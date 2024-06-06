https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/suriye-maliye-bakani-spief-2024-daha-adil-bir-dunya-duzenine-dogru-ilerlemede-cozumler-sunuyor-1084587187.html
Suriye Maliye Bakanı: SPIEF-2024, daha adil bir dünya düzenine doğru ilerlemede çözümler sunuyor
Suriye Maliye Bakanı: SPIEF-2024, daha adil bir dünya düzenine doğru ilerlemede çözümler sunuyor
Sputnik Türkiye
Suriye Maliye Bakanı Kenan Yaghi, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nun (SPIEF 2024) daha adil bir dünya düzenine doğru ilerlemeye yönelik çözümler... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T22:39+0300
2024-06-06T22:39+0300
2024-06-06T22:39+0300
dünya
suriye
maliye bakanı
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
brics
avrasya ekonomik birliği (aeb)
batı
avrupa
arap
şam
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Suriye Maliye Bakanı Kenan Yaghi, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda (SPIEF 2024) Sputnik'e verdiği demeçte, Suriye hükümetinin SPIEF 2024’e katılma arzusunun, bu etkinliğin ekonomik ve siyasi düzeydeki öneminden kaynaklandığını söyledi.Yaghi, “Forum, ekonomik ve politik aktörler için önemli bir platform olarak değerlendiriliyor; burada küresel sorunları tartışabiliyorlar ve dünyayı tek kutupludan çok kutupluya dönüştürmeye yönelik gerekli çözümleri önerebiliyorlar” dedi.Suriye’nin ekonomik dengeyi yeniden sağlamak için Arap ve Avrupa ülkeleriyle de ilişkiler geliştirmeye başladığını belirten Yaghi, sözlerini şöyle sürdürdü:Şam’ın Batı'nın yaptırımlarını hafifletmek amacıyla dost ülkelerle ticari ödemelerin ulusal para birimleri üzerinden yapılması için çalıştığını vurgulayan Bakan, “Suriye hükümeti, 2022 yılı sonundan bu yana ekonomi ve hizmetler düzeyinde dijital dönüşüm, yapay zeka ve modern teknolojilerin sanayi sektörüne girmesi için kapsamlı bir plan geliştirdi ve aynı zamanda bu forum çerçevesinde tartışılması planlanıyor. Ayrıca Şam, Batı'nın yaptırımlarını hafifletmek amacıyla dost ülkelerle ulusal para birimleri üzerinden ticari ödemeler yapılması için çalışıyor" .fadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/duma-baskan-yardimcisi-jukov-rusyanin-brics-donem-baskanligindaki-onceliklerini-acikladi-1084575706.html
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suriye, maliye bakanı, st. petersburg ekonomi forumu (spief), brics, avrasya ekonomik birliği (aeb), batı, avrupa, arap, şam
suriye, maliye bakanı, st. petersburg ekonomi forumu (spief), brics, avrasya ekonomik birliği (aeb), batı, avrupa, arap, şam
Suriye Maliye Bakanı: SPIEF-2024, daha adil bir dünya düzenine doğru ilerlemede çözümler sunuyor
Suriye Maliye Bakanı Kenan Yaghi, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nun (SPIEF 2024) daha adil bir dünya düzenine doğru ilerlemeye yönelik çözümler sunduğunu belirtti.
Suriye Maliye Bakanı Kenan Yaghi, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda (SPIEF 2024) Sputnik'e verdiği demeçte, Suriye hükümetinin SPIEF 2024’e katılma arzusunun, bu etkinliğin ekonomik ve siyasi düzeydeki öneminden kaynaklandığını söyledi.
Yaghi, “Forum, ekonomik ve politik aktörler için önemli bir platform olarak değerlendiriliyor; burada küresel sorunları tartışabiliyorlar ve dünyayı tek kutupludan çok kutupluya dönüştürmeye yönelik gerekli çözümleri önerebiliyorlar” dedi.
Suriye’nin ekonomik dengeyi yeniden sağlamak için Arap ve Avrupa ülkeleriyle de ilişkiler geliştirmeye başladığını belirten Yaghi, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Son yıllarda Suriye, ekonomik dengeyi yeniden sağlamak için aktif olarak yerli büyüme motorları aramaya başladı. Aynı zamanda Arap ve Avrupa ülkeleriyle de ilişkiler gelişiyor. Forumun önümüzdeki günleri, BRICS üyeleri ve Avrasya Ekonomik Birliği'nin planlarının, gelişmekte olan ülkelerin ticari işlemlerini düzenlemeleri ve çok kutuplu bir ekonomik sisteme dahil olmaları için önemli bir alternatif haline geleceğini kanıtlayacak.”
Şam’ın Batı'nın yaptırımlarını hafifletmek amacıyla dost ülkelerle ticari ödemelerin ulusal para birimleri üzerinden yapılması için çalıştığını vurgulayan Bakan, “Suriye hükümeti, 2022 yılı sonundan bu yana ekonomi ve hizmetler düzeyinde dijital dönüşüm, yapay zeka ve modern teknolojilerin sanayi sektörüne girmesi için kapsamlı bir plan geliştirdi ve aynı zamanda bu forum çerçevesinde tartışılması planlanıyor. Ayrıca Şam, Batı'nın yaptırımlarını hafifletmek amacıyla dost ülkelerle ulusal para birimleri üzerinden ticari ödemeler yapılması için çalışıyor" .fadelerini kullandı.