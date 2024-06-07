https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/resmi-gazetede-yayinlandi-ceza-ve-tevkifevleri-genel-mudurlugune-idare-memuru-ogrencisi-alinacak-1084591598.html
Resmi Gazete'de yayınlandı: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne idare memuru öğrencisi alınacak
Resmi Gazete'de yayınlandı: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne idare memuru öğrencisi alınacak
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 50 idare memuru öğrencisi alımı gerçekleştirecek. 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T07:20+0300
2024-06-07T07:20+0300
2024-06-07T07:20+0300
resmi gazete
türkiye
aday
kadro
öğrenci
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nce sözlü sınav ve mülakatla 7-9'uncu dereceli kadrolara 50 idare memuru öğrencisi alımı yapılacak.Adaylar, başvurularını 24-28 Haziran tarihleri arasında saat 17.30'a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.Adayların, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olması ve 2022 KPSS lisans sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 puan alması gerekiyor.Sözlü sınav ve mülakata, belirlenen kadro sayısının 5 katı aday çağrılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/dilan-ve-engin-polat-davasinda-yeni-gelisme-hakim-suphe-var-diyerek-cekildi-1084591222.html
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resmi gazete, aday, kadro, öğrenci
resmi gazete, aday, kadro, öğrenci
Resmi Gazete'de yayınlandı: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne idare memuru öğrencisi alınacak
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 50 idare memuru öğrencisi alımı gerçekleştirecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nce sözlü sınav ve mülakatla 7-9'uncu dereceli kadrolara 50 idare memuru öğrencisi alımı yapılacak.
Adaylar, başvurularını 24-28 Haziran tarihleri arasında saat 17.30'a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Adayların, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olması ve 2022 KPSS lisans sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 puan alması gerekiyor.
Sözlü sınav ve mülakata, belirlenen kadro sayısının 5 katı aday çağrılacak.