https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/suriye-maliye-bakani-spief-2024-daha-adil-bir-dunya-duzenine-dogru-ilerlemede-cozumler-sunuyor-1084587187.html

Suriye Maliye Bakanı: SPIEF-2024, daha adil bir dünya düzenine doğru ilerlemede çözümler sunuyor

Suriye Maliye Bakanı: SPIEF-2024, daha adil bir dünya düzenine doğru ilerlemede çözümler sunuyor

Sputnik Türkiye

Suriye Maliye Bakanı Kenan Yaghi, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nun (SPIEF 2024) daha adil bir dünya düzenine doğru ilerlemeye yönelik çözümler... 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T22:39+0300

2024-06-06T22:39+0300

2024-06-06T22:39+0300

dünya

suriye

maliye bakanı

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

brics

avrasya ekonomik birliği (aeb)

batı

avrupa

arap

şam

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Suriye Maliye Bakanı Kenan Yaghi, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda (SPIEF 2024) Sputnik'e verdiği demeçte, Suriye hükümetinin SPIEF 2024’e katılma arzusunun, bu etkinliğin ekonomik ve siyasi düzeydeki öneminden kaynaklandığını söyledi.Yaghi, “Forum, ekonomik ve politik aktörler için önemli bir platform olarak değerlendiriliyor; burada küresel sorunları tartışabiliyorlar ve dünyayı tek kutupludan çok kutupluya dönüştürmeye yönelik gerekli çözümleri önerebiliyorlar” dedi.Suriye’nin ekonomik dengeyi yeniden sağlamak için Arap ve Avrupa ülkeleriyle de ilişkiler geliştirmeye başladığını belirten Yaghi, sözlerini şöyle sürdürdü:Şam’ın Batı'nın yaptırımlarını hafifletmek amacıyla dost ülkelerle ticari ödemelerin ulusal para birimleri üzerinden yapılması için çalıştığını vurgulayan Bakan, “Suriye hükümeti, 2022 yılı sonundan bu yana ekonomi ve hizmetler düzeyinde dijital dönüşüm, yapay zeka ve modern teknolojilerin sanayi sektörüne girmesi için kapsamlı bir plan geliştirdi ve aynı zamanda bu forum çerçevesinde tartışılması planlanıyor. Ayrıca Şam, Batı'nın yaptırımlarını hafifletmek amacıyla dost ülkelerle ulusal para birimleri üzerinden ticari ödemeler yapılması için çalışıyor" .fadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/duma-baskan-yardimcisi-jukov-rusyanin-brics-donem-baskanligindaki-onceliklerini-acikladi-1084575706.html

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suriye, maliye bakanı, st. petersburg ekonomi forumu (spief), brics, avrasya ekonomik birliği (aeb), batı, avrupa, arap, şam