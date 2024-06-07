https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/rusya-davet-edilmemisti-isvicredeki-ukrayna-zirvesine-katilmayi-reddeden-ulkelerin-sayisi-artiyor-1084594066.html
Rusya davet edilmemişti: İsviçre’deki Ukrayna zirvesine katılmayı reddeden ülkelerin sayısı artıyor
Rusya davet edilmemişti: İsviçre’deki Ukrayna zirvesine katılmayı reddeden ülkelerin sayısı artıyor
Sputnik Türkiye
İsviçre'de 15 Haziran'da düzenlenmesi planlanan ve Vladimir Zelenskiy’in formülünün dayatılması beklenen ‘Rusyasız’ Ukrayna Barış Zirvesi’ne davet almalarına... 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T09:42+0300
2024-06-07T09:42+0300
2024-06-07T09:49+0300
dünya
meksika
nikaragua
isviçre
ukrayna
ukrayna krizi
zirve
konferans
rusya
dmitriy peskov
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Meksika’nın Rusya Büyükelçiliği’nden Rus İzvestiya gazetesine yapılan açıklamada, Meksika’nın önümüzdeki hafta İsviçre’de yapılacak olan Ukrayna çatışmasına barışçıl çözüm bulmaya ilişkin zirveye davet aldığını belirtilirken şu ifadeye yer verildi:Nikaragua Dışişleri Bakanılığı da İsviçre’deki Ukrayna zirvesini “siyasi saçmalık” olarak nitelendirdi ve katılmayı reddetti.İsviçre, 15-16 Haziran’da Ukrayna konulu konferansa ev sahipliği yapacak. Etkinliğe 160’a yakın devletin temsilcisi davet edildi. Rusya, konferans için davet almadı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın yer almadığı bir konferansın anlamsız olduğunu kaydetmişti.Daha önce Bloomberg, Brezilya ve Hindistan’ın Ukrayna konulu konferansa kıdemsiz yetkilileri, Çin’in de üst düzey bir memuru gönderebileceğini bildirmişti. ABD Başkanı Joe Biden’in de ülkedeki seçim sürecine odaklandığından İsviçre’ye gitmeyeceği belirtilmişti.Zelenskiy, Biden'ın yokluğunun ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "kişisel bir alkış" anlamına geleceğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/abd-medyasi-washingont-nukleer-silah-alaninda-daha-agresif-strateji-duyurmayi-planliyor-1084592812.html
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meksika, nikaragua, isviçre, ukrayna, ukrayna krizi, zirve, konferans, rusya, dmitriy peskov, vladimir putin, vladimir zelenskiy
meksika, nikaragua, isviçre, ukrayna, ukrayna krizi, zirve, konferans, rusya, dmitriy peskov, vladimir putin, vladimir zelenskiy
Rusya davet edilmemişti: İsviçre’deki Ukrayna zirvesine katılmayı reddeden ülkelerin sayısı artıyor
09:42 07.06.2024 (güncellendi: 09:49 07.06.2024)
İsviçre'de 15 Haziran'da düzenlenmesi planlanan ve Vladimir Zelenskiy’in formülünün dayatılması beklenen ‘Rusyasız’ Ukrayna Barış Zirvesi’ne davet almalarına rağmen katılmayı reddeden ülke sayısı artıyor. Meksika ve Nikaragua, bu etkinliğe katılmayacaklarını duyurdular.
Meksika’nın Rusya Büyükelçiliği’nden Rus İzvestiya gazetesine yapılan açıklamada, Meksika’nın önümüzdeki hafta İsviçre’de yapılacak olan Ukrayna çatışmasına barışçıl çözüm bulmaya ilişkin zirveye davet aldığını belirtilirken şu ifadeye yer verildi:
Meksika bu etkinlikte yer almayacak. Ülkemiz barıştan yana. Dolayısıyla çatışmanın her iki tarafının da katılacağı müzakerelerin en yakın zamanda mümkün olmasını umuyoruz.
Nikaragua Dışişleri Bakanılığı da İsviçre’deki Ukrayna zirvesini “siyasi saçmalık” olarak nitelendirdi ve katılmayı reddetti.
Nikaragua, barışa giden yolu bulmak gibi bir amacı olmayan, yalnızca Rusya’ya yeni bir ültimatom sunma amacı taşıyan bu siyasi saçmalığa hiçbir zaman katılmadı ve katılmayacak.
İsviçre, 15-16 Haziran’da Ukrayna konulu konferansa ev sahipliği yapacak. Etkinliğe 160’a yakın devletin temsilcisi davet edildi. Rusya, konferans için davet almadı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın yer almadığı bir konferansın anlamsız olduğunu kaydetmişti.
Daha önce Bloomberg, Brezilya ve Hindistan’ın Ukrayna konulu konferansa kıdemsiz yetkilileri, Çin’in de üst düzey bir memuru gönderebileceğini bildirmişti. ABD Başkanı Joe Biden’in de ülkedeki seçim sürecine odaklandığından İsviçre’ye gitmeyeceği belirtilmişti.
Zelenskiy, Biden'ın yokluğunun ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "kişisel bir alkış" anlamına geleceğini söylemişti.