https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/putin-rusya-balkanlardaki-durumun-iyilestirilmesine-katkida-bulunacak-1084589792.html

Putin: Rusya Balkanlar'daki durumun iyileştirilmesine katkıda bulunacak

Putin: Rusya Balkanlar'daki durumun iyileştirilmesine katkıda bulunacak

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Balkanlar'daki durumun iyileştirilmesine katkıda bulunacağını belirtti. 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T00:35+0300

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2024-06-07T00:35+0300

dünya

vladimir putin

milorad dodik

bosna hersek

sırp cumhuriyeti

srebrenitsa

dayton anlaşması

st. petersburg uluslararası ekonomi forumu

balkan

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bosna Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Milorad Dodik ile St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF-2024) yaptığı görüşmede, Rusya'nın Dayton Anlaşmaları’na uygun olarak Balkan Yarımadası'ndaki durumun iyileştirilmesine yardımcı olacağını söyledi.Putin, “Dayton Anlaşmalarına ilişkin tutumumuzu biliyorsunuz. Bu tutumumuz değişmeyecek. Buna ilişkin uluslararası yasal belgelerde kaydedilen yetkiler, yalnızca durumun korunmasını değil, geliştirilmesinin ve güçlendirilmesinin de temelini oluşturuyor. Buna mümkün olan her şekilde katkıda bulunacağız” dedi.Dodik ise, Rusya'nın Dayton Anlaşmasına uyma ve Srebrenitsa ile ilgili BM Genel Kurulu'ndaki oylama sırasındaki tutumundan dolayı minnettarlığını dile getirerek, “Srebrenitsa bağlamında girişimlerin ortaya konduğu BM Genel Kurulu toplantısındak ilkeli tutumunuz ve anlayışınız için teşekkür ederiz. Batı bu konuda yetkin olmadığını göstermiş oldu. 84 ülke karara destek verdi, 109 ülke ise destek vermedi” ifadelerini kullandı.Dodik ayrıca ‘Moskova'nın, bu tür girişimlerin karşılıklı anlayışa katkıda bulunmadığı, yalnızca Bosna-Hersek'te ek sorunlara yol açtığı’ yönündeki görüşünü de katıldığını vurguladı.

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bosna hersek

sırp cumhuriyeti

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vladimir putin, milorad dodik, bosna hersek, sırp cumhuriyeti, srebrenitsa, dayton anlaşması, st. petersburg uluslararası ekonomi forumu, balkan