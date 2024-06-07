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Putin: Rusya Balkanlar'daki durumun iyileştirilmesine katkıda bulunacak
Putin: Rusya Balkanlar'daki durumun iyileştirilmesine katkıda bulunacak
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Balkanlar'daki durumun iyileştirilmesine katkıda bulunacağını belirtti. 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T00:35+0300
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dünya
vladimir putin
milorad dodik
bosna hersek
sırp cumhuriyeti
srebrenitsa
dayton anlaşması
st. petersburg uluslararası ekonomi forumu
balkan
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bosna Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Milorad Dodik ile St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF-2024) yaptığı görüşmede, Rusya'nın Dayton Anlaşmaları’na uygun olarak Balkan Yarımadası'ndaki durumun iyileştirilmesine yardımcı olacağını söyledi.Putin, “Dayton Anlaşmalarına ilişkin tutumumuzu biliyorsunuz. Bu tutumumuz değişmeyecek. Buna ilişkin uluslararası yasal belgelerde kaydedilen yetkiler, yalnızca durumun korunmasını değil, geliştirilmesinin ve güçlendirilmesinin de temelini oluşturuyor. Buna mümkün olan her şekilde katkıda bulunacağız” dedi.Dodik ise, Rusya'nın Dayton Anlaşmasına uyma ve Srebrenitsa ile ilgili BM Genel Kurulu'ndaki oylama sırasındaki tutumundan dolayı minnettarlığını dile getirerek, “Srebrenitsa bağlamında girişimlerin ortaya konduğu BM Genel Kurulu toplantısındak ilkeli tutumunuz ve anlayışınız için teşekkür ederiz. Batı bu konuda yetkin olmadığını göstermiş oldu. 84 ülke karara destek verdi, 109 ülke ise destek vermedi” ifadelerini kullandı.Dodik ayrıca ‘Moskova'nın, bu tür girişimlerin karşılıklı anlayışa katkıda bulunmadığı, yalnızca Bosna-Hersek'te ek sorunlara yol açtığı’ yönündeki görüşünü de katıldığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/japonyadan-putinin-diyalogun-yeniden-baslatilmasi-kosullarina-tepki-1084554704.html
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vladimir putin, milorad dodik, bosna hersek, sırp cumhuriyeti, srebrenitsa, dayton anlaşması, st. petersburg uluslararası ekonomi forumu, balkan
vladimir putin, milorad dodik, bosna hersek, sırp cumhuriyeti, srebrenitsa, dayton anlaşması, st. petersburg uluslararası ekonomi forumu, balkan

Putin: Rusya Balkanlar'daki durumun iyileştirilmesine katkıda bulunacak

00:35 07.06.2024
© Sputnik / Алексей Филиппов / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin, Milorad Dodik
Vladimir Putin, Milorad Dodik - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2024
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Balkanlar'daki durumun iyileştirilmesine katkıda bulunacağını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bosna Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Milorad Dodik ile St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF-2024) yaptığı görüşmede, Rusya'nın Dayton Anlaşmaları’na uygun olarak Balkan Yarımadası'ndaki durumun iyileştirilmesine yardımcı olacağını söyledi.
Putin, “Dayton Anlaşmalarına ilişkin tutumumuzu biliyorsunuz. Bu tutumumuz değişmeyecek. Buna ilişkin uluslararası yasal belgelerde kaydedilen yetkiler, yalnızca durumun korunmasını değil, geliştirilmesinin ve güçlendirilmesinin de temelini oluşturuyor. Buna mümkün olan her şekilde katkıda bulunacağız” dedi.
Dodik ise, Rusya'nın Dayton Anlaşmasına uyma ve Srebrenitsa ile ilgili BM Genel Kurulu'ndaki oylama sırasındaki tutumundan dolayı minnettarlığını dile getirerek, “Srebrenitsa bağlamında girişimlerin ortaya konduğu BM Genel Kurulu toplantısındak ilkeli tutumunuz ve anlayışınız için teşekkür ederiz. Batı bu konuda yetkin olmadığını göstermiş oldu. 84 ülke karara destek verdi, 109 ülke ise destek vermedi” ifadelerini kullandı.
Dodik ayrıca ‘Moskova'nın, bu tür girişimlerin karşılıklı anlayışa katkıda bulunmadığı, yalnızca Bosna-Hersek'te ek sorunlara yol açtığı’ yönündeki görüşünü de katıldığını vurguladı.
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