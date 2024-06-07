https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/akaryakita-toplu-indirim-geldi-tabelalar-pes-pese-degisti-1084592069.html
Akaryakıta toplu indirim geldi: Tabelalar peş peşe değişti
Akaryakıta toplu indirim geldi: Tabelalar peş peşe değişti
Sputnik Türkiye
Araç sürücüleri, petrol fiyatlarındaki bu düşüşle birlikte "bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim var mı?" sorusuna yanıt ararken, beklenen indirim... 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T07:40+0300
2024-06-07T07:40+0300
2024-06-07T07:40+0300
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Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve dolar kurundaki geri çekilmelerden akaryakıt fiyatları da etkilendi.Milyonlarca araç sürücülerinin merakla beklediği son dakika haberi geldi. Akaryakıtta peş peşe indirim geldi. Benzin ve motorine indirim tabelalara yansıdı. Bugünden geçerli olan yeni tarifede benzin grubunda 1 lira 25 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 21 kuruş indirim uygulandı. Dün ise 1.08 liralık LPG indirim tabelaya yansımıştı.İstanbul Anadolu YakasıBenzin fiyatı: 40,05 TLMotorin fiyatı: 39,13 TLİstanbul Avrupa YakasiBenzin fiyatı: 40,13 TLMotorin fiyatı: 39,21 TLAnkaraBenzin fiyatı: 41,13 TLMotorin fiyatı: 40,20 TLİzmi̇rBenzin fiyatı: 41,42 TLMotorin fiyatı: 40,52 TL
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Akaryakıta toplu indirim geldi: Tabelalar peş peşe değişti
Araç sürücüleri, petrol fiyatlarındaki bu düşüşle birlikte "bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim var mı?" sorusuna yanıt ararken, beklenen indirim gerçekleşti. Akaryakıt istasyonlarında tabela değişti ve yeni fiyatlar pompaya yansıdı. Peki, 7 Haziran akaryakıt fiyatları ne?
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve dolar kurundaki geri çekilmelerden akaryakıt fiyatları da etkilendi.
Milyonlarca araç sürücülerinin merakla beklediği son dakika haberi geldi. Akaryakıtta peş peşe indirim geldi. Benzin ve motorine indirim tabelalara yansıdı. Bugünden geçerli olan yeni tarifede benzin grubunda 1 lira 25 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 21 kuruş indirim uygulandı. Dün ise 1.08 liralık LPG indirim tabelaya yansımıştı.
Benzin fiyatı: 40,05 TL
Motorin fiyatı: 39,13 TL
Benzin fiyatı: 40,13 TL
Motorin fiyatı: 39,21 TL
Benzin fiyatı: 41,13 TL
Motorin fiyatı: 40,20 TL
Benzin fiyatı: 41,42 TL
Motorin fiyatı: 40,52 TL