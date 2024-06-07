https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/meksika-dsonun-ulkede-kus-gribinin-alt-turu-kaynakli-ilk-olumunu-dogrulamadi-1084590638.html
Meksika, DSÖ'nün ülkede kuş gribinin alt türü kaynaklı ilk ölümünü doğrulamadı
Meksika, DSÖ'nün ülkede kuş gribinin alt türü kaynaklı ilk ölümünü doğrulamadı
Sputnik Türkiye
Meksika, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), ülkede kuş gribinin alt türü A(H5N2) virüsü nedeniyle ilk ölümcül vakanın kaydedildiğine dair açıklamasını kabul... 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T01:25+0300
2024-06-07T01:25+0300
2024-06-07T01:25+0300
dünya
meksika
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
kuş gribi
virüs
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Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un Ulusal Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısı öncesinde, Sağlık Sekreteri Jorge Alcocer, DSÖ'nün ülkede bir kişinin A(H5N2) virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği açıklamasına dair değerlendirmelerde bulundu.DSÖ'nün "hatalı" bildiri yayımladığını belirten Alcocer, "DSÖ tarafından yayınlanan tebliğin oldukça kötü olduğunu ifade etmek istiyorum çünkü ölümcül bir vakadan bahsediyor ki bu durum öyle gelişmedi, bu kişi başka bir nedenden öldü" ifadesini kullandı.Alcocer, DSÖ'nün bahsettiği 59 yaşındaki kişinin A(H5N2) virüsünden değil, diyabet ve böbrek yetmezliğinden kaynaklanan komplikasyonlar nedeniye öldüğünü duyurdu.DSÖ'nün açıklamasıDSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Meksika sağlık makamlarının DSÖ'ye, insanlarda A(H5N2) virüsü ile enfekte olduğu doğrulanmış ölümcül bir vakayı bildirdiği kaydedilmişti.Virüsün, Meksika eyaletinde yaşayan bir kişide tespit edildiği belirtilirken, bunun dünya genelinde laboratuvar tarafından doğrulanmış ve ilk kez bir insanda görülen A(H5N2) vakası olduğu bildirilmişti.Bu vakada "virüse neden maruz kalındığının" kaynağının henüz bilinmediği kaydedilirken, Meksika'daki kümes hayvanlarında A(H5N2) virüsünün görüldüğünün rapor edildiği hatırlatılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/a-virusunden-ilk-olumu-dogrulayan-dsoden-kritik-uyari-hazir-olun-yeni-pandemi-geliyor-1084549018.html
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meksika, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), kuş gribi, virüs
meksika, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), kuş gribi, virüs
Meksika, DSÖ'nün ülkede kuş gribinin alt türü kaynaklı ilk ölümünü doğrulamadı
Meksika, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), ülkede kuş gribinin alt türü A(H5N2) virüsü nedeniyle ilk ölümcül vakanın kaydedildiğine dair açıklamasını kabul etmediklerini bildirdi.
Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un Ulusal Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısı öncesinde, Sağlık Sekreteri Jorge Alcocer, DSÖ'nün ülkede bir kişinin A(H5N2) virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği açıklamasına dair değerlendirmelerde bulundu.
DSÖ'nün "hatalı" bildiri yayımladığını belirten Alcocer, "DSÖ tarafından yayınlanan tebliğin oldukça kötü olduğunu ifade etmek istiyorum çünkü ölümcül bir vakadan bahsediyor ki bu durum öyle gelişmedi, bu kişi başka bir nedenden öldü" ifadesini kullandı.
Alcocer, DSÖ'nün bahsettiği 59 yaşındaki kişinin A(H5N2) virüsünden değil, diyabet ve böbrek yetmezliğinden kaynaklanan komplikasyonlar nedeniye öldüğünü duyurdu.
DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Meksika sağlık makamlarının DSÖ'ye, insanlarda A(H5N2) virüsü ile enfekte olduğu doğrulanmış ölümcül bir vakayı bildirdiği kaydedilmişti.
Virüsün, Meksika eyaletinde yaşayan bir kişide tespit edildiği belirtilirken, bunun dünya genelinde laboratuvar tarafından doğrulanmış ve ilk kez bir insanda görülen A(H5N2) vakası olduğu bildirilmişti.
Bu vakada "virüse neden maruz kalındığının" kaynağının henüz bilinmediği kaydedilirken, Meksika'daki kümes hayvanlarında A(H5N2) virüsünün görüldüğünün rapor edildiği hatırlatılmıştı.