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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/rusya-bolgelerinde-28-ukrayna-ihasi-engellendi-1084593141.html
Rusya bölgelerinde 28 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya bölgelerinde 28 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece 19’u Kırım ve Azak Denizi’nde olmak üzere toplamda 28 insansız hava aracını (İHA) vurduğu belirtildi. 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T08:36+0300
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ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
kiev
insansız hava aracı (iha)
iha
terör saldırısı
kırım
azak denizi
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyon topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırıları gerçekleştirme girişiminde bulunduğu bildirildi.Görev başındaki hava savunma güçlerinin Kırım Yarımadası’nda 11, Azak Denizi’nde 8, Krasnodar bölgesinde 6, Belgorod bölgesinde 2 ve Rostov bölgesinde 1 İHA imha ettiği kaydedildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri düşmanın saldırılarını püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/hersonda-bombardiman-mizanseni-icin-cekimler-basladi-1084592458.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, insansız hava aracı (iha), iha, terör saldırısı, kırım, azak denizi, krasnodar, rostov, belgorod, ukrayna ordusu
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, insansız hava aracı (iha), iha, terör saldırısı, kırım, azak denizi, krasnodar, rostov, belgorod, ukrayna ordusu

Rusya bölgelerinde 28 Ukrayna İHA’sı engellendi

08:36 07.06.2024
© Sputnik / Алексей КуденкоRusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı
Rusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2024
© Sputnik / Алексей Куденко
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Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece 19’u Kırım ve Azak Denizi’nde olmak üzere toplamda 28 insansız hava aracını (İHA) vurduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyon topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırıları gerçekleştirme girişiminde bulunduğu bildirildi.
Görev başındaki hava savunma güçlerinin Kırım Yarımadası’nda 11, Azak Denizi’nde 8, Krasnodar bölgesinde 6, Belgorod bölgesinde 2 ve Rostov bölgesinde 1 İHA imha ettiği kaydedildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri düşmanın saldırılarını püskürtüyor.
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