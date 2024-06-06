https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/a-virusunden-ilk-olumu-dogrulayan-dsoden-kritik-uyari-hazir-olun-yeni-pandemi-geliyor-1084549018.html
A virüsünden ilk insan ölümünü doğrulayan DSÖ'den kritik uyarı: 'Hazır olun yeni pandemi geliyor'
A virüsünden ilk insan ölümünü doğrulayan DSÖ'den kritik uyarı: 'Hazır olun yeni pandemi geliyor'
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), A(H5N2) kuş gribi kaynaklı ilk insan ölümünün doğrulandığını açıkladı. dünya genelinde endişe yaratan açıklamada DSÖ Genel Direktörü... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T07:23+0300
2024-06-06T07:23+0300
2024-06-06T07:24+0300
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DSÖ'nün yaptığı açıklamada, 59 yaşındaki bir hastanın ateş, nefes darlığı, ishal ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldığı ve hayatını kaybettiği belirtildi. Bu ölüm, A(H5N2) varyantından kaynaklanan ilk insan ölümü olarak kayıtlara geçti.A(H5N2) varyantı, daha önce ağırlıklı olarak kuşlar arasında görülmüş ve nadiren insanlara bulaşmıştı. Bu ölüm vakası, virüsün insanlar üzerindeki potansiyel etkilerine dair endişeleri artırdı.DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Hazır olun yeni pandemi geliyor ve bu sadece an meselesi” değerlendirmesinde bulundu. Küresel çapta koronavirüs salgınında 774 milyondan fazla doğrulanmış vaka ve 7 milyondan fazla ölüm açıklanmıştı.A(H5N2) virüsü nedir?H5N2 virüsü, influenza A virüslerinin bir alt tipi olup, genellikle kuşlar arasında yaygın olarak görülür. Bu virüs, özellikle yaban kuşları ve kümes hayvanları arasında hızla yayılarak büyük salgınlara yol açabilir.H5N2 insandan insana bulaşır mı?Kanatlı hayvanlar için öldürücü potansiyeli bulunan kuş gribi, insana bulaştığı geçmiş zamanlarda da şiddetli belirtilerle birlikte ölüme yol açmıştır. Fakat H5N2 tipi virüsün ilk defa bir insana bulaşarak ölümüne neden olduğu kanıtlandı.H5N2 belirtileriİnsanlarda H5N2 enfeksiyonunun belirtileri genellikle şunları içerir:
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h5n2 nedir, h5n2 virüsü nedir, a virüsü nedir, h5n2 belirtileri, h5n2 insandan insana bulaşır mı
h5n2 nedir, h5n2 virüsü nedir, a virüsü nedir, h5n2 belirtileri, h5n2 insandan insana bulaşır mı
A virüsünden ilk insan ölümünü doğrulayan DSÖ'den kritik uyarı: 'Hazır olun yeni pandemi geliyor'
07:23 06.06.2024 (güncellendi: 07:24 06.06.2024)
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), A(H5N2) kuş gribi kaynaklı ilk insan ölümünün doğrulandığını açıkladı. dünya genelinde endişe yaratan açıklamada DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, “Hazır olun yeni pandemi geliyor ve bu sadece an meselesi” ifadeleri dikkat çekti. Peki H5N2 virüsü nedir? H5N2 virüsü belirtileri neler?
DSÖ'nün yaptığı açıklamada, 59 yaşındaki bir hastanın ateş, nefes darlığı, ishal ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldığı ve hayatını kaybettiği belirtildi. Bu ölüm, A(H5N2) varyantından kaynaklanan ilk insan ölümü olarak kayıtlara geçti.
A(H5N2) varyantı, daha önce ağırlıklı olarak kuşlar arasında görülmüş ve nadiren insanlara bulaşmıştı. Bu ölüm vakası, virüsün insanlar üzerindeki potansiyel etkilerine dair endişeleri artırdı.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Hazır olun yeni pandemi geliyor ve bu sadece an meselesi” değerlendirmesinde bulundu. Küresel çapta koronavirüs salgınında 774 milyondan fazla doğrulanmış vaka ve 7 milyondan fazla ölüm açıklanmıştı.
H5N2 virüsü, influenza A virüslerinin bir alt tipi olup, genellikle kuşlar arasında yaygın olarak görülür. Bu virüs, özellikle yaban kuşları ve kümes hayvanları arasında hızla yayılarak büyük salgınlara yol açabilir.
H5N2 insandan insana bulaşır mı?
Kanatlı hayvanlar için öldürücü potansiyeli bulunan kuş gribi, insana bulaştığı geçmiş zamanlarda da şiddetli belirtilerle birlikte ölüme yol açmıştır. Fakat H5N2 tipi virüsün ilk defa bir insana bulaşarak ölümüne neden olduğu kanıtlandı.
İnsanlarda H5N2 enfeksiyonunun belirtileri genellikle şunları içerir: