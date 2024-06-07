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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/abd-medyasi-washingont-nukleer-silah-alaninda-daha-agresif-strateji-duyurmayi-planliyor-1084592812.html
ABD medyası: 'Washingon nükleer silah alanında daha agresif strateji duyurmayı planlıyor'
ABD medyası: 'Washingon nükleer silah alanında daha agresif strateji duyurmayı planlıyor'
Sputnik Türkiye
ABD’li haber sitesi Semafor, Washington yönetiminin 7 Haziran Cuma günü, nükleer silah alanında “daha agresif strateji” kabul etme planlarını duyuracağını... 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T07:32+0300
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dünya
abd
nükleer silah
pranay vaddi
nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması
silah kontrolü
rusya
sergey lavrov
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ABD'deki bir üst düzey yetkili, Semafor sitesine yaptığı açıklamada, Washington’un nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve bunların kontrol edilmesi konusunda “daha rekabetçi bir yaklaşım” lehinde açıklama yapma ve bu tür silahların konumlandırılması ve sayısına ilişkin “belirli ayarlamalar yapma” niyetinde olduğunu bildirdi.Yeni yaklaşımın, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Silah Kontrolü Müdürü Pranay Vaddi tarafından silah kontrolü konferansında duyurulması bekleniyor.Kaynak, ABD’nin rakip ülkeleri müzakere masasına oturmaya ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konularını tartışmaya ikna etmeye çalıştığını, aynı zamanda “diyaloğu reddetmenin sonuçları olacağını” da açıkça ortaya koymayı amaçladığını savundu.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mayıs ayında yaptığı açıklamada, ABD’nin Asya’daki askeri-politik faaliyetlerine, özellikle nükleer bileşenlerin kullanılmasına dikkat çekerek, Washington’ın Asya bölgesindeki durumu olabildiğince kötüleştirmeyi planladığını ifade etmişti.Lavrov ayrıca, ABD'nin Filipinler ve diğer Asya ülkelerinden orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılması için toprak sağlamalarını isteyebileceği olasılığını dışlamamıştı.Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD’nin Hint-Pasifik bölgesine nükleer silahlar yerleştirmeyi ‘gerekli görmediğini’ ve Kore Yarımadası'na konuşlandırmayı planlamadığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/macaristan-avrupanin-nukleer-silah-kullanimina-iliskin-aciklamalarindan-endiseliyiz-1084569987.html
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abd, nükleer silah, pranay vaddi, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması, silah kontrolü, rusya, sergey lavrov
abd, nükleer silah, pranay vaddi, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması, silah kontrolü, rusya, sergey lavrov

ABD medyası: 'Washingon nükleer silah alanında daha agresif strateji duyurmayı planlıyor'

07:32 07.06.2024 (güncellendi: 09:25 07.06.2024)
© AFP 2023 / CHANDAN KHANNAB-52H Stratofortress
B-52H Stratofortress - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2024
© AFP 2023 / CHANDAN KHANNA
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ABD’li haber sitesi Semafor, Washington yönetiminin 7 Haziran Cuma günü, nükleer silah alanında “daha agresif strateji” kabul etme planlarını duyuracağını bildirdi.
ABD'deki bir üst düzey yetkili, Semafor sitesine yaptığı açıklamada, Washington’un nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve bunların kontrol edilmesi konusunda “daha rekabetçi bir yaklaşım” lehinde açıklama yapma ve bu tür silahların konumlandırılması ve sayısına ilişkin “belirli ayarlamalar yapma” niyetinde olduğunu bildirdi.
Yeni yaklaşımın, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Silah Kontrolü Müdürü Pranay Vaddi tarafından silah kontrolü konferansında duyurulması bekleniyor.
Kaynak, ABD’nin rakip ülkeleri müzakere masasına oturmaya ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konularını tartışmaya ikna etmeye çalıştığını, aynı zamanda “diyaloğu reddetmenin sonuçları olacağını” da açıkça ortaya koymayı amaçladığını savundu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mayıs ayında yaptığı açıklamada, ABD’nin Asya’daki askeri-politik faaliyetlerine, özellikle nükleer bileşenlerin kullanılmasına dikkat çekerek, Washington’ın Asya bölgesindeki durumu olabildiğince kötüleştirmeyi planladığını ifade etmişti.
Lavrov ayrıca, ABD'nin Filipinler ve diğer Asya ülkelerinden orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılması için toprak sağlamalarını isteyebileceği olasılığını dışlamamıştı.
Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD’nin Hint-Pasifik bölgesine nükleer silahlar yerleştirmeyi ‘gerekli görmediğini’ ve Kore Yarımadası'na konuşlandırmayı planlamadığını belirtmişti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
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