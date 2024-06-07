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ÖSYM'den Fenerbahçe başkanlık seçimine yönelik açıklama

ÖSYM'den Fenerbahçe başkanlık seçimine yönelik açıklama

Sputnik Türkiye

Hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) öncesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali... 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T10:32+0300

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türkiye

fenerbahçe

ösym

başkanlık

başkanlık seçimleri

sınav

kadıköy

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Hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) öncesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ilgili kurumlarla toplantılar yaparak gerekli önlemleri aldıklarını bildirdi. Ersoy, sınav süresince okulların çevresinde gürültü yapılmaması gerektiğine dikkat çekti.Ersoy, sınav binalarının çevresinde herhangi bir çalışma veya etkinlik yapılmaması için valilikler, belediyeler, milli eğitim ve emniyet müdürlükleriyle koordinasyon sağladıklarını belirtti. Bu önlemler arasında pazar kurulmaması, inşaat ve yol çalışmalarının durdurulması da yer alıyor. Ayrıca, trafik akışının güvenli bir şekilde sağlanması ve toplu ulaşımın artırılması için de çalışmalar yürütüldü.İstanbul'da YKS ile aynı tarihe denk gelen Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısına ilişkin soru üzerine Ersoy, şu bilgileri verdi:

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fenerbahçe, ösym, başkanlık, başkanlık seçimleri, sınav, kadıköy