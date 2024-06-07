https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/rusyanin-abd-buyukelcisi-abd-batidan-bagimsiz-olmak-isteyen-ulkelerin-rolunu-tanimak-istemiyor-1084590783.html
Rusya'nın ABD Büyükelçisi: ABD, Batı'dan bağımsız olmak isteyen ülkelerin rolünü tanımak istemiyor
Rusya'nın ABD Büyükelçisi: ABD, Batı'dan bağımsız olmak isteyen ülkelerin rolünü tanımak istemiyor
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov, ABD’nin Batı'dan bağımsız hareket etmek isteyen ülkelerin rolünü tanımak istemediğini belirtti. 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T01:24+0300
2024-06-07T01:24+0300
2024-06-07T01:24+0300
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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, gazetecilere demecinde ABD'nin Batı'dan bağımsız hareket etmek isteyen ülkelerin rolünü tanımak istemediğini ve ‘özgür dünyanın’ lideri gibi davranırken aynı zamanda ‘yaptırım sopasını’ kullandığını söyledi.Antonov, “ABD, yalnızca Rusya değil, aynı zamanda Avrupa da dahil olmak üzere diğer birçok devletin Batı'dan bağımsız hareket etmek isteyen ülkelerin artan rolünü tanımak istemiyor. Bir yandan ‘yaptırım sopasını’ sallarken bir yandan da ‘özgür dünyanın’ lideri gibi görünmeye devam ediyorlar. Kendi ülkelerinde ‘Amerikan Rüyası’ kurumunu koruma konusunda başarısız olurken, ekonomik alanda sözde görkemli başarıların reklamını yapıyorlar” ifadelerini kullandı.Antonov ayrıca, Rus düşmanlarının ‘Rusya'dan kaynaklandığını iddia ettikleri tehlikeye ilişkin kendi uydurdukları felsefeyi ilerletmek için her şeyi yaptıklarını’ vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/trumptan-ukrayna-degerlendirmesi-3-dunya-savasi-yaklasiyor-1084554003.html
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anatoliy antonov, abd, washington, batı, yaptırım, rusya, bağımsız, sopa, felsefe
anatoliy antonov, abd, washington, batı, yaptırım, rusya, bağımsız, sopa, felsefe
Rusya'nın ABD Büyükelçisi: ABD, Batı'dan bağımsız olmak isteyen ülkelerin rolünü tanımak istemiyor
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov, ABD’nin Batı'dan bağımsız hareket etmek isteyen ülkelerin rolünü tanımak istemediğini belirtti.
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, gazetecilere demecinde ABD'nin Batı'dan bağımsız hareket etmek isteyen ülkelerin rolünü tanımak istemediğini ve ‘özgür dünyanın’ lideri gibi davranırken aynı zamanda ‘yaptırım sopasını’ kullandığını söyledi.
Antonov, “ABD, yalnızca Rusya değil, aynı zamanda Avrupa da dahil olmak üzere diğer birçok devletin Batı'dan bağımsız hareket etmek isteyen ülkelerin artan rolünü tanımak istemiyor. Bir yandan ‘yaptırım sopasını’ sallarken bir yandan da ‘özgür dünyanın’ lideri gibi görünmeye devam ediyorlar. Kendi ülkelerinde ‘Amerikan Rüyası’ kurumunu koruma konusunda başarısız olurken, ekonomik alanda sözde görkemli başarıların reklamını yapıyorlar” ifadelerini kullandı.
Antonov ayrıca, Rus düşmanlarının ‘Rusya'dan kaynaklandığını iddia ettikleri tehlikeye ilişkin kendi uydurdukları felsefeyi ilerletmek için her şeyi yaptıklarını’ vurguladı.