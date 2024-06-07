https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/rus-uzman-rojin-natonun-muttefiklerine-ihanet-etmesi-bir-ilk-degil-1084603837.html

Rus uzman Rojin: NATO’nun müttefiklerine ihanet etmesi bir ilk değil

Rus uzman Rojin: NATO’nun müttefiklerine ihanet etmesi bir ilk değil

Sputnik Türkiye

Ukrayna’ya ait kamikaze dronların Karadeniz’in Rusya kıyılarında Türkiye’ye giden boru hattı pompa istasyonlarından birine saldırı düzenlediği haberini... 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T14:36+0300

2024-06-07T14:36+0300

2024-06-07T14:33+0300

dünya

türkiye

ukrayna

nato

batı

rusya

vladimir putin

boris rojin

doğalgaz

doğalgaz boru hattı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg şehrinde düzenlenen Uluslararası Ekonomik Forum toplantısında uluslararası haber ajanslarının yöneticileriyle görüşmede, Rusya’dan Türkiye’ye bağlanan Mavi Akım ve Türk Akımı doğalgaz boru hatlarının Ukrayna tarafından hedef olarak görüldüğünü açıkladı. Rusya lideri, 10 gün önce Ukrayna’ya ait kamikaze dronların Karadeniz’in Rusya kıyılarında Türkiye’ye giden boru hattı pompa istasyonlarından birine saldırı düzenlediğini söyledi.Ankara ile işbirliği istediğini iddia eden Kiev aslında Türkiye’nin bağımlı olduğu kritik öneme sahip altyapıya saldırarak ona zarar mı veriyor? Bu girişimler nasıl değerlendirilebilir? Bu olaylar göz önüne alındığında Ukrayna güvenilir bir ortak olarak görülebilir mi? Sputnik'e konuşan askeri uzman Boris Rojin bu soruları yanıtladı.Rojin’in görüşüne göre, Ukrayna bu durumda sadece bir perde görevi görüyor, çünkü Türkiye ve Avrupa’ya doğalgaz arzını bozma ve boru hatları yok etme stratejisi Ukrayna değil ABD ve İngiltere tarafından uygulanıyor.Uzman, Batı’nın daha önce de müttefiklerine zarar verirken suçüstü yakalandığını anımsattı.Rojin, müttefiklerinin zararına olan bu tür eylemlerin Batı’nın Rusya karşıtı politikasıyla tamamen uyumlu olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/kremlinden-aciklama-turk-rus-iliskilerinde-sorun-yok-1084601064.html

ukrayna

batı

rusya

slovakya

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2024

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Tatiana Şuvalova https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png

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