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Rus uzman Rojin: NATO’nun müttefiklerine ihanet etmesi bir ilk değil
Rus uzman Rojin: NATO’nun müttefiklerine ihanet etmesi bir ilk değil
Sputnik Türkiye
Ukrayna’ya ait kamikaze dronların Karadeniz’in Rusya kıyılarında Türkiye’ye giden boru hattı pompa istasyonlarından birine saldırı düzenlediği haberini... 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T14:36+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg şehrinde düzenlenen Uluslararası Ekonomik Forum toplantısında uluslararası haber ajanslarının yöneticileriyle görüşmede, Rusya’dan Türkiye’ye bağlanan Mavi Akım ve Türk Akımı doğalgaz boru hatlarının Ukrayna tarafından hedef olarak görüldüğünü açıkladı. Rusya lideri, 10 gün önce Ukrayna’ya ait kamikaze dronların Karadeniz’in Rusya kıyılarında Türkiye’ye giden boru hattı pompa istasyonlarından birine saldırı düzenlediğini söyledi.Ankara ile işbirliği istediğini iddia eden Kiev aslında Türkiye’nin bağımlı olduğu kritik öneme sahip altyapıya saldırarak ona zarar mı veriyor? Bu girişimler nasıl değerlendirilebilir? Bu olaylar göz önüne alındığında Ukrayna güvenilir bir ortak olarak görülebilir mi? Sputnik'e konuşan askeri uzman Boris Rojin bu soruları yanıtladı.Rojin’in görüşüne göre, Ukrayna bu durumda sadece bir perde görevi görüyor, çünkü Türkiye ve Avrupa’ya doğalgaz arzını bozma ve boru hatları yok etme stratejisi Ukrayna değil ABD ve İngiltere tarafından uygulanıyor.Uzman, Batı’nın daha önce de müttefiklerine zarar verirken suçüstü yakalandığını anımsattı.Rojin, müttefiklerinin zararına olan bu tür eylemlerin Batı’nın Rusya karşıtı politikasıyla tamamen uyumlu olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/kremlinden-aciklama-turk-rus-iliskilerinde-sorun-yok-1084601064.html
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türkiye, ukrayna, nato, batı, rusya, vladimir putin, boris rojin, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, mavi akım, türk akımı, iha, saldırı, enerji, 15 temmuz darbe girişimi, slovakya, robert fico
türkiye, ukrayna, nato, batı, rusya, vladimir putin, boris rojin, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, mavi akım, türk akımı, iha, saldırı, enerji, 15 temmuz darbe girişimi, slovakya, robert fico

Rus uzman Rojin: NATO’nun müttefiklerine ihanet etmesi bir ilk değil

14:36 07.06.2024
© Sputnik / Turan SalcıTürkiye - NATO
Türkiye - NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2024
© Sputnik / Turan Salcı
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Tatiana Şuvalova
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Ukrayna’ya ait kamikaze dronların Karadeniz’in Rusya kıyılarında Türkiye’ye giden boru hattı pompa istasyonlarından birine saldırı düzenlediği haberini değerlendiren Rus uzman Rojin, aslında Türkiye’nin enerji güvenliğini bozma stratejisinin Ukrayna değil, ABD ve İngiltere’ye ait olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg şehrinde düzenlenen Uluslararası Ekonomik Forum toplantısında uluslararası haber ajanslarının yöneticileriyle görüşmede, Rusya’dan Türkiye’ye bağlanan Mavi Akım ve Türk Akımı doğalgaz boru hatlarının Ukrayna tarafından hedef olarak görüldüğünü açıkladı. Rusya lideri, 10 gün önce Ukrayna’ya ait kamikaze dronların Karadeniz’in Rusya kıyılarında Türkiye’ye giden boru hattı pompa istasyonlarından birine saldırı düzenlediğini söyledi.
Ankara ile işbirliği istediğini iddia eden Kiev aslında Türkiye’nin bağımlı olduğu kritik öneme sahip altyapıya saldırarak ona zarar mı veriyor? Bu girişimler nasıl değerlendirilebilir? Bu olaylar göz önüne alındığında Ukrayna güvenilir bir ortak olarak görülebilir mi? Sputnik'e konuşan askeri uzman Boris Rojin bu soruları yanıtladı.
Rojin’in görüşüne göre, Ukrayna bu durumda sadece bir perde görevi görüyor, çünkü Türkiye ve Avrupa’ya doğalgaz arzını bozma ve boru hatları yok etme stratejisi Ukrayna değil ABD ve İngiltere tarafından uygulanıyor.
Türkiye'ye enerji akışının altyapısına yönelik saldırılar da aynı çizginin, yani Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarından tamamen kesilmesinin devamı niteliğinde. Bu tür saldırılar Ukrayna eliyle yapılmakta. Ukrayna sadece bir perde olarak kullanılıyor. Organizatörler ise ABD ve İngiltere. Ukrayna da sadece fail ve kamufle rolünü oynuyor.
Uzman, Batı’nın daha önce de müttefiklerine zarar verirken suçüstü yakalandığını anımsattı.
Batı ve NATO’nun müttefiklerine ihanet edip onlara büyük zarar vermesi ilk değil. Türkiye'de 2016'daki başarısız darbe girişimini hatırlamak yeterli. Amerikan STK’ların ve elçilik çalışanlarının darbenin organizasyonuna ve işlenmesine doğrudan katıldığı tespit edilmişti.
Rojin, müttefiklerinin zararına olan bu tür eylemlerin Batı’nın Rusya karşıtı politikasıyla tamamen uyumlu olduğunu vurguladı.
NATO içinde, en hafif deyimle, Türkiye ve diğer ‘müttefiklerin’ rotasını düzeltmeyi amaçlayan benzer eylemler düzenli olarak gerçekleştiriliyor. NATO’nun Rusya politikasına karşı çıkan Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya yönelik suikast girişimini de bu bağlamda örnek olarak gösterebiliriz. Fico’nun yaralandıktan sonra söylediği gibi, katil tek başına değildi, siyasi nefretin elçisiydi. Bunların hepsi Batı'nın Rusya karşıtı politikasının mantığına uyuyor. Bu politika kapsamında, belirli konularda memnuniyetsizliğini ifade eden NATO ülkelerinin çıkarlarına karşı gerektiğinde saldırılar gerçekleştirilebiliyor.
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