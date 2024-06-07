https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/rus-ve-suriye-hava-kuvvetlerinden-ortak-devriye-gorevi-1084601985.html
Rus ve Suriye hava kuvvetlerinden ortak devriye görevi
Rus ve Suriye hava kuvvetlerinden ortak devriye görevi
Sputnik Türkiye
Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri ve Suriye Hava Kuvvetleri mürettebatlarının ortak tatbikat kapsamında Suriye hava sahasında devriye görevini yerine getirdiği... 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T13:27+0300
2024-06-07T13:27+0300
2024-06-07T13:27+0300
dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya hava-uzay kuvvetleri
suriye
suriye ordusu
ortak tatbikat
ortak devriye
su-34
su-35
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Rusya Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Arap Ordusu askeri gruplarının ortak tatbikatı sırasında, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri ve Suriye Hava Kuvvetleri mürettebatları Suriye hava sahasında ortak eylemler gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.Rus ve Suriyeli pilotların ülkenin doğu ve güney sınırlarında devriye gerçekleştirdiği ifade edilirken ayrıca çöldeki bir hedeflere tek tek ve gruplar halinde saldırıların gerçekleştirildiği anlatıldı.Ortak manevralara Rusya tarafında Su-35 avcı uçağı ve Su-34 bombardıman uçağının ve Suriye tarafında Su-24 bombardıman uçağının katıldığı belirtildi.Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yuriy Popov dünkü açıklamasında, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin El Tanf bölgesinden ayrılan ve Suriye’nin Humus ve Deyr-ez-Zor vilayetlerindeki erişimi zor dağlık bölgelerde saklanan militanların dört üssünü imha ettiğini duyurdu.Popov, 5 Haziran’da da Humus ve Deyr-ez-Zor vilayetlerinde 5 militan üssünün imha edildiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/suriye-maliye-bakani-spief-2024-daha-adil-bir-dunya-duzenine-dogru-ilerlemede-cozumler-sunuyor-1084587187.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya hava-uzay kuvvetleri, suriye, suriye ordusu, ortak tatbikat, ortak devriye, su-34, su-35, su-24, militanlar
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya hava-uzay kuvvetleri, suriye, suriye ordusu, ortak tatbikat, ortak devriye, su-34, su-35, su-24, militanlar
Rus ve Suriye hava kuvvetlerinden ortak devriye görevi
Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri ve Suriye Hava Kuvvetleri mürettebatlarının ortak tatbikat kapsamında Suriye hava sahasında devriye görevini yerine getirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Rusya Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Arap Ordusu askeri gruplarının ortak tatbikatı sırasında, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri ve Suriye Hava Kuvvetleri mürettebatları Suriye hava sahasında ortak eylemler gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.
Rus ve Suriyeli pilotların ülkenin doğu ve güney sınırlarında devriye gerçekleştirdiği ifade edilirken ayrıca çöldeki bir hedeflere tek tek ve gruplar halinde saldırıların gerçekleştirildiği anlatıldı.
Ortak manevralara Rusya tarafında Su-35 avcı uçağı ve Su-34 bombardıman uçağının ve Suriye tarafında Su-24 bombardıman uçağının katıldığı belirtildi.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yuriy Popov dünkü açıklamasında, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin El Tanf bölgesinden ayrılan ve Suriye’nin Humus ve Deyr-ez-Zor vilayetlerindeki erişimi zor dağlık bölgelerde saklanan militanların dört üssünü imha ettiğini duyurdu.
Popov, 5 Haziran’da da Humus ve Deyr-ez-Zor vilayetlerinde 5 militan üssünün imha edildiğini açıklamıştı.