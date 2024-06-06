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Japonya'dan Putin'in 'diyaloğun yeniden başlatılması' koşullarına tepki
Japonya'dan Putin'in 'diyaloğun yeniden başlatılması' koşullarına tepki
Sputnik Türkiye
Putin'in ‘Rusya ve Japonya arasındaki diyaloğun, Tokyo'nun Ukrayna konusundaki tutumunu değiştirmesiyle mümkün olabileceği’ açıklamalarını değerlendiren... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T10:42+0300
2024-06-06T10:42+0300
vladimir putin
rusya
japonya
tokyo
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kuril adaları
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ukrayna
ukrayna krizi
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Düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin ‘Putin'in Moskova ve Tokyo arasındaki diyaloğun yeniden başlaması için gereken koşullarla ilgili sözlerini’ yorumlamasını istemesi üzerine konuşan Hayaşi, “Sorumluluğu Japonya'ya yüklemeye çalışan Rusya'nın tutumunu haksız ve tamamen kabul edilemez buluyoruz” ifadelerini kullandı.Hayaşi, bir kez daha Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini eleştirirken, aynı zamanda Japon hükümetinin kuzey bölgeleri (Kuril Adaları'nın güney kısmı) sorununun çözülmesi ve barış anlaşması imzalanması” konusundaki tutumunun değişmediğini yineledi.Kabine Baş Sekreteri, Tokyo’nun Moskova ile ilişkilerinin çok zor bir noktada olduğunu kabul ederken, Japon hükümetinin Kuril Adaları’ndaki durumu sürekli olarak takip ettiğini sözlerine ekledi.St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında Lahta Center'da dünyanın önde gelen haber ajansları yöneticilerini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japon Kyodo Haber Ajansı muhabirinin sorusuna verdiği yanıtında, Rusya'nın Japonya ile bir barış anlaşması için diyaloğu sürdürmeyi reddetmediğini, ancak bunun için öncelikle ortakları tarafından uygun koşulların yaratılması gerektiğini söylemişti.Putin, ABD askeri gücüyle korunma temelinde geliştirdiği dış politikasında Washington'un Asya’daki elçiliğine soyunan Japonya'nın, Rusya’nın stratejik yenilgiye uğratılması yönündeki çağrılara katıldığını ve bunun da diyaloğun sürdürülmesinin önünde bir engel teşkil ettiğini hatırlattı.Tokyo'nun Ukrayna konusundaki tutumunu değiştirmesinin ardından Rus-Japon diyaloğunun mümkün olacağına vurgu yapan Putin, Japonya'nın aksine Rus tarafının ikili diyaloğu zorlaştıracak hiçbir şey yapmadığına değindiği konuşmasında, Tokyo’nun “Ukrayna krizine verdiği destek ve angajmanına” dikkat çekmişti.Rusya ile Japonya arasındaki Kuril Adaları sorunuİkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Sovyetler Birliği, Japonya’nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi’ni birbirinden ayıran yaklaşık 1300 kilometre boyunca uzanan Kuril Adaları’nı 1945’te aldığını ilan etmişti.Bu ilanın ardından Japonya tarafından da “Kuzey Bölgeleri” olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/tokyo-pekinle-diyalog-arayisini-surduruyor-1084333827.html
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vladimir putin, rusya, japonya, tokyo, moskova, kuril adaları, kuril, ukrayna, ukrayna krizi
vladimir putin, rusya, japonya, tokyo, moskova, kuril adaları, kuril, ukrayna, ukrayna krizi

Japonya'dan Putin'in 'diyaloğun yeniden başlatılması' koşullarına tepki

10:42 06.06.2024
© AFP 2023 / SERGEY DOLZHENKO Japonya Kabinesi Baş Sekreteri Yoshimasa Hayashi (Yoşimaşa Hayaşi)
 Japonya Kabinesi Baş Sekreteri Yoshimasa Hayashi (Yoşimaşa Hayaşi) - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© AFP 2023 / SERGEY DOLZHENKO
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Putin'in ‘Rusya ve Japonya arasındaki diyaloğun, Tokyo'nun Ukrayna konusundaki tutumunu değiştirmesiyle mümkün olabileceği’ açıklamalarını değerlendiren Japonya Kabinesi Genel Sekreteri Yoşimaşa Hayaşi, bu koşulların haksız ve kabul edilemez olduğunu bildirdi.
Düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin ‘Putin'in Moskova ve Tokyo arasındaki diyaloğun yeniden başlaması için gereken koşullarla ilgili sözlerini’ yorumlamasını istemesi üzerine konuşan Hayaşi, “Sorumluluğu Japonya'ya yüklemeye çalışan Rusya'nın tutumunu haksız ve tamamen kabul edilemez buluyoruz” ifadelerini kullandı.
Hayaşi, bir kez daha Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini eleştirirken, aynı zamanda Japon hükümetinin kuzey bölgeleri (Kuril Adaları'nın güney kısmı) sorununun çözülmesi ve barış anlaşması imzalanması” konusundaki tutumunun değişmediğini yineledi.
Kabine Baş Sekreteri, Tokyo’nun Moskova ile ilişkilerinin çok zor bir noktada olduğunu kabul ederken, Japon hükümetinin Kuril Adaları’ndaki durumu sürekli olarak takip ettiğini sözlerine ekledi.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında Lahta Center'da dünyanın önde gelen haber ajansları yöneticilerini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japon Kyodo Haber Ajansı muhabirinin sorusuna verdiği yanıtında, Rusya'nın Japonya ile bir barış anlaşması için diyaloğu sürdürmeyi reddetmediğini, ancak bunun için öncelikle ortakları tarafından uygun koşulların yaratılması gerektiğini söylemişti.
Putin, ABD askeri gücüyle korunma temelinde geliştirdiği dış politikasında Washington'un Asya’daki elçiliğine soyunan Japonya'nın, Rusya’nın stratejik yenilgiye uğratılması yönündeki çağrılara katıldığını ve bunun da diyaloğun sürdürülmesinin önünde bir engel teşkil ettiğini hatırlattı.
Tokyo'nun Ukrayna konusundaki tutumunu değiştirmesinin ardından Rus-Japon diyaloğunun mümkün olacağına vurgu yapan Putin, Japonya'nın aksine Rus tarafının ikili diyaloğu zorlaştıracak hiçbir şey yapmadığına değindiği konuşmasında, Tokyo’nun “Ukrayna krizine verdiği destek ve angajmanına” dikkat çekmişti.

Rusya ile Japonya arasındaki Kuril Adaları sorunu

İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Sovyetler Birliği, Japonya’nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi’ni birbirinden ayıran yaklaşık 1300 kilometre boyunca uzanan Kuril Adaları’nı 1945’te aldığını ilan etmişti.
Bu ilanın ardından Japonya tarafından da “Kuzey Bölgeleri” olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamıyor.
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Tokyo'yu ziyaret eden Çin Komünist Partisi (ÇKP) Dış İlişkiler İrtibat Dairesi Başkanı Liu Ciençao ile - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
DÜNYA
Tokyo, Pekin’le diyalog arayışını sürdürüyor
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