https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/rusya-davet-edilmemisti-isvicredeki-ukrayna-zirvesine-katilmayi-reddeden-ulkelerin-sayisi-artiyor-1084594066.html

Rusya davet edilmemişti: İsviçre’deki Ukrayna zirvesine katılmayı reddeden ülkelerin sayısı artıyor

Rusya davet edilmemişti: İsviçre’deki Ukrayna zirvesine katılmayı reddeden ülkelerin sayısı artıyor

Sputnik Türkiye

İsviçre'de 15 Haziran'da düzenlenmesi planlanan ve Vladimir Zelenskiy’in formülünün dayatılması beklenen ‘Rusyasız’ Ukrayna Barış Zirvesi’ne davet almalarına... 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T09:42+0300

2024-06-07T09:42+0300

2024-06-07T09:49+0300

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isviçre

ukrayna

ukrayna krizi

zirve

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rusya

dmitriy peskov

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Meksika’nın Rusya Büyükelçiliği’nden Rus İzvestiya gazetesine yapılan açıklamada, Meksika’nın önümüzdeki hafta İsviçre’de yapılacak olan Ukrayna çatışmasına barışçıl çözüm bulmaya ilişkin zirveye davet aldığını belirtilirken şu ifadeye yer verildi:Nikaragua Dışişleri Bakanılığı da İsviçre’deki Ukrayna zirvesini “siyasi saçmalık” olarak nitelendirdi ve katılmayı reddetti.İsviçre, 15-16 Haziran’da Ukrayna konulu konferansa ev sahipliği yapacak. Etkinliğe 160’a yakın devletin temsilcisi davet edildi. Rusya, konferans için davet almadı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın yer almadığı bir konferansın anlamsız olduğunu kaydetmişti.Daha önce Bloomberg, Brezilya ve Hindistan’ın Ukrayna konulu konferansa kıdemsiz yetkilileri, Çin’in de üst düzey bir memuru gönderebileceğini bildirmişti. ABD Başkanı Joe Biden’in de ülkedeki seçim sürecine odaklandığından İsviçre’ye gitmeyeceği belirtilmişti.Zelenskiy, Biden'ın yokluğunun ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "kişisel bir alkış" anlamına geleceğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/abd-medyasi-washingont-nukleer-silah-alaninda-daha-agresif-strateji-duyurmayi-planliyor-1084592812.html

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meksika, nikaragua, isviçre, ukrayna, ukrayna krizi, zirve, konferans, rusya, dmitriy peskov, vladimir putin, vladimir zelenskiy