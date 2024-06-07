https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/rus-su-34-jetleri-ukrayna-ordu-mevzilerini-bombaladi-1084599653.html

Rus Su-34 jetleri Ukrayna ordu mevzilerini bombaladı

Rus Su-34 jetleri Ukrayna ordu mevzilerini bombaladı

Sputnik Türkiye

Rus Su-34 avcı-bombardıman uçaklarının, özel askeri harekat bölgesinin Vostok (Doğu) Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında konuşlanan Ukrayna ordu mevzilerini... 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T12:09+0300

2024-06-07T12:09+0300

2024-06-07T12:07+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

su-34

akıllı bomba

ukrayna

ukrayna ordusu

askeri operasyon

rusya hava-uzay kuvvetleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/05/1083488797_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_16ba4fa1bafc387161fd740079a1c30c.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri mürettebatları, Su-34 uçaklaryla, özel askeri harekat bölgesindeki Ukrayna ordu birliklerine hava saldırısı gerçekleştirme görevini yerine getirdi. Vostok Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında düşmanın kamufle edilen teçhizat ve insan gücü bombalandı” ifadesine yer verildi.Hedeflere yönelik, üniversal uçuş ve yeniden yönlendirilme kabiliyetine sahip UMPK uçak bombalarının kullanıldığı kaydedilirken istihbarattan hedeflerin imha edildiğine dair teyit aldıktan sonra Su-34’lerin güvenli bir şekilde üslerine döndüğü ifade edildi.UMPK, düşmanın hava savuma bölgesine girmeden hassas saldırılar gerçekleştirme fırsatı veriyor. Kanatlara ve mühimmatı hedefe ulaştırma fırsatını veren kontrol sistemine sahip uçak bombaları, bu donanım sayesinde hassas hale geliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/rusyanin-kievin-iddialarina-yanit-rus-filosu-kirimda-gorevin-basinda--1084595301.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, su-34, akıllı bomba, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri operasyon, rusya hava-uzay kuvvetleri