https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/akaryakita-toplu-indirim-geldi-tabelalar-pes-pese-degisti-1084592069.html

Akaryakıta toplu indirim geldi: Tabelalar peş peşe değişti

Akaryakıta toplu indirim geldi: Tabelalar peş peşe değişti

Sputnik Türkiye

Araç sürücüleri, petrol fiyatlarındaki bu düşüşle birlikte "bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim var mı?" sorusuna yanıt ararken, beklenen indirim... 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T07:40+0300

2024-06-07T07:40+0300

2024-06-07T07:40+0300

akaryakıt

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Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve dolar kurundaki geri çekilmelerden akaryakıt fiyatları da etkilendi.Milyonlarca araç sürücülerinin merakla beklediği son dakika haberi geldi. Akaryakıtta peş peşe indirim geldi. Benzin ve motorine indirim tabelalara yansıdı. Bugünden geçerli olan yeni tarifede benzin grubunda 1 lira 25 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 21 kuruş indirim uygulandı. Dün ise 1.08 liralık LPG indirim tabelaya yansımıştı.İstanbul Anadolu YakasıBenzin fiyatı: 40,05 TLMotorin fiyatı: 39,13 TLİstanbul Avrupa YakasiBenzin fiyatı: 40,13 TLMotorin fiyatı: 39,21 TLAnkaraBenzin fiyatı: 41,13 TLMotorin fiyatı: 40,20 TLİzmi̇rBenzin fiyatı: 41,42 TLMotorin fiyatı: 40,52 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/dunya-ekonomisinde-gozler-saat-1515e-cevrildi-euro-kurunda-2019dan-bu-yana-birilkyasanabilir-1084557527.html

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