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Kremlin'den açıklama: Türk-Rus ilişkilerinde sorun yok
Kremlin'den açıklama: Türk-Rus ilişkilerinde sorun yok
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova ve Ankara arasında sorun olduğuna dair görüşlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T12:51+0300
2024-06-07T12:51+0300
dünya
rusya
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rusya-türkiye ilişkileri
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
dmitriy peskov
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief)
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus-Türk ilişkilerinin bozulduğu yönündeki izlenimin hatalı olduğunu ve ülkeler arasındaki temasların sürdüğünü belirtti.St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) gazetecilerle bir araya gelen Peskov, Rus-Türk ilişkilerinin bozulduğu yönünde görüşler olduğunun belirtilmesine "Bu hatalı bir izlenim. Rus-Türk temasları sürüyor, Rus-Türk ekonomi diyaloğu mevcut tüm problemlerle devam ediyor" dedi.ABD, İngiltere ve onlar tarafından kurulan sözde istihbarat organlarının eşi görülmemiş bir baskı uyguladığının farkında olduklarını belirten Peskov, söz konusu organların yetkililere ve iş dünyası temsilcilerine tehditler yönelttiğinin altını çizdi.Baskıya maruz kalan tek ülkenin Türkiye olmadığını, diğer ülkelerin de aynı durumdan mustarip olduğunu kaydeden Peskov, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkesinin çıkarlarını kendinden emin bir şekilde savunuyor ve bu elbette bizi memnun ediyor" ifadelerini kullandı.'Putin ve Erdoğan'ın programlarını örtüştüremedik'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uzun süredir gündemde olan Türkiye ziyaretinin henüz gerçekleşmemesiyle ilgili sorular alan Peskov, iki ülke liderlerinin programlarını örtüştürmeyi başaramadıklarını, bu nedenle Rus liderin henüz Türkiye'ye gidemediğini anlattı.Peskov, Rusya ve Türkiye arasında üst düzey temasların süreceğini de sözlerine ekledi.SPIEF 2024, 8 Haziran'da sona erecek.
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rusya, türkiye, rusya-türkiye ilişkileri, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, dmitriy peskov, st. petersburg ekonomi forumu (spief), st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief)
rusya, türkiye, rusya-türkiye ilişkileri, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, dmitriy peskov, st. petersburg ekonomi forumu (spief), st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief)

Kremlin'den açıklama: Türk-Rus ilişkilerinde sorun yok

12:51 07.06.2024
© AA / Doğukan KeskinkılıçRecep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin
Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2024
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova ve Ankara arasında sorun olduğuna dair görüşlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus-Türk ilişkilerinin bozulduğu yönündeki izlenimin hatalı olduğunu ve ülkeler arasındaki temasların sürdüğünü belirtti.

St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) gazetecilerle bir araya gelen Peskov, Rus-Türk ilişkilerinin bozulduğu yönünde görüşler olduğunun belirtilmesine "Bu hatalı bir izlenim. Rus-Türk temasları sürüyor, Rus-Türk ekonomi diyaloğu mevcut tüm problemlerle devam ediyor" dedi.

ABD, İngiltere ve onlar tarafından kurulan sözde istihbarat organlarının eşi görülmemiş bir baskı uyguladığının farkında olduklarını belirten Peskov, söz konusu organların yetkililere ve iş dünyası temsilcilerine tehditler yönelttiğinin altını çizdi.

Baskıya maruz kalan tek ülkenin Türkiye olmadığını, diğer ülkelerin de aynı durumdan mustarip olduğunu kaydeden Peskov, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkesinin çıkarlarını kendinden emin bir şekilde savunuyor ve bu elbette bizi memnun ediyor" ifadelerini kullandı.

'Putin ve Erdoğan'ın programlarını örtüştüremedik'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uzun süredir gündemde olan Türkiye ziyaretinin henüz gerçekleşmemesiyle ilgili sorular alan Peskov, iki ülke liderlerinin programlarını örtüştürmeyi başaramadıklarını, bu nedenle Rus liderin henüz Türkiye'ye gidemediğini anlattı.

Peskov, Rusya ve Türkiye arasında üst düzey temasların süreceğini de sözlerine ekledi.

SPIEF 2024, 8 Haziran'da sona erecek.
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