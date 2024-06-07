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ÖSYM'den Fenerbahçe başkanlık seçimine yönelik açıklama
ÖSYM'den Fenerbahçe başkanlık seçimine yönelik açıklama
Sputnik Türkiye
Hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) öncesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali... 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T10:32+0300
2024-06-07T10:32+0300
2024-06-07T10:32+0300
türkiye
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başkanlık
başkanlık seçimleri
sınav
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Hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) öncesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ilgili kurumlarla toplantılar yaparak gerekli önlemleri aldıklarını bildirdi. Ersoy, sınav süresince okulların çevresinde gürültü yapılmaması gerektiğine dikkat çekti.Ersoy, sınav binalarının çevresinde herhangi bir çalışma veya etkinlik yapılmaması için valilikler, belediyeler, milli eğitim ve emniyet müdürlükleriyle koordinasyon sağladıklarını belirtti. Bu önlemler arasında pazar kurulmaması, inşaat ve yol çalışmalarının durdurulması da yer alıyor. Ayrıca, trafik akışının güvenli bir şekilde sağlanması ve toplu ulaşımın artırılması için de çalışmalar yürütüldü.İstanbul'da YKS ile aynı tarihe denk gelen Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısına ilişkin soru üzerine Ersoy, şu bilgileri verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/otizmli-cocugun-mezuniyet-gosterisine-alinmadigi-iddiasina-mebden-sorusturma-1084595183.html
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fenerbahçe, ösym, başkanlık, başkanlık seçimleri, sınav, kadıköy
fenerbahçe, ösym, başkanlık, başkanlık seçimleri, sınav, kadıköy
Hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) öncesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ilgili kurumlarla toplantılar yaparak gerekli önlemleri aldıklarını bildirdi. Ersoy, sınav süresince okulların çevresinde gürültü yapılmaması gerektiğine dikkat çekti.
Ersoy, sınav binalarının çevresinde herhangi bir çalışma veya etkinlik yapılmaması için valilikler, belediyeler, milli eğitim ve emniyet müdürlükleriyle koordinasyon sağladıklarını belirtti. Bu önlemler arasında pazar kurulmaması, inşaat ve yol çalışmalarının durdurulması da yer alıyor. Ayrıca, trafik akışının güvenli bir şekilde sağlanması ve toplu ulaşımın artırılması için de çalışmalar yürütüldü.
İstanbul'da YKS ile aynı tarihe denk gelen Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısına ilişkin soru üzerine Ersoy, şu bilgileri verdi:
Kadıköy'de 49 okulda sınav yapıyoruz, Fenerbahçe Kulübü Genel Kurulunun yapılacağı yere yakın 3 okulumuz var, diğerleri uzak. Üyelerin Kadıköy'e giderken oluşturabileceği trafik yoğunluğunu ve gürültüyü düşündük. Bu konuda alınabilecek tedbirler konusunda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüştük. Ali Koç, 'Biz bu konuda çok duyarlıyız." dedi ve bütün üyelere gerekli hatırlatmaları yapacaklarını söyledi.