https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/hersonda-bombardiman-mizanseni-icin-cekimler-basladi-1084592458.html

‘Herson’da bombardıman mizanseni için çekimler başladı’

‘Herson’da bombardıman mizanseni için çekimler başladı’

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun kontrolündeki Herson şehrinde faaliyet gösteren direniş grubu, Kiev rejiminin Rus ordusunu sivilleri öldürmekle suçlamak için şehirde... 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T07:16+0300

2024-06-07T07:16+0300

2024-06-07T09:22+0300

ukrayna krizi

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herson

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direniş

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rus ordusu

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Herson direniş grubu temsilcisi, Sputnik’e açıklamasında, “Herson’da son bir haftada yangın sayısında büyük artış var. Tüm bunlar, daha önce bildirdiğimiz gibi Kiev’den Herson’a bir grup yönetmen ve medya temsilcisi ve Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) ekibi geldikten sonra başladı” ifadesini kullandı.Şehir ve çevresinde, 82 mm havan topları taşıyan sivil kamyonetlerin göründüğünü anlatan kaynak, bu havanlarının Dinyeper Nehrinin sol yakasındaki Rusya ordu mevzilerini vurmak için fiziksel olarak yetersiz olduğuna dikkat çekti.Görgü tanıklarının defalarca, kamyonetlerin bulunduğu yerlerden gelen önce atış sesleri, sonra da Ukrayna ordusunun kontrolündeki sağ yakasındaki patlama sesleri duyduğunu söyleyen kaynak, sözlerini şöyle sürdürdü:Görüntülerdeki yaralıların, Herson’da Kiev rejimi yanlısı kişilerin olabileceğini kaydeden kaynak, bu kişilerin para karşılığında çekimlere katıldığı tahmin edildiğini belirtti.

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ukrayna, herson, yeraltı, direniş, ukrayna ordusu, havan topu, provokasyon, mizansen, rus ordusu, kiev, dinyeper nehri, rusya