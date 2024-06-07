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Rus ve Suriye hava kuvvetlerinden ortak devriye görevi
Rus ve Suriye hava kuvvetlerinden ortak devriye görevi
Sputnik Türkiye
Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri ve Suriye Hava Kuvvetleri mürettebatlarının ortak tatbikat kapsamında Suriye hava sahasında devriye görevini yerine getirdiği... 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T13:27+0300
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dünya
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Rusya Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Arap Ordusu askeri gruplarının ortak tatbikatı sırasında, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri ve Suriye Hava Kuvvetleri mürettebatları Suriye hava sahasında ortak eylemler gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.Rus ve Suriyeli pilotların ülkenin doğu ve güney sınırlarında devriye gerçekleştirdiği ifade edilirken ayrıca çöldeki bir hedeflere tek tek ve gruplar halinde saldırıların gerçekleştirildiği anlatıldı.Ortak manevralara Rusya tarafında Su-35 avcı uçağı ve Su-34 bombardıman uçağının ve Suriye tarafında Su-24 bombardıman uçağının katıldığı belirtildi.Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yuriy Popov dünkü açıklamasında, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin El Tanf bölgesinden ayrılan ve Suriye’nin Humus ve Deyr-ez-Zor vilayetlerindeki erişimi zor dağlık bölgelerde saklanan militanların dört üssünü imha ettiğini duyurdu.Popov, 5 Haziran’da da Humus ve Deyr-ez-Zor vilayetlerinde 5 militan üssünün imha edildiğini açıklamıştı.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya hava-uzay kuvvetleri, suriye, suriye ordusu, ortak tatbikat, ortak devriye, su-34, su-35, su-24, militanlar

Rus ve Suriye hava kuvvetlerinden ortak devriye görevi

13:27 07.06.2024
Su-35S
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Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri ve Suriye Hava Kuvvetleri mürettebatlarının ortak tatbikat kapsamında Suriye hava sahasında devriye görevini yerine getirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Rusya Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Arap Ordusu askeri gruplarının ortak tatbikatı sırasında, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri ve Suriye Hava Kuvvetleri mürettebatları Suriye hava sahasında ortak eylemler gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.
Rus ve Suriyeli pilotların ülkenin doğu ve güney sınırlarında devriye gerçekleştirdiği ifade edilirken ayrıca çöldeki bir hedeflere tek tek ve gruplar halinde saldırıların gerçekleştirildiği anlatıldı.
Ortak manevralara Rusya tarafında Su-35 avcı uçağı ve Su-34 bombardıman uçağının ve Suriye tarafında Su-24 bombardıman uçağının katıldığı belirtildi.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yuriy Popov dünkü açıklamasında, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin El Tanf bölgesinden ayrılan ve Suriye’nin Humus ve Deyr-ez-Zor vilayetlerindeki erişimi zor dağlık bölgelerde saklanan militanların dört üssünü imha ettiğini duyurdu.
Popov, 5 Haziran’da da Humus ve Deyr-ez-Zor vilayetlerinde 5 militan üssünün imha edildiğini açıklamıştı.
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