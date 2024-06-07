https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/hersonda-bombardiman-mizanseni-icin-cekimler-basladi-1084592458.html
‘Herson’da bombardıman mizanseni için çekimler başladı’
‘Herson’da bombardıman mizanseni için çekimler başladı’
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun kontrolündeki Herson şehrinde faaliyet gösteren direniş grubu, Kiev rejiminin Rus ordusunu sivilleri öldürmekle suçlamak için şehirde... 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T07:16+0300
2024-06-07T07:16+0300
2024-06-07T09:22+0300
ukrayna krizi
ukrayna
herson
yeraltı
direniş
ukrayna ordusu
havan topu
provokasyon
mizansen
rus ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/07/1084592301_0:0:3141:1768_1920x0_80_0_0_e6246346146370ac597094f5a59292cc.jpg
Herson direniş grubu temsilcisi, Sputnik’e açıklamasında, “Herson’da son bir haftada yangın sayısında büyük artış var. Tüm bunlar, daha önce bildirdiğimiz gibi Kiev’den Herson’a bir grup yönetmen ve medya temsilcisi ve Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) ekibi geldikten sonra başladı” ifadesini kullandı.Şehir ve çevresinde, 82 mm havan topları taşıyan sivil kamyonetlerin göründüğünü anlatan kaynak, bu havanlarının Dinyeper Nehrinin sol yakasındaki Rusya ordu mevzilerini vurmak için fiziksel olarak yetersiz olduğuna dikkat çekti.Görgü tanıklarının defalarca, kamyonetlerin bulunduğu yerlerden gelen önce atış sesleri, sonra da Ukrayna ordusunun kontrolündeki sağ yakasındaki patlama sesleri duyduğunu söyleyen kaynak, sözlerini şöyle sürdürdü:Görüntülerdeki yaralıların, Herson’da Kiev rejimi yanlısı kişilerin olabileceğini kaydeden kaynak, bu kişilerin para karşılığında çekimlere katıldığı tahmin edildiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/kiev-kendi-yiktigi-kahovka-hes-icin-rusyadan-tazminat-talep-etmeyi-planliyor-1084578348.html
ukrayna
herson
kiev
dinyeper nehri
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/07/1084592301_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_c7aed0e9f0f54ab663dda834299113cd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, herson, yeraltı, direniş, ukrayna ordusu, havan topu, provokasyon, mizansen, rus ordusu, kiev, dinyeper nehri, rusya
ukrayna, herson, yeraltı, direniş, ukrayna ordusu, havan topu, provokasyon, mizansen, rus ordusu, kiev, dinyeper nehri, rusya
‘Herson’da bombardıman mizanseni için çekimler başladı’
07:16 07.06.2024 (güncellendi: 09:22 07.06.2024)
Ukrayna ordusunun kontrolündeki Herson şehrinde faaliyet gösteren direniş grubu, Kiev rejiminin Rus ordusunu sivilleri öldürmekle suçlamak için şehirde bombardıman mizanseni için çekimler başlattığını belirtti.
Herson direniş grubu temsilcisi, Sputnik’e açıklamasında, “Herson’da son bir haftada yangın sayısında büyük artış var. Tüm bunlar, daha önce bildirdiğimiz gibi Kiev’den Herson’a bir grup yönetmen ve medya temsilcisi ve Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) ekibi geldikten sonra başladı” ifadesini kullandı.
Şehir ve çevresinde, 82 mm havan topları taşıyan sivil kamyonetlerin göründüğünü anlatan kaynak, bu havanlarının Dinyeper Nehrinin sol yakasındaki Rusya ordu mevzilerini vurmak için fiziksel olarak yetersiz olduğuna dikkat çekti.
Görgü tanıklarının defalarca, kamyonetlerin bulunduğu yerlerden gelen önce atış sesleri, sonra da Ukrayna ordusunun kontrolündeki sağ yakasındaki patlama sesleri duyduğunu söyleyen kaynak, sözlerini şöyle sürdürdü:
Şehirde yangın sayısında büyük artış var. Yerel medyada da bu yangınlara ilişkin haberler çıkıyor. Her gün şehirde bir şeyler yanıyor, ardından bu yere gazeteciler gidiyor. Sonra internette herkes güya Rus ordusunun Herson’da vurduğu yerlerden ‘canlı’ görüntüler izliyor. Bunun, Kiev’e bağlı medya gruplarının çekim yaptığı ihtimali var. Patlamalar ve yangınlar da Budanov’un gönderdiği GUR ekibi tarafından 82 mm havan toplar kullanılarak organize ediliyor.
Görüntülerdeki yaralıların, Herson’da Kiev rejimi yanlısı kişilerin olabileceğini kaydeden kaynak, bu kişilerin para karşılığında çekimlere katıldığı tahmin edildiğini belirtti.