https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/rus-su-34-jetleri-ukrayna-ordu-mevzilerini-bombaladi-1084599653.html
Rus Su-34 jetleri Ukrayna ordu mevzilerini bombaladı
Rus Su-34 jetleri Ukrayna ordu mevzilerini bombaladı
Sputnik Türkiye
Rus Su-34 avcı-bombardıman uçaklarının, özel askeri harekat bölgesinin Vostok (Doğu) Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında konuşlanan Ukrayna ordu mevzilerini... 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T12:09+0300
2024-06-07T12:09+0300
2024-06-07T12:07+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri mürettebatları, Su-34 uçaklaryla, özel askeri harekat bölgesindeki Ukrayna ordu birliklerine hava saldırısı gerçekleştirme görevini yerine getirdi. Vostok Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında düşmanın kamufle edilen teçhizat ve insan gücü bombalandı” ifadesine yer verildi.Hedeflere yönelik, üniversal uçuş ve yeniden yönlendirilme kabiliyetine sahip UMPK uçak bombalarının kullanıldığı kaydedilirken istihbarattan hedeflerin imha edildiğine dair teyit aldıktan sonra Su-34’lerin güvenli bir şekilde üslerine döndüğü ifade edildi.UMPK, düşmanın hava savuma bölgesine girmeden hassas saldırılar gerçekleştirme fırsatı veriyor. Kanatlara ve mühimmatı hedefe ulaştırma fırsatını veren kontrol sistemine sahip uçak bombaları, bu donanım sayesinde hassas hale geliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/rusyanin-kievin-iddialarina-yanit-rus-filosu-kirimda-gorevin-basinda--1084595301.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, su-34, akıllı bomba, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri operasyon, rusya hava-uzay kuvvetleri
Rus Su-34 jetleri Ukrayna ordu mevzilerini bombaladı
Rus Su-34 avcı-bombardıman uçaklarının, özel askeri harekat bölgesinin Vostok (Doğu) Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında konuşlanan Ukrayna ordu mevzilerini vurduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri mürettebatları, Su-34 uçaklaryla, özel askeri harekat bölgesindeki Ukrayna ordu birliklerine hava saldırısı gerçekleştirme görevini yerine getirdi. Vostok Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında düşmanın kamufle edilen teçhizat ve insan gücü bombalandı” ifadesine yer verildi.
Hedeflere yönelik, üniversal uçuş ve yeniden yönlendirilme kabiliyetine sahip UMPK uçak bombalarının kullanıldığı kaydedilirken istihbarattan hedeflerin imha edildiğine dair teyit aldıktan sonra Su-34’lerin güvenli bir şekilde üslerine döndüğü ifade edildi.
UMPK, düşmanın hava savuma bölgesine girmeden hassas saldırılar gerçekleştirme fırsatı veriyor. Kanatlara ve mühimmatı hedefe ulaştırma fırsatını veren kontrol sistemine sahip uçak bombaları, bu donanım sayesinde hassas hale geliyor.