https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/rusya-bolgelerinde-28-ukrayna-ihasi-engellendi-1084593141.html

Rusya bölgelerinde 28 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya bölgelerinde 28 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece 19’u Kırım ve Azak Denizi’nde olmak üzere toplamda 28 insansız hava aracını (İHA) vurduğu belirtildi. 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T08:36+0300

2024-06-07T08:36+0300

2024-06-07T08:33+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

ukrayna

kiev

insansız hava aracı (iha)

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terör saldırısı

kırım

azak denizi

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyon topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırıları gerçekleştirme girişiminde bulunduğu bildirildi.Görev başındaki hava savunma güçlerinin Kırım Yarımadası’nda 11, Azak Denizi’nde 8, Krasnodar bölgesinde 6, Belgorod bölgesinde 2 ve Rostov bölgesinde 1 İHA imha ettiği kaydedildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri düşmanın saldırılarını püskürtüyor.

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, insansız hava aracı (iha), iha, terör saldırısı, kırım, azak denizi, krasnodar, rostov, belgorod, ukrayna ordusu