mizanseni-icin-cekimler-basladi-1084592458.html
rusya
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, insansız hava aracı (iha), iha, terör saldırısı, kırım, azak denizi, krasnodar, rostov, belgorod, ukrayna ordusu
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, insansız hava aracı (iha), iha, terör saldırısı, kırım, azak denizi, krasnodar, rostov, belgorod, ukrayna ordusu
Rusya bölgelerinde 28 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece 19’u Kırım ve Azak Denizi’nde olmak üzere toplamda 28 insansız hava aracını (İHA) vurduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyon topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırıları gerçekleştirme girişiminde bulunduğu bildirildi.
Görev başındaki hava savunma güçlerinin Kırım Yarımadası’nda 11, Azak Denizi’nde 8, Krasnodar bölgesinde 6, Belgorod bölgesinde 2 ve Rostov bölgesinde 1 İHA imha ettiği kaydedildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri düşmanın saldırılarını püskürtüyor.