https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/cevre-muhendisleri-toz-tasiniminin-etkisini-surdurdugu-3-il-icin-tarih-verdi-1083160390.html

Çevre mühendisleri toz taşınımının etkisini sürdürdüğü 3 il için tarih verdi

Çevre mühendisleri toz taşınımının etkisini sürdürdüğü 3 il için tarih verdi

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin çeşitli illerinde etkisini gösteren çöl tozunun 30 Nisan'da atmosferden temizleneceğini belirten çevre mühendisleri 3 il için "Yere çöken çöl tozu... 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T19:24+0300

2024-04-25T19:24+0300

2024-04-25T19:24+0300

türkiye

toz taşınımı

çöl tozu

uyarı

çevre mühendisleri odası

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Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Antalya, Burdur ve Isparta’da etkisini gösteren çöl tozu taşınımı konusunda uyarıda bulundu. Çöl tozu taşınımının bölgede olan yoğunluğuna dikkat çekilen açıklamada, “Çöl tozunun solunum yolu, kalp ve akciğer hastalıkları olan bireyler başta olmak üzere hassas ve alerjik tepki veren vatandaşlarımızda olumsuz etkiler gösterebilir. Ayrıca, görüş mesafesinde düşmeye sebep olabilir. 25 Nisan 2024 tarihinden itibaren çöl tozu etkisinin azalması beklenirken, yere çöken tozun tekrar havalanarak olumsuz etki oluşturması muhtemeldir” denildi. Bugün, Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinde yoğun bir şekilde gözlenen çöl tozu taşınımı ile ilgili Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, yazılı bir açıklama yayınlayarak uyarıda bulundu. Çöl tozu taşınımının çeşitli sağlık, çevre ve ekonomik etkilere neden olabileceğine dikkat çekilen açıklamada, oda olarak kamuoyunu bilgilendirme ve önlemlerin alınması gerekliliği konusunda uyarı yaptıkları belirtildi. Çöl tozunun solunum yolu, kalp ve akciğer hastalıkları olan bireyler başta olmak üzere hassas ve alerjik tepki veren vatandaşlarda olumsuz etkiler gösterebileceği aktarılan açıklamanın devamında, “Ayrıca, görüş mesafesinde düşmeye sebep olabilir. 25 Nisan 2024 tarihinden itibaren çöl tozu etkisinin azalması beklenirken, yere çöken tozun tekrar havalanarak olumsuz etki oluşturması muhtemeldir. Genellikle çöl tozu geçtikten en geç 2 gün içerisinde yağış ile birlikte atmosferden temizlenirken, bu sefer 30 Nisan 2024’e kadar bölgemizde yağış beklenmemektedir” denildi. Bu süreçte çöl tozu taşınımının etkilerini en aza indirmek için şu önerilerde bulunuldu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/valilik-duyurdu-olumsuz-hava-kosullari-sebebiyle-kentin-tum-ilcelerinde-okullar-ogleden-sonra-tatil-1083138643.html

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toz taşınımı, çöl tozu, uyarı, çevre mühendisleri odası